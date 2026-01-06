Нетцер о Карле: «Для молодого игрока вполне разумно ставить целью переход в «Реал». У Леннарта сильный характер, он не позволяет шумихе влиять на него»

Нетцер: Карл – замечательный игрок, вполне разумно ставить целью переход в «Реал».

Бывший полузащитник «Реала» и сборной ФРГ Гюнтер Нетцер отреагировал на слова хавбека «Баварии» Леннарта Карла о желании поиграть за мадридский клуб в будущем.

«Он замечательный футболист и, несомненно, обладает сильным характером. Насколько я могу судить, он не позволяет всей этой шумихе вокруг себя влиять на него.

Я расцениваю его заявление как позитивное. Он говорил не о быстром трансфере, а о мечте. Я думаю, что для молодого игрока вполне разумно ставить целью переход в «Реал Мадрид », – сказал Нетцер.

Карл отключил комментарии в инстаграме на фоне критики от фанатов «Баварии». 17-летний хавбек заявил, что хочет перейти в «Реал» в будущем