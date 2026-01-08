Чемпионат Италии. «Интер» победил «Парму», «Наполи» сыграл вничью с «Вероной»

В Серии А проходят матчи 19-го тура.
В 19-м туре Серии А во вторник «Рома» победила «Лечче» (2:0), «Ювентус» разгромил «Сассуоло» (3:0).
В среду «Наполи» дома потерял очки в игре с «Вероной» (2:2), «Интер» на выезде справился с «Пармой» (2:0).
В четверг «Милан» сыграет с «Дженоа».
Чемпионат Италии
19-й тур
Болонья
Равалья, Миранда, Хеггем, Витик, Дзортеа, Фергюсон, Фройлер, Камбьяги, Фаббиан, Орсолини, Даллинга
Запасные: Кастро, Иммобиле, Одгор, Роу, Франческелли, Хольм, Сулемана, Де Сильвестри, Моро, Побега, Домингес, Пессина, Казале, Лукуми, Ликояннис
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Росси, Пашалич, Мальдини, Самарджич, Муса, Брешианини, Сулемана, Спортьелло, Хин
Мигель Гутьеррес Спинаццола
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Ланг, Элмаз, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Хейлунд
Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Жезус, Оливера, Спинаццола, Приско, Де Кьяра, Лукка, Марьянуччи
Верона:
Монтипо, Валентини, Белла-Кочап, Нуньес, Фресе, Бернед, Гальярдини, Ньяссе, Брадарич, Орбан, Сарр
Запасные: Перилли, Тоньоло, Слотсагер, Эбосс, Нельссон, Сердар, Кастанос, Эль-Мусрати, Ойегоке, Чам, Сантьяго, Харруи, Жиоване, Москера
Парма
Корви, Валери, Чиркати, Дель Прато, Бричги, Соренсен, Кейта, Бернабе, Ондрейка, Ористанио, Пеллегрино
Запасные: Гуаита, Тройло, Эрнани, Ордоньес, Альмквист, Эстевес, Джурич, Левик, Кремаски, Ринальди, Валенти, Кутроне
Интер:
Зоммер, Карлос Аугусто, Аканджи, Биссек, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Сучич, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес
Запасные: Жозеп Мартинес, Бонни, де Врей, Бастони, Зелиньски, Камате, Тахо, Ачерби, Чинкуэграно, М. Тюрам, Кокки, Барелла
Торино
Палеари, Коко, Марипан, Исмайли, Казадеи, Илкхан, Влашич, Абухляль, Лазаро, Нджи, Симеоне
Запасные: Дембеле, Тамез, Wisdom Serebour Acquah, Нгонж, Mattia Pellini, Анджорин, Аслани, Адамс, Сапата, Попа, Исраэль
Удинезе:
Окойе, Камара, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Карлстрем, Миллер, Дзаноли, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Эхизибуэ, Ловрич, Нунцианте, Атта, Гуйе, Сава, Паделли, Петровски, Модешту, Браво, Бертола, Пальма, Саррага, Камара
Лацио
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Ладзари, Башич, Катальди, Гендузи, Дзакканьи, Канчельери, Исаксен
Запасные: Нуну Тавареш, Хюсай, Весино, Фурланетто, Белаэн, Серра, Педро, Мандас, Провстгор, Ровелла
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Пикколи, Паризи
Запасные: Раньери, Мари, Куадио, Николусси-Кавилья, Кин, Кристенсен, Кошпо, Фортини, Зом, Куаме, Ледзерини, Соломон
Пиччинини Перейра де Соуза
Пиза
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Коппола, Ангори, Марин, Эбишер, Пиччинини, Туре, Трамони, Нзола
Запасные: Николас, Бонфанти, Хойхольт, Беттацци, Перейра де Соуза, Морео, Калабрези, Денун, Кандже-Мбамби, Томаш Эштевеш, Буффон, Скуффет, Лерис
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Кюн, Дувикас
Запасные: ван дер Бремпт, Серджи Роберто, Вигорито, Доссена, Войвода, Какре, Батурина, Черри, Пош, Диего Карлос, Ле Борнье, Чавлина, Альберто Морено
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Мале, Рамадани, Каба, Банда, Соттиль, Камарда
Запасные: Перес Сепульведа, Сала, Мархвиньски, Ковач, Пьеротти, Жан, Штулич, Жослен, Самооя, Куасси, Хельгасон, Ндаба, Зиберт, Гортер
Рома:
Свилар, Челик, Зелковски, Гиларди, Кристанте, Коне, Пизилли, Эль-Шаарави, Франса, Фергюсон, Дибала
Запасные: Романо, Соуле, Васкес, Железный, Анхелиньо, Мирра, Довбик, Цимикас, Лулли
Сассуоло
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Яннони, Лорьянте, Пинамонти, Торстведт
Запасные: Саталино, Пас, Одентал, Вранкс, Фадера, Моро, Пьерини, Турати, Липани, Шеддира, Дзакки, Маккьони, Барани, Скьеллеруп
Ювентус:
Ди Грегорио, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Миретти, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Жоау Мариу, Опенда, Ангеле, Перин, Пинсольо, Кабаль, Жегрова, Фелипе, Аджич, Костич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
