  «Краснодар» проиграл «Динамо» в гостях – 1:2! Сергеев забил на 93-й, у Тюкавина и Косты голы, у Сперцяна 16-й ассист
«Краснодар» проиграл «Динамо» в гостях – 1:2! Сергеев забил на 93-й, у Тюкавина и Косты голы, у Сперцяна 16-й ассист

«Краснодар» проиграл в гостях «Динамо» (1:2) в 29-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВТБ Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Диего Коста открыл счет на 32-й минуте с передачи Эдуарда Сперцяна. Константин Тюкавин на 48-й забил ответный мяч. Иван Сергеев забил на 93-й.

За тур до конца чемпионата «Зенит» лидирует в таблице с 65 очками, у «Краснодара» 63 балла.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
11 мая 17:00, ВТБ Арена
Динамо
2 - 1
0.7xG2.17
Краснодар
Осипенко
90’
+3’
  Сергеев
90’
+3’
90’
+1’
Кордоба
Гусев
90’
Сергеев
86’
Нгамале   Гладышев
83’
Глебов   Чавес
83’
83’
Сперцян   Жубал
Гусев
79’
Тюкавин   Сергеев
70’
64’
Батчи   Боселли
Бителло   Бабаев
60’
Артур   Ан. Миранчук
59’
59’
Черников   Дуглас
  Тюкавин
48’
2тайм
Перерыв
32’
  Диего Коста
Тюкавин
30’
Динамо
Лунев, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Маринкин, Глебов, Бителло, Артур, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Фернандес, Рикардо, Глебов, Тюкавин, Майсторович, Фомин, Артур, Лещук, Окишор, Бителло, Нгамале, Расулов
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Пальцев, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Сперцян, Корякин, Кобнан Дэвид, Батчи, Буркин, Карпенко, Хмарин, Черников
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Динамо вернуло должок Краснодару
Ответ Andartan
Динамо вернуло должок Краснодару
Только хотел написать, что это ответочка за ситуацию 2 года назад.
Ответ Andartan
Динамо вернуло должок Краснодару
Поздновато. Лучше бы они на чемпионский матч так вышли.
В сезоне 23/24 в последнем туре Краснодар лишил чемпионства Динамо, передав его Зениту. Сегодня Динамо - алаверды, Земля действительно круглая. Неизменен только выгодоприобретатель - Зенит ))).
Все любят хейтить Зенит за траты. Но Питер набрал медалей и кубков. А сколько гос. денег вложили в Динамо за 20 лет? А что в итоге? Только Сочи пропустили дома больше . Кто-то по кругу осваивает и осваивает бабло, даруя гарантированный результат - где-то в середине таблицы и точно не вылетим.
Ответ Dmitriy Vin
Все любят хейтить Зенит за траты. Но Питер набрал медалей и кубков. А сколько гос. денег вложили в Динамо за 20 лет? А что в итоге? Только Сочи пропустили дома больше . Кто-то по кругу осваивает и осваивает бабло, даруя гарантированный результат - где-то в середине таблицы и точно не вылетим.
Вы правда думаете что там сопоставимые суммы?
Ответ might23
Вы правда думаете что там сопоставимые суммы?
Сопоставимые с чем? Как можно сравнивать , если по сути все вложения в трубу? Там сотни миллионов евро, если не лярд, а по итогу что? Сколько Динамо взяла медалей? Может бронза или Кубки России? Может они в Европе неплохо играли в группе и хорошо запомнились? Ну да, ну да ...
Лунев и Сергеев по старой памяти добывают чемпионство Зениту
Интересно, а этого офигевшего кардопу за неуважение к судье, почему второй ЖК не наградили???
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Интересно, а этого офигевшего кардопу за неуважение к судье, почему второй ЖК не наградили???
Это даже сразу красная должна быть, а даже жёлтую не дали
Ответ AleksandrKuznetsov
Это даже сразу красная должна быть, а даже жёлтую не дали
В любом случае, это так и так удаление. Но ушных и тут прощают. Это жесть просто...
Ещё и если резераный этот момент в протокол не внёс - тут всё сразу понятно станет, по работе армяшки с судьями.
Динамо одним этим матчем заслуживает уважения. Остановить королей судейских побед... БРАВО!
Ерохин Лунев и Сергеев хахахахахаха
Ответ Мент-Кент
Ерохин Лунев и Сергеев хахахахахаха
Да... Луневу и Сергееву надо будет тоже медали выдать))
Лунев тащит зенит ))
Ответ cektor
Лунев тащит зенит ))
Как в старые добрые....
Ответ cektor
Лунев тащит зенит ))
Если Зенит станет чемпионом,то Лунев тоже заслуживает золотую медаль
Думаю это решающий матч чемпионата. Все таки дома Краснодар наверняка оренбуржцев додавит. А вот после лишь пары дней отдыха гостевая игра с Динамо, которому Краснодар уже три игры забить не может-вот это крайне сложные как и условия так и соперник для быков. Сегодня Краснодар либо на 70% отдаст лавры Зениту или наоборот сведет шансы петербуржцев к малым.
Ответ lightcore
Думаю это решающий матч чемпионата. Все таки дома Краснодар наверняка оренбуржцев додавит. А вот после лишь пары дней отдыха гостевая игра с Динамо, которому Краснодар уже три игры забить не может-вот это крайне сложные как и условия так и соперник для быков. Сегодня Краснодар либо на 70% отдаст лавры Зениту или наоборот сведет шансы петербуржцев к малым.
Ничего что Динамо еще меньше отдыхало ,сутки протусовавшись на чемоданах
Еще и в мыслях проигрыши давит
Там легионеры уже в отпуске ,сейчас будет псевдотравмы и т.д,чтобы раньше уехать
Как было с Бителло в прошлый год
Всем хорошего футбола
Вперед Быки 🐂💫
Ответ lightcore
Думаю это решающий матч чемпионата. Все таки дома Краснодар наверняка оренбуржцев додавит. А вот после лишь пары дней отдыха гостевая игра с Динамо, которому Краснодар уже три игры забить не может-вот это крайне сложные как и условия так и соперник для быков. Сегодня Краснодар либо на 70% отдаст лавры Зениту или наоборот сведет шансы петербуржцев к малым.
Вест Хэм - Арсенал .
Повторение пройденного !
Наконец-то Зениту исполнится сто лет.
Ответ леннорыч-абрамович
Наконец-то Зениту исполнится сто лет.
Поздравляю.
