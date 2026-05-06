Шансы мадридцев испарились после замены творцов.

«Арсенал» дома выиграл 1:0 у «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов . Вернулись через 20 лет после первой попытки.

После 1:1 в первой игре ждали автобус Диего Симеоне и попытки мадридцев хоть как-то выжить до серии пенальти. Чоло оправдал: «Атлетико» выставил автобус. «Арсенал» постепенно вскрыл его и заслуженно прошел.

Артета повторил план на «Фулхэм» во всем – кроме исполнения

На выходных «Арсенал» провел один из лучших матчей сезона – разгромили «Фулхэм» 3:0 при на редкость яркой игре в атаке. Стандарты снова помогли добыть результат, но теперь к ним добавились классные розыгрыши – редкое комбо для команды во второй половине сезона. Обычно полагаются только на стандарты.

Спонсор прогресса – выход Майлза Льюиса-Скелли в опорной зоне вместо Мартина Субименди. То было дебютное появление англичанина в этой роли. Пробовался на молодежном уровне, но на взрослом – еще никогда. Эксперимент удался. МЛС блеснул и индивидуально (развороты и 97% точности передач), и как часть смелой структуры владения. Вместо классических 3+2 Артета выбрал более рискованные 3+1.

Джейми Каррагер в эфире MNF предположил, что это была подготовка к «Атлетико». Намекала схожесть команд в плане схем. И «Фулхэм», и «Атлетико» используют гибрид: изначально расставляются с четверкой защитников, а затем перестраиваются на пятерку. В таком случае уместно держать в последней линии не пятерых, а именно шестерых игроков.

Похоже, теория Каррагера верна. Артета полностью повторил план. Состав не изменился. Ключевая идея в атаке – тоже.

Главное отличие – исполнение. «Атлетико» в плане надежности – не «Фулхэм». В первом тайме отдали мяч (32% владения), но позволили нанести лишь два удара из штрафной с игры. Оба – в голевом эпизоде. Фактически единственный значимый провал. Его природу еще разберем, но и похвалить мадридцев тоже стоит.

«Фулхэм» защищался исключительно средним блоком, а «Атлетико» чередовал два режима обороны: высокий персональный прессинг (реже) и автобус – чаще. В обоих были хороши. У «Арсенала» либо не оставалось коротких вариантов, либо они были, только когда соперник паркуется и лишает пространства. В таком рисунке хромало и продвижение, и обострение.

«Атлетико» привез акцентированный автобус. Дьокереш – внезапный ключ ко взлому

«Атлетико» приехал с максимально оборонительной схемой. Диего Симеоне выпустил в старте трех номинальных центральных защитников – формально Марк Пубиль действовал как правый при владении, но большую часть первого тайма все равно проводили в режиме компактных 5-4-1, где он был в тройке защитников.

Впереди оставался только Хулиан Альварес. Антуан Гризманн садился помогать на правом фланге полузащиты. В других играх такая трансформация ситуативна, а в этот раз она стала планом буквально на каждый эпизод при обороне.

Взломать ультракомпактный блок «Атлетико» было трудно. «Арсенал» душил владением (68%), но до первого гола ни разу не пробил из штрафной с игры. Да и с учетом угловых был только один такой удар.

Ключом ко взлому стали классные открывания Виктора Дьокереша в моменты, пока «Атлетико» еще не сел в оборонительную схему. Швед очень тонко чувствовал эти шансы, а партнеры постепенно стали лучше его задействовать.

В голевой атаке все началось именно с такого открывания. Оно посеяло хаос в обороне «Атлетико». На свои привычные позиции исполнители так и не вернулись до конца эпизода – «Арсенал» воспользовался.

Дьокереш в больших матчах – больная тема этого сезона для болельщиков «Арсенала». Часто он откровенно теряется, но ответный полуфинал – исключение. Виктор принес очень много пользы: прекрасные открывания, хорош в борьбе, подыгрыш лучше обычного, отлично работал без мяча.

«Атлетико» пытался спастись. Без Альвареса и Гризманна – ничего

С первых минут второго тайма мяч получил «Атлетико» – так Симеоне пригласили в позиционную атаку. До 57-й минуты у них четыре удара и опасный подход с падением Гризманна в штрафной. Это лучший отрезок «Атлетико» за весь матч. Но потом пришло осознание: фланги уже выдохлись.

Джулиано Симеоне и Адемола Лукман отпахали час и закончились. Диего сделал тройную замену и вдобавок выпустил Александра Серлота. Чтобы получить физически крепкого нападающего, который сам зацепится за выносы и позволит Альваресу или Гризманну врываться в пространство полуфлангов.

Этот ход не раз спасал Симеоне в сезоне. Серлот – его главный джокер, но тут снова вмешалась физика. Норвежец после травмы оказался не готов к такому матчу. Но у Диего не оставалось вариантов. Через 10 минут пришлось менять травмированного Альвареса и Гризманна разом, француз уже просто не вытягивает 90 минут в нужном темпе. «Атлетико» попал в капкан: выпустили мощного форварда под творцов – и вскоре их же пришлось убирать.

С 66-й минуты у «Атлетико», проигрывавшего 0:1, – всего два удара. Алекс Баэна мог хоть отчасти компенсировать магию, но он тоже плохо вошел в игру. Симеоне прогадал с заменами. «Арсенал» почувствовал это и уже не отпустил.

Даже так у «Атлетико» можно вспомнить момент Серлота в концовке – помешало, что плохой удар. То есть Симеоне могло повезти и сейчас – совсем не по делу. Но не в этот раз.

Замены Артеты сделали «Арсенал» надежнее. Но не трусливее!

Самый острый момент «Атлетико» во втором тайме возник из-за плохой начальной координации обороны. Эбериче Эзе изобразил начало давления, но застрял в промежуточной позиции и дал Коке подготовить заброс.

После неудачной скидки Вильяма Салиба на ударную позицию убежал Джулиано Симеоне. Одна из причин ошибки – шаг вперед, который сделала защита, полагая, что начнется давление. Поэтому труднее было реагировать на заброс.

Ужасные решение были у Эзе и в первом тайме. Хромал момент начала давления и оценки ситуации вокруг. «Атлетико» получал выгодные условия для выхода в атаку, а партнеры ниже – подставной сценарий.

Сразу после замен Артеты в начале второго тайма проблема ушла.

Во-первых, как раз в проблемной зоне появился координатор прессинга Мартин Эдегор.

Во-вторых, освежилась позиция на правом фланге: при ударах «Атлетико» от ворот именно Букайо Сака в первом тайме поддерживал Дьокереша в первой линии давления. Теперь здесь душил свежий Нони Мадуэке. Еще вышел более надежный при обороне Пьеро Инкапиэ.

Сразу после замены «Арсенал» выдал лучший отрезок прессинга с острыми возвратами на чужой трети. На концовку сели ближе к своим воротам. Главное – стало меньше ошибок в синхронности оборонительных действий. Либо цельно шли в давление, либо организованно и без путаницы садились в компактную схему.



«Арсенал» без изысков, но вполне по делу прошел соперников по слабой части сетки.

Каждый раз команда была фаворитом пары, но в финале точно станет андердогом. При любом исходе второго полуфинала нас ждет столкновение стилей. Затмить взаимную романтику «ПСЖ» и «Баварии» будет трудно, но все равно финал ждет крайне интересный.

