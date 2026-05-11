  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артига после 1:2: «Спартак», который мы видели, должен бороться за чемпионство. Все 90 минут он был лучше «Рубина»
14

Артига после 1:2: «Спартак», который мы видели, должен бороться за чемпионство. Все 90 минут он был лучше «Рубина»

Франк Артига: этот «Спартак» должен бороться за чемпионство.

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги матча РПЛ со «Спартаком» (1:2).

– Ехали в Москву с настроением добиться положительного результата, но следует признать, что «Спартак» был сильнее. Все 90 минут он действовал лучше, был быстрее в игровых действиях, показывал высокое исполнительское мастерство.

Нам не удалось показать ту решимость, что была у «Спартака», особенно в первом тайме, и нас за это наказали. На второй тайм вышли гораздо агрессивнее, действовали более цепко. Забили в концовке, но времени отыграться уже не было.

Как можно нивелировать высокий исполнительский уровень «Спартака»? За счет выигрыша единоборств. Эти качества нам удавалось показывать в других матчах. Возможно, сегодня ребята выходили на поле с боязнью.

– За что перед вами извинился Маркиньос?

– Это футбол, эмоции. «Спартак» вышел с большой заряженностью на игру. Был неудачный эпизод с Дмитрием Кабутовым. Мы поговорили с Маркиньосом, принесли друг другу извинения.

Убежден, что «Спартак», который мы видели сейчас, должен бороться за чемпионство, – сказал Артига.

«Зенит» уже точно чемпион?27071 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoСпартак
logoМаркиньос Коста
logoпремьер-лига Россия
logoФранк Артига
logoДмитрий Кабутов
logoМатч ТВ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Артига мужик. Только уважение. Признал, что Спартак переиграл Рубин в одну калитку.
Ответ Максим Лемаев
Артига мужик. Только уважение. Признал, что Спартак переиграл Рубин в одну калитку.
Артига и специалист хороший
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Артига и специалист хороший
Ну, спорить не буду, за Рубином не смотрю, но Химки делал боеспособными.
Адекватный комментарий с уважением к более сильному (сегодня) сопернику.
Приятно, когда тренер соперника адекватно оценивает игру. К сожалению, не всем это под силу. Артиге - уважение за это.
Спартак всегда должен бороться за чемпионство, особенно, когда теряет шансы на него.
Ответ Ковид 07.10.52
Спартак всегда должен бороться за чемпионство, особенно, когда теряет шансы на него.
Ну, сейчас за тройку бьется и за наличие кубка. Потом за суперкубок будет. А в новом сезоне, надеюсь, за чемпионство. А Зенит за 2 бьется?
Ответ Максим Лемаев
Ну, сейчас за тройку бьется и за наличие кубка. Потом за суперкубок будет. А в новом сезоне, надеюсь, за чемпионство. А Зенит за 2 бьется?
Зенит чемпион, как не прискорбно это звучит, а Спартак все может, просто надоели эти разговоры про должен.
На Спартак будет интересно посмотреть в следующем сезоне
Ответ Невский баклан
На Спартак будет интересно посмотреть в следующем сезоне
Да, мне и сейчас на него интересно смотреть:-)
локо достаточно сыграть в ничью с ЦСКА, и трудно вериться что локо проиграет такому ЦСКА, а Спартак свой матч проиграл в Самаре, что бы занять третье место
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
12 минут назад
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
29 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
43 минуты назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
53 минуты назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
1 минуту назад
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
4 минуты назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
22 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
25 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
50 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
Рекомендуем