«Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###». Медведев накричал на фанатов «Пари НН» из-за баннеров со Шпилевским

Вратарь «Пари НН» Медведев накричал на фанатов из-за баннеров со Шпилевским.

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев вступил в конфликт с фанатами из-за баннеров в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ . По ходу матча болельщики «Пари НН » показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».

После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщикам и начал кричать на них.

«Кто ваш тренер? Вон, ваш тренер до этого довел ##### (блин). Позор, ## ### (на фиг), и вы еще здесь это выставляете, ## ### (на фиг). Ваш тренер, ##### (блин)? Идите, за своего тренера тогда болейте, ## ### (на фиг).

##### (Блин), я два года жопу рву здесь за вас, ## ### (на фиг). «Наш тренер», ###### (долбаный) в рот. Что он вам сделал? Собрал вас, ##### (блