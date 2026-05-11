  Менди перенес операцию на бедре, восстановление займет 4-5 месяцев. Защитника «Реала» оперировал французский хирург, лечивший Мбаппе и Бензема, клуб контролировал процесс
Менди прооперировали бедро.

Защитник «Реала» Ферлан Менди перенес повторную операцию после травмы сухожилия прямой мышцы правого бедра.

В апреле 2025 года француз получал аналогичное повреждение, в результате чего выбыл на 7 месяцев.

Французский врач Бертран Соннери-Котте провел операцию в Лионе. Игрока сопровождал медицинский персонал «Реала», который также контролировал весь процесс. Предполагаемый срок восстановления составляет от четырех до пяти месяцев.

Менди получил травму в матче Ла Лиги против «Эспаньола», и первоначальное обследование подтвердило, что он пропустит остаток сезона, в котором редко играл из-за мышечных травм. После постановки диагноза игрок начал изучать варианты лечения и искать хирурга, поскольку стало ясно, что операция – единственная альтернатива.

Менди выбрал одного из ведущих французских медицинских специалистов, хирурга Соннери-Котте, который недавно лечил колено Килиана Мбаппе. Врач из Лиона, ранее также лечивший Карима Бензема, – специалист по травмам колена, он назначил план лечения.

Теперь Менди начинает процесс восстановления, главная цель которого – быть готовым к началу следующего сезона. Несмотря на усиление обороны клуба, 30-летний защитник готов снова показать, что может быть игроком основного состава, если будет полностью здоров.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
