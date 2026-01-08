31

Чемпионат Италии. «Интер» победил «Парму», «Наполи» сыграл вничью с «Вероной»

В Серии А проходят матчи 19-го тура.

В 19-м туре Серии А во вторник «Рома» победила «Лечче» (2:0), «Ювентус» разгромил «Сассуоло» (3:0).

В среду «Наполи» дома потерял очки в игре с «Вероной» (2:2), «Интер» на выезде справился с «Пармой» (2:0).

В четверг «Милан» сыграет с «Дженоа».

Чемпионат Италии

19-й тур

Серия А Италия. 19 тур
7 января 17:30, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
0 - 2
Аталанта
Матч окончен
87’
Палладино
84’
де Кетеларе   Сулемана
Камбьяги   Домингес
80’
77’
Крстович   Самарджич
77’
Эдерсон   Брешианини
Фройлер   Моро
72’
Фаббиан   Кастро
72’
68’
Залевски   Муса
68’
Скальвини   Хин
60’
  Крстович
Даллинга   Иммобиле
60’
Орсолини   Роу
46’
2тайм
Перерыв
37’
  Крстович
Болонья
Равалья, Миранда, Хеггем, Витик, Дзортеа, Фергюсон, Фройлер, Камбьяги, Фаббиан, Орсолини, Даллинга
Запасные: Кастро, Иммобиле, Одгор, Роу, Франческелли, Хольм, Сулемана, Де Сильвестри, Моро, Побега, Домингес, Пессина, Казале, Лукуми, Ликояннис
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Росси, Пашалич, Мальдини, Самарджич, Муса, Брешианини, Сулемана, Спортьелло, Хин
Подробнее
Серия А Италия. 19 тур
7 января 17:30, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
2 - 2
Верона
Матч окончен
87’
Ньяссе   Сердар
87’
Орбан   Москера
  Ди Лоренцо
82’
78’
Брадарич   Нельссон
Ланг   Лукка
76’
75’
Белла-Кочап
64’
Сарр   Жиоване
Элмаз   Марьянуччи
62’
Мигель Гутьеррес   Спинаццола
55’
  Мактоминей
54’
52’
Брадарич
2тайм
Перерыв
28’
Орбан
27’
  Орбан
16’
  Фресе
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Ланг, Элмаз, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Хейлунд
Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Жезус, Оливера, Спинаццола, Приско, Де Кьяра, Лукка, Марьянуччи
1тайм
Верона:
Монтипо, Валентини, Белла-Кочап, Нуньес, Фресе, Бернед, Гальярдини, Ньяссе, Брадарич, Орбан, Сарр
Запасные: Перилли, Тоньоло, Слотсагер, Эбосс, Нельссон, Сердар, Кастанос, Эль-Мусрати, Ойегоке, Чам, Сантьяго, Харруи, Жиоване, Москера
Подробнее
Серия А Италия. 19 тур
7 января 19:45, Эннио Тардини
Парма
Завершен
0 - 2
Интер
Матч окончен
90’
+8’
  М. Тюрам
90’
+7’
М. Тюрам
90’
+1’
Карлос Аугусто
Кейта   Кремаски
86’
85’
Мартинес   Бонни
85’
Луис Энрике   Ачерби
79’
Эспозито   М. Тюрам
Пеллегрино   Кутроне
75’
Бернабе   Эстевес
75’
69’
Чалханоглу   Зелиньски
69’
Сучич   Барелла
Ондрейка   Ордоньес
62’
Ористанио   Альмквист
62’
2тайм
Перерыв
42’
  Димарко
34’
Чалханоглу
Парма
Корви, Валери, Чиркати, Дель Прато, Бричги, Соренсен, Кейта, Бернабе, Ондрейка, Ористанио, Пеллегрино
Запасные: Гуаита, Тройло, Эрнани, Ордоньес, Альмквист, Эстевес, Джурич, Левик, Кремаски, Ринальди, Валенти, Кутроне
1тайм
Интер:
Зоммер, Карлос Аугусто, Аканджи, Биссек, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Сучич, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес
Запасные: Жозеп Мартинес, Бонни, де Врей, Бастони, Зелиньски, Камате, Тахо, Ачерби, Чинкуэграно, М. Тюрам, Кокки, Барелла
Подробнее
Серия А Италия. 19 тур
7 января 19:45, Олимпико ди Торино
Торино
Завершен
1 - 2
Удинезе
Матч окончен
Казадеи
90’
+1’
  Казадеи
87’
85’
Эккеленкамп   Саррага
85’
Кристенсен   Бертола
82’
  Эккеленкамп
80’
Миллер   Эхизибуэ
Исмайли   Тамез
77’
69’
Кристенсен
Абухляль   Нгонж
66’
Симеоне   Сапата
66’
Илкхан   Анджорин
66’
61’
Дзаноли   Петровски
61’
Дзаньоло   Атта
50’
  Дзаньоло
Нджи   Адамс
46’
2тайм
Перерыв
Коко
11’
Торино
Палеари, Коко, Марипан, Исмайли, Казадеи, Илкхан, Влашич, Абухляль, Лазаро, Нджи, Симеоне
Запасные: Дембеле, Тамез, Wisdom Serebour Acquah, Нгонж, Mattia Pellini, Анджорин, Аслани, Адамс, Сапата, Попа, Исраэль
1тайм
Удинезе:
