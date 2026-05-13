Спортс'' и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях.

Спасение Райи — как тот самый сэйв Ортеги?

Давид Райя не дал забить Матеушу Фернандешу отсюда. Именно так выглядит главный сэйв всего сезона:

По важности и влиянию на сюжет это спасение очень похоже на сэйв Штефана Ортеги против «Тоттенхэма» (сезон-2023/24). «Сити» тогда выстоял и в итоге стал чемпионом.

Знаки?

У Райи – третья «Золотая перчатка» подряд

Сухим матчем против «Вест Хэма» Райя не только приблизил «Арсенал» к титулу, но и выиграл приз «Золотая перчатка». Награду получает вратарь с наибольшим количеством сухих матчей за сезон Премьер-лиги.

У Райи уже 18.

Была вероятность, что испанца догонит Джанлуиджи Доннарумма (14 сухих матчей за три игры до конца), и тогда пришлось бы разделить приз.

Райя забрал «Золотую перчатку» в третьем сезоне подряд. Кипер «Арсенала» повторил достижение Пепе Рейны, Джо Харта и Эдерсона.

До, вероятно, золотого гола «Вест Хэму» Троссард не забивал 25 матчей

Это первый гол Леандро в 2026 году. И самый-самый важный.

До отметки в 82:06 «Арсенал» не мог пробить «Вест Хэм» и нарвался на парочку моментов, когда все могло рухнуть. Даже ничья давала преимущество в гонке «Ман Сити».

А затем выступил Троссард.

По сезону бельгиец периодически выпадал из старта, конкурируя с Габриэлем Мартинелли. Но на решающем отрезке Троссард – четкий игрок основы. Это после его удара в полуфинале ЛЧ с «Атлетико» Букайо Сака добил мяч в сетку.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй выбрала в любимчики хорошего игрока.

Между этими фото – ВАР-отмена позднего гола «Вест Хэма»

Болельщики «Арсенала» будут вспоминать эти мгновения как самые напряженные в сезоне.

А вот эти – как самое большое облегчение в их футбольной жизни.

Пеп так верил в «Вест Хэм»

Тренер «Ман Сити» здорово всех повеселил, когда скрестил руки наподобие молоточков с эмблемы «Вест Хэма», крикнул «Вперед, «Железные» (в оригинале прозвучало Irons) и убежал с пресс-конференции.

Почти сработало: «Вест Хэм» был оооочень близок к тому, чтобы притормозить «Арсенал».

Шаде из «Брентфорда» думал, что игроки «Сити» его не заметят

И вполне может быть, что немец был прав. Шаде так увлекся, что потом даже повернул голову с футболистами «Сити», когда Бернарду показал куда-то в сторону.

«Борнмут» не проигрывает 16 матчей. В топ-лигах серии лучше выдали только «Бавария» и «Милан»

Серия «Борнмута» без поражений разрастается каждую неделю. Уже 16 матчей. Последнее поражение в АПЛ случилось еще в прошлой жизни. Если точнее, 3 января с «Арсеналом» (2:3).

«Борнмут». 16 матчей в Премьер-лиге, где каждый только и хочет тебя обыграть.

А чтобы звучало еще круче: в топ-лигах дольше без поражений в этом сезоне шли лишь «Бавария» (18 матчей) и «Милан» (24).

Эми Мартинес – третий вратарь в сезоне с голевым пасом

В игре с «Бернли» (2:2) Мартинес длинной передачей от своих ворот вывел Олли Уоткинса к чужим. Форвард не подкачал.

До Мартинеса в этом сезоне АПЛ голевые пасы делали вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареоля и Роберт Санчес из «Челси».

«Брайтон» посвятил победу сыну работника клуба, перенесшему операцию на мозге

«Брайтон» дома легко разобрался с «Вулвз» – 3:0. Эту победу посвятили 6-летнему Альфи, сыну сотрудника, отвечающего в клубе за игровую форму. Мальчик проходит реабилитацию после операции по удалению опухоли мозга.

Капитан Льюис Данк отпраздновал гол, сложив пальцы буквой А. Были и футболки с посланиями «Мы с тобой, Альфи».

«Вулвз» продули всем 19 командам. Повторение паршивого рекорда

Абсолютному анти-достижению «Вулверхэмптона» мешает одно: в сезоне-2023/24 такой же покладистостью отметился «Шеффилд Юнайтед». Так что перед нами всего лишь повторение.

Но приятного все равно мало.

Такая маска дает слабовидящим болельщикам лучшую картинку (это не очки виртуальной реальности)

Хотя со стороны очень похоже. Гарнитура GiveVision помогает людям со слабым зрением: можно приближать и отдалять изображение, регулировать контрастность во время матчей. Здорово, что есть такое.

27 нулевых ничьих – как за два предыдущих сезона в сумме

Премьер-лига вряд ли стала красочнее: только за эту кампанию мы получили столько же безголевых ничьих (27), как в сумме за два предыдущих сезона – 16 (2024/25) и 11 (2023/24).

Джеймс Мэддисон вернулся на поле спустя 375 дней

В недавних играх «Тоттенхэма» Мэддисон попадал на скамейку, но долгожданное возвращение после травмы состоялось только сейчас. С последнего официального матча прошло больше года – 1 мая 2025-го Мэддисон сыграл в Лиге Европы.

В свои почти 20 минут (ко второму тайму добавили 13!) Мэддисон смотрелся довольно живо: подавал угловые и был близок к заработанному пенальти.

