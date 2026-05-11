Артига после 1:2: «Спартак», который мы видели, должен бороться за чемпионство. Все 90 минут он был лучше «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги матча РПЛ со «Спартаком» (1:2).

– Ехали в Москву с настроением добиться положительного результата, но следует признать, что «Спартак» был сильнее. Все 90 минут он действовал лучше, был быстрее в игровых действиях, показывал высокое исполнительское мастерство.

Нам не удалось показать ту решимость, что была у «Спартака», особенно в первом тайме, и нас за это наказали. На второй тайм вышли гораздо агрессивнее, действовали более цепко. Забили в концовке, но времени отыграться уже не было.

Как можно нивелировать высокий исполнительский уровень «Спартака»? За счет выигрыша единоборств. Эти качества нам удавалось показывать в других матчах. Возможно, сегодня ребята выходили на поле с боязнью.

– За что перед вами извинился Маркиньос?

– Это футбол, эмоции. «Спартак» вышел с большой заряженностью на игру. Был неудачный эпизод с Дмитрием Кабутовым. Мы поговорили с Маркиньосом, принесли друг другу извинения.

Убежден, что «Спартак», который мы видели сейчас, должен бороться за чемпионство, – сказал Артига.