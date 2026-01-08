Чемпионат Италии. «Интер» победил «Парму», «Наполи» сыграл вничью с «Вероной»

В Серии А проходят матчи 19-го тура.

В 19-м туре Серии А во вторник «Рома » победила «Лечче » (2:0), «Ювентус » разгромил «Сассуоло » (3:0).

В среду «Наполи » дома потерял очки в игре с «Вероной» (2:2), «Интер» на выезде справился с «Пармой» (2:0).

В четверг «Милан» сыграет с «Дженоа».

Чемпионат Италии

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А