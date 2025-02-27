🎥 Рой Кин свирепо разнес «МЮ». Наорал на Иана Райта, защитившего Фернандеша

Студия подкаста Stick to Football едва не взлетела на воздух из-за негодования Роя Кина. Легенду «Ман Юнайтед» так злят результаты команды Аморима, что от эмоций ирландца пострадал Иан Райт, вставший на защиту Бруну Фернандеша.

Начиналось все мирно, Рой по обыкновению критиковал игру «красных дьяволов»:

«Вернемся к команде, которой стоило бы показать немного борьбы, немного качества, немного скорости. Они сыграли вничью с «Эвертоном», на что отреагировали так, будто взяли Кубок! Это же, черт возьми, абсурд! Даже фанаты на матчах, они воспевают Бруну. А я смотрю на этих парней и думаю: «Да вы гребаные самозванцы!»

И тут началось. Райт возразил: «Нет, бро, не Бруну. Кто возвращает команду в игру? Кто возвращает вас, ребята, назад в игру? Дело не в Бруну, Рой. Когда мы говорим о том, кто реально может что-то сделать, кто частенько вас [«МЮ»] спасал, то это Бруну!»

«Они 15-е в лиге! Спасает он их! Бога ради! – Кин начал заводиться. – Нужна отправная точка. Таланта недостаточно, вы продолжаете говорить о таланте, Бруну – талантливый игрок, но таланта недостаточно! Таланта недостаточно, Райти!

Ты мне говорил про вашу раздевалку: «Тони Адамс то, Тони Адамс это!» Потому что он был бойцом! Молодым игрокам нужен тот, на кого они посмотрят и захотят пойти за ним».

Райт продолжал настаивать: Бруну постоянно спасает «Ман Юнайтед», если бы не он, команда была бы в зоне вылета. Кин вновь повторял, что не считает спасением нынешнее положение манкунианцев.

«Нельзя во всем винить Бруну лишь потому, что он капитан», – заявил Иан.

Хорошим капитаном Рой Фернандеша не считает, ирландец вновь вспомнил слова Райта:

«Ты каждую неделю сидишь здесь и говоришь: «Тони Адамс был великолепен!» Был ли Тони Адамс самым талантливым игроком в раздевалке «Арсенала»? Нет! Тогда почему ты ставишь в пример Тони Адамса?»

«Потому что он был великолепным лидером. Он вел нас к победам», – сдался Райти.

«Вот! Для меня лидерство – это действия», – поставил точку Кин.

Судя по эмоциям Роя, он лукавил, когда заявил, что не переживает за «Ман Юнайтед».

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