В честь увольнения Аморима: Анри объясняет разницу между тренером и менеджером 🧠
Не прошло и месяца, как Джейми Карра Каррагер разнес в студии CBS Sports Рубена Аморима и… португальца отправили в отставку.
Любопытно, что Тьерри Анри уже тогда объяснил, мол важно понимать разницу между «тренером» и «менеджером».
Начал Каррагер: «Карло Анчелотти, Зинедин Зидан – отличные менеджеры, но мы не считаем, что они столь же хорошие тренеры».
Анри вступил: «В какой-то момент нужно понять, в чем ваша цель. Успех команды или игрока? Если футболист опаздывает на тренировку в день игры, будучи главной звездой, то что вы будете делать? Он опаздывает на командное собрание или на завтрак. Он не попадет к команде из-за этого. Но его не будут наказывать, потому что сегодня нужно победить. В этом и заключается разница между тренером и менеджером. Менеджер управляет ситуацией. Он справляется с этим – зачем из-за опоздания лишать себя лучшего игрока?
Понимаете? Раньше я бы с этим не смирился, но когда ты тренер, то начинаешь анализировать ситуацию, ища способы выиграть матч. Накажите игрока за опоздание, но не запрещайте ему играть. Тренер же не будет отклоняться от намеченного курса».
Так в чем дело?
Зимой купили одного несчастного 20-летнего Доргу из подвалов Италии, летом поперек его мнения купили 80-миллионную Шишку, которая ему задаром не сдалась. А в этом сезоне - понавставляли палок в колеса, навязывая то, как ему нужно играть и какой футбол ставить, наплевав на договоренности и здравый смысл приглашения тренера со своим конкретным видением.
Были разные эмоции от него, я тоже переодически сокрушался от игры на поле, но этот человек всегда был открыт, прям и честен со всеми, начиная от болельщиков, СМИ и заканчивая руководством. И как только он решил по-мужски отстоять свое мнение - его молча слили.
Середина сезона, неплохие шансы бороться за еврокубки, Аморим явно стал гибче, о чем сам говорил и не раз. А эти черти снова решили поиграть в игры разума. Позорище с точки зрения управления, принципов и логики процессов. Все сокрушались с руководства Челси, но руководство МЮ сказало: подержи мое пиво и наворотили дел посреди сезона, слив этот самый сезон в унитаз.
Тут что то с переводом не так
Разница менеджера и тренера в управленческих полномочиях
Тренер определяет состав на матч, ставит тактику, формирует тренировочный план
Мед персонал может поставить вето на включение игрока в заявку на матч
Игроков покупают и продают без согласования с тренером, но решение за спортивным директором
Скаутинг совершают аналогично без согласования с тренером, тренер может рекомендовать, но решение за спортивным директором или главным скаутом
У менеджера же есть все рычаги управления составом, мед персонал дает рекомендации, решение за менеджером, спорт директор ведет переговоры о приобретении и продаже, у менеджера право вето, менеджер согласовывает скаутинг и так далее
Поэтому да, Аморим - менеджер. И он полностью подходит под эту позицию.