Окойе, Камара, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Карлстрем, Миллер, Дзаноли, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Эхизибуэ, Ловрич, Нунцианте, Атта, Гуйе, Сава, Паделли, Петровски, Модешту, Браво, Бертола, Пальма, Саррага, Камара
Подробнее
Серия А Италия. 19 тур
7 января 19:45, Олимпийский стадион
Лацио
Завершен
2 - 2
Фиорентина
Матч окончен
90’
+8’
Николусси-Кавилья
  Педро
90’
+5’
90’
+2’
Паризи   Николусси-Кавилья
90’
+2’
Гудмундссон   Мари
Пеллегрини
90’
89’
  Гудмундссон
Дзакканьи
83’
Ладзари   Хюсай
80’
Исаксен   Педро
72’
71’
Фаджоли
68’
Ндур   Соломон
68’
Гозенс   Раньери
60’
Пикколи   Кин
56’
  Гозенс
55’
Паризи
  Катальди
52’
2тайм
Перерыв
Башич   Весино
30’
Канчельери
26’
21’
Гозенс
20’
Понграчич
Лацио
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Ладзари, Башич, Катальди, Гендузи, Дзакканьи, Канчельери, Исаксен
Запасные: Нуну Тавареш, Хюсай, Весино, Фурланетто, Белаэн, Серра, Педро, Мандас, Провстгор, Ровелла
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Пикколи, Паризи
Запасные: Раньери, Мари, Куадио, Николусси-Кавилья, Кин, Кристенсен, Кошпо, Фортини, Зом, Куаме, Ледзерини, Соломон
Подробнее
Серия А Италия. 19 тур
8 января 19:45, Сан-Сиро
Милан
Не начался
Дженоа
Серия А Италия. 19 тур
6 января 14:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Пиза
Завершен
0 - 3
Комо
Матч окончен
90’
+6’
  Дувикас
Коппола
90’
+5’
88’
Родригес   Пош
88’
Пас   Серджи Роберто
Караччоло   Хойхольт
86’
Нзола
85’
78’
Кюн   Батурина
Пиччинини   Перейра де Соуза
77’
Эбишер   Томаш Эштевеш
77’
76’
  Дувикас
68’
  Перроне
64’
Да Кунья   Какре
64’
Смолчич   Войвода
Трамони   Морео
64’
Марин   Лерис
63’
2тайм
Перерыв
45’
Рамон
24’
Да Кунья
Эбишер
22’
Пиза
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Коппола, Ангори, Марин, Эбишер, Пиччинини, Туре, Трамони, Нзола
Запасные: Николас, Бонфанти, Хойхольт, Беттацци, Перейра де Соуза, Морео, Калабрези, Денун, Кандже-Мбамби, Томаш Эштевеш, Буффон, Скуффет, Лерис
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Кюн, Дувикас
Запасные: ван дер Бремпт, Серджи Роберто, Вигорито, Доссена, Войвода, Какре, Батурина, Черри, Пош, Диего Карлос, Ле Борнье, Чавлина, Альберто Морено
Подробнее
Серия А Италия. 19 тур
6 января 17:00, виа дель Маре
Лечче
Завершен
0 - 2
Рома
Матч окончен
86’
Довбик   Романо
Гашпар
86’
86’
Кристанте
79’
Дибала   Соуле
Каба   Хельгасон
75’
71’
  Довбик
Рамадани   Гортер
64’
Камарда   Штулич
64’
60’
Эль-Шаарави   Цимикас
60’
Фергюсон   Довбик
Соттиль   Пьеротти
56’
Банда   Жослен
46’
2тайм
Перерыв
Мале
28’
14’
  Фергюсон
Банда
5’
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Мале, Рамадани, Каба, Банда, Соттиль, Камарда
Запасные: Перес Сепульведа, Сала, Мархвиньски, Ковач, Пьеротти, Жан, Штулич, Жослен, Самооя, Куасси, Хельгасон, Ндаба, Зиберт, Гортер
1тайм
Рома:
Свилар, Челик, Зелковски, Гиларди, Кристанте, Коне, Пизилли, Эль-Шаарави, Франса, Фергюсон, Дибала
Запасные: Романо, Соуле, Васкес, Железный, Анхелиньо, Мирра, Довбик, Цимикас, Лулли
Подробнее
Серия А Италия. 19 тур
6 января 19:45, Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
Завершен
0 - 3
Ювентус
Матч окончен
Идзес   Одентал
90’
90’
Миретти   Жегрова
85’
Йылдыз   Аджич
85’
Камбьязо   Кабаль
Лорьянте   Пьерини
77’
Матич   Липани
77’
Яннони   Вранкс
77’
75’
Маккенни   Жоау Мариу
75’
Дэвид   Опенда
63’
  Дэвид
62’
  Миретти
2тайм
Перерыв
Торстведт   Фадера
39’
16’
  Мухаремович
Сассуоло
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Яннони, Лорьянте, Пинамонти, Торстведт
Запасные: Саталино, Пас, Одентал, Вранкс, Фадера, Моро, Пьерини, Турати, Липани, Шеддира, Дзакки, Маккьони, Барани, Скьеллеруп
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Миретти, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Жоау Мариу, Опенда, Ангеле, Перин, Пинсольо, Кабаль, Жегрова, Фелипе, Аджич, Костич
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
