Спортс'' и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях.

Это 35-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь .

Какая предыстория у этого фото?

Обычный день в Премьер-лиге, самом серьезном чемпионате Вселенной: Джейкоб Мерфи нахлобучил оранжевый конус, на который ставят мячи вокруг поля. Просто замечательно.

Мы не будем делать вид, что так и должно быть.

За пару секунд до этого Мерфи из вредности помешал игроку «Брайтона» ввести мяч из аута. Пластмасска зацепилась за бутсы – Джейкоб протащил ее на поле. А когда снял, решил, что обязан примерять.

Окееееей.

Шалость «Лидса»: для тренера «Бернли» Майкла Джексона включили песню Майкла Джексона

В пятницу «Лидс» разобрался дома с «Бернли» – 3:1.

Уже вылетевшими гостями руководил тренер по имени Майкл Джексон – он подхватил команду после ухода Скотта Паркера.

Работники стадиона «Лидса» не удержались и сразу после свистка поставили Smooth Criminal – выпущенную в 1988-м песню другого Майкла Джексона, к «Бернли» отношения не имевшего.

«МЮ» уже взлетел?

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» и вышел в Лигу чемпионов.

Побеждены все соперники по топ-5, включая «Ман Сити» и «Арсенал».

Никто в лиге не набрал очков больше, чем «МЮ» c Майклом Кэрриком (32).

Нынешний «МЮ» уже на 22 балла обгоняет «Юнайтед» прошлого сезона, закончивший чемпионат на 15-м месте с 42 очками.

Теперь главная задача – помочь Бруну Фернандешу как минимум сравняться с рекордом АПЛ по ассистам (20).

Собослаи указал «Олд Траффорд» на чемпионскую нашивку

После поражения от «МЮ» Доминик посчитал, что стоит напомнить: именно «Ливерпуль» – действующий чемпион Англии.

Райя как Нойер на ЧМ-2014 против Алжира

От этот скрина веет великим представлением Ману Нойера в плей-офф ЧМ-2014 – там немецкий вратарь устроил мастер-класс по выходам из штрафной. У Давида Райи масштабы скромнее, но тем не менее: это все еще голкипер на чужой половине. Испанец потушил контратаку и даже точно отдал мяч Букайо Сака.

День рождения друга и свадьба – через такие образы тренер «Пэлас» описал кошмарный матч

«Кристал Пэлас» на выезде влетел «Борнмуту» (0:3). Было до такой степени безнадежно, что в первом тайме гости ни разу не пробили по воротам.

В календаре «Пэлас» этот матч втиснут между полуфиналами Лиги конференций. Тренер Оливер Гласнер даже не думал скрывать, что для его клуба сейчас важнее: «Представьте, что у вашего друга день рождения, а у вас свадьба [через несколько дней]. Куда больше вы ждете свадьбу. Здесь то же самое».

Если ваш соперник так празднует ОТБОР, то шансов нет

«Тоттенхэм» превзошел «Астон Виллу» в желании и самоотдаче. Это точно не пустые слова. Посмотрите, сколько эмоций у Жоау Пальиньи вызвал отбор мяча у своей штрафной.

«Тоттенхэм» просто искрил электричеством

Когда Рандаль Коло-Муани уходил на замену, он пожал руку чуть ли не каждому фанату «Тоттенхэма» на стадионе «Виллы». От такого зрелища можно было обеспечить энергией какой-нибудь городок. Вот это класс.

Парнишка спародировал все выкрутасы Де Дзерби

Этот озорной малый повторил за Роберто Де Дзерби все движения и экспрессию. Пожалуй, это было самое яркое со стороны «Виллы» в воскресенье:

Еще одна красная из-за необъяснимого желания ухватить форварда «Вулвз» за волосы

Дэниэл Бэллард из «Сандерленда» – второй игрок в сезоне АПЛ, который потянул за длинные волосы форварда «Вулверхзмптона» Толу Арокодаре и получил красную. Первым зимой был защитник «Эвертона» Майкл Кин.

Неужели это настолько заманчиво?

Палмер не забил второй пенальти в АПЛ

Катастрофический первый тайм «Челси» в игре с «Ноттингем Форест» (0:2, травма 18-летнего дебютанта Джесси Дерри) зафиналил Коул Палмер. Самый звездный игрок «Челси» не забил пенальти – всего второй в матчах АПЛ. Редкое зрелище.

Теперь баланс Палмера такой: 18 реализованных и 2 смазанных пенальти.

у «Челси» 6 поражений в АПЛ подряд. Хотя бы забили – впервые за 565 минут

Такой кошмарной (вы только подумайте) серии у «Челси» не было с ноября 1993 года.

Из хорошего: есть гол! До шедевра Жоао Педро (удар через себя) «Челси» не мог забить 565 минут в лиге.

Звезда «Ноттингем Форест» уехал от «Челси» с победой и шрамом

Морган Гиббс-Уайт сыграл против «Челси» всего 21 минуту: из-за ротации перед ЛЕ вышел только в перерыве, отдал голевой пас на третий гол и потом столкнулся головами с Робертом Санчесом.

Последствия были такими:

Морган поблагодарил подписчиков за поддержку и порадовался важной победе – 3:1 на «Стэмфорд Бридж».

Осечка «Сити» расстроила парня, который недавно измывался над «Арсеналом»

«Ман Сити» потерял очки на выезде с «Эвертоном» – 3:3. Теперь судьба титула полностью в руках «Арсенала».

В Ливерпуле за «Сити» переживал и фанат, ставший звездой соцсетей после недавней победы над «Арсеналом»: тогда он взял бутылку с эмблемой «канониров» и образно показал, что лондонцы все упускают.

Кажется, фирменная бутылочка просматривается в кармане и на этот раз – но теперь без повода для веселья:

Фото: Gettyimages.ru /Richard Heathcote, Owen Humphreys, Justin Setterfield / Staff, Michael Regan / Staff