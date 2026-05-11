«Зенит» может вернуть Дегтева. Вратарь «Сочи» интересен и «Спартаку» (Metaratings)

«Зенит » и «Спартак » интересуются вратарем «Сочи» Александром Дегтевым .

По информации Metaratings, у «Зенита» нет права первоочередного выкупа своего воспитанника, поскольку голкипер переходил в «Сочи» на правах свободного агента, подписав долгосрочный контракт. «Спартак» продолжает рассматривать разные кандидатуры для усиления вратарской позиции.

Дегтев выступает за «Сочи » с 2023 года, по итогам нынешнего сезона команда вылетела из Мир РПЛ. В этом сезоне 21-летний голкипер провел 17 матчей в чемпионате и пропустил 33 мяча.