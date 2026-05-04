Легенды «Лестера»-2016: пицца за сухой матч, «Ред Булл» и вечеринка у Варди

В мае исполнилось 10 лет самому необыкновенному чемпионству в эпоху АПЛ – титулу «Лестера»-2015/16.

Сенсационный поход «Лестера» окружали не только победы, но и простые, человеческие истории. Мы следили, верили и волновались: неужели у них получится?

Это сделало чемпионство «Лестера» по-настоящему народным и близким каждому из нас.

Обменный курс Раньери в начале сезона: пицца за сухой матч

Задолго до первых мыслей «Вот же черт, они и правда могут стать чемпионами» главным сюжетом в сезоне «Лестера» была пицца.

Ммм, пицца.

Останься все так, нас бы это вполне устроило.

В первых пяти турах «Лестер» не проигрывал, много забивал и чуть меньше пропускал. Клаудио Раньери это не нравилось, его команда была слишком открытой: «Я сказал игрокам: если сыграете насухо, куплю пиццу на всех. Наверное, они ждали, что я предложу еще и хот-дог».

В следующем матче «Лестер» пропустил два мяча. Потом сразу пять от «Арсенала». Затем еще два. Еще один. И наконец ноль от «Кристал Пэлас».

Чтобы выполнить условия сделки, у футболистов «Лестера» ушло пять туров. В конце домашней игры с «Пэлас» фанаты повторяли: «Мы хотим пиццу! Мы хотим пиццу». Позже Раньери метафорично скажет: «Всегда нужно немного удачи. Удача – это соль, а болельщики – томаты. Без томатов не будет и пиццы».

На этом отрезке Клаудио настраивал систему. Впервые в роли опорного сыграл Нголо Канте – до этого француз даже побывал на фланге атаки. Основными крайними защитниками стали более осторожные Дэнни Симпсон и Кристиан Фукс. На два матча из основного состава выпал Рияд Марез, самый техничный игрок команды.

Когда все же удалось не пропустить, Раньери был очень доволен: «Это больше итальянский матч, чем английский».

Пришло время выполнить обещание.

Клаудио отвел игроков в лестерскую Peter Pizzeria. А там сюрприз: сначала пиццу надо приготовить. Всем вместе. С улыбками и на фоне камер. И только потом хорошенько поужинать.

Благодаря выдумке Раньери мы получили редкие кадры: Марез крутит не защитников соперника, а тесто для пиццы.

Дилли-динь, дилли-дон! Дилли-динь, дилли-дон!

10 лет спустя кажется, что колокольчики звенели весь чемпионский сезон «Лестера». Что мы только и ждали выступлений Раньери ради этой милой, чудной привычки. И повторяли за Клаудио: «Дилли-динь, дилли-дон!», сообщая всем на пути, что вот-вот случится чудо.

Но на самом деле было чуть-чуть по-другому.

За два месяца до чемпионства (да, только тогда) Дэнни Дринкуотер рассказал в интервью, что Раньери имитирует колокольчик, когда кто-то из игроков теряет концентрацию или отвлекается.

Клаудио улыбался: «С самого начала, если что-то шло не так на тренировках, я говорил: «Дилли-динь, дилли-дон, просыпаемся». На Рождество я купил каждому игроку по колокольчику. В шутку. Было весело».

А вскоре итальянец устроил такую театральную постановку, что «Дилли-динь, дилли-дон» прозвенело во всех медиа.

В 34-м туре «Лестер» едва спасся в игре с «Вест Хэмом» (2:2). Результат позволил «Тоттенхэму» подобраться ближе. В такой ситуации, по версии журналиста Габриэля Маркотти, написавшего о Раньери книгу Hail, Claudio!, тренер почувствовал, что должен снять напряжение со своих футболистов и переключить общее внимание на «шпор».

На пресс-конференции перед следующим матчем ему задали вопрос о давлении в гонке. Раньери даже не дослушал журналиста: «Мы в Лиге чемпионов, мужик! Дилли-динь, дилли-дон! Ты чего! Это фантастика, потрясающе, все молодцы! Это большое достижение! Невероятно! Теперь мы постараемся выиграть титул. Осталось только это. Маурисио, сохраняй спокойствие!»

Так Раньери обратился к тренирующему «Тоттенхэм» Почеттино. Вот, спрашивайте у него, у его команды задача сложнее, они догоняют.

Дилли-динь, дилли-дон.

Игравший у Раньери в «Наполи» и «Челси» Джанфранко Дзола вспоминал, что Клаудио и раньше использовал такой приемчик, чтобы вовлечь игрока в разговор. А пошло все с настоящего колокольчика, который Раньери брал на предсезонки еще в 90-х.

Пожалуйста, не отвлекайтесь.

Дилли-динь, дилли-дон.

Перед матчами Варди выдувал три банки «Ред Булла»

Когда уже в начале следующего сезона The Sun взялась публиковать отрывки из автобиографии Джейми Варди, мы чуть не грохнулись в обморок.

