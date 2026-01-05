В честь увольнения Аморима: Анри объясняет разницу между тренером и менеджером 🧠

Не прошло и месяца, как Джейми Карра Каррагер разнес в студии CBS Sports Рубена Аморима и… португальца отправили в отставку.

Любопытно, что Тьерри Анри уже тогда объяснил, мол важно понимать разницу между «тренером» и «менеджером».

Начал Каррагер: «Карло Анчелотти, Зинедин Зидан – отличные менеджеры, но мы не считаем, что они столь же хорошие тренеры».

Анри вступил: «В какой-то момент нужно понять, в чем ваша цель. Успех команды или игрока? Если футболист опаздывает на тренировку в день игры, будучи главной звездой, то что вы будете делать? Он опаздывает на командное собрание или на завтрак. Он не попадет к команде из-за этого. Но его не будут наказывать, потому что сегодня нужно победить. В этом и заключается разница между тренером и менеджером. Менеджер управляет ситуацией. Он справляется с этим – зачем из-за опоздания лишать себя лучшего игрока?

Понимаете? Раньше я бы с этим не смирился, но когда ты тренер, то начинаешь анализировать ситуацию, ища способы выиграть матч. Накажите игрока за опоздание, но не запрещайте ему играть. Тренер же не будет отклоняться от намеченного курса».

Так в чем дело?