Три банки «Ред Булла» в день матча?

У нас было кое-какое представление о предматчевых ритуалах бомбардира «Лестера». Мы знали и о любви к энергетикам: Джейми рассказывал об этом в сборной Англии.

Но подробностей не хватало – и вот мы их получили.

День Варди начинал с баночки «Ред Булла». За вторую он принимался около 11:30, после омлета с ветчиной и сыром на завтрак.

Так Джейми описывал продолжение: «Мы идем в раздевалку за полтора часа до матча, и тогда я беру третью банку «Ред Булла». Но эту я пью понемногу до самого выхода на разминку. И немного оставляю, чтобы допить, когда вернусь».

Все это, а еще двойной эспрессо давало Варди заряд «носиться как сумасшедшему».

Еще у него в чемпионском сезоне-2015/16 была привычка выпивать накануне матчей стакан портвейна. «Я обычно не суеверный. Но после гола в первом туре «Сандерленду» решил ничего не менять».

И здесь тоже есть маленькая история. Ею поделился друживший в «Лестере» с Варди бельгийский защитник Ричи де Лат: «У нас был свой ритуал. Мы просили у водителя клубного автобуса купить бутылку портвейна и прятали ее в номере.

Я выпил небольшой стакан. А он приложился и выдул оставшееся в бутылке. На следующий день он побил рекорд». (Варди забивал в 11 матчах АПЛ подряд и превзошел 10-матчевую серию Руда ван Нистелроя).

Привычки Варди поражали и Бена Чилуэлла, сыгравшего за «Лестер» четыре сезона в Премьер-лиге: «Это не то, что я бы кому-то советовал! Он выпивал четыре жестянки «Ред Булла» за час. Перед матчами пил в отеле вино или пиво. И почти не спал. Он стучал в мою дверь в три часа, чтобы разбудить. Он сумасшедший. Но после такого он делал хет-трик».

В чемпионском сезоне «Лестера» Варди провел 36 матчей и забил 24 гола.

Месси стрижки газонов – еще один творец чуда «Лестера»-2016

Так Джона Ледвиджа назвал The Athletic. Этот парень, вероятно, главная звезда нераскрученной индустрии внутри футбола: Джон вместе с командой таких же умелых ребят ухаживал за газоном.

В незабываемом сезоне-2015/16 стадион «Лестера» частенько радовал нас классными узорами.

«Прошли времена, когда за поля отвечал один хромой старичок, который возил газонокосилку и убирал грязь, – рассказывал Ледвидж Leicester Mercury. – Такое представление до сих пор живо, но если вы посмотрите на поля в Премьер-лиге и Чемпионшипе, заметите, как выросло их качество. Теперь это наука. Мы работаем семь дней в неделю и делаем свою работу очень серьезно. Задача команды – играть, наша задача – каждую неделю готовить для нее лучшее поле».

Это в самом деле было круто.

В 2017-м Джона ограничили в самовыражении: Футбольная Ассоциация Англии запретила оригинальничать с газонами – чтобы не усложнять работу лайнсменам.

А сам Ледвидж уже даже не в «Лестере»: недавно его подписал «Манчестер Сити».

Почему вечеринка Варди прошла без вас?

Вас не позвали? Вот так вот просто?

Весь сезон фанаты «Лестера» распевали: «Джейми Варди устраивает вечеринку» (Jamie Vardy’s having a party). Этой озорной шуточке было уже пару лет: в Leicester Mercury установили, что все, вероятно, закрутилось на форуме болельщиков Foxes Talk еще в 2013-м. Если конкретно, с сообщения «Он хорош, теперь нам нужна кричалка, посвященная ему».

Все это звучало так часто (Джейми постоянно давал поводы), что в конце концов Варди действительно устроил вечеринку.

И об этом знал весь мир.

2 мая 2016-го игроки «Лестера» набились в дом Варди, чтобы вместе посмотреть матч «Челси» – «Тоттенхэм». В надежде, что хозяева не дадут «шпорам», последним преследователям, победить – и сделают «Лестер» чемпионом в тот же вечер.

Некоторые ради такого отбросили суеверия. Например, полузащитник Марк Олбрайтон: «Не смотрел их на прошлой неделе, но я думаю так: раз уж есть возможность стать чемпионами, мы должны собраться и вместе увидеть это».

Что самое прекрасное, нам показали все веселье, когда «Челси» действительно увел матч с «Тоттенхэмом» в ничью 2:2.

«Лестер» – чемпион Англии!

Совместный просмотр устроил и Раньери – у себя дома с помощниками. Клаудио вообще мог последним узнать о чемпионстве «Лестера»: после собственного матча с «МЮ» в воскресенье он рванул в Рим проведать 96-летнюю мать и должен был вернуться в Англию лишь в понедельник вечером. Как раз во время трансляции «Челси» с «Тоттенхэмом». Но владелец «Лестера» узнал об этом и предоставил личный самолет.

Так тренер фантастического «Лестера» в прямом эфире стал тренером чемпионов Премьер-лиги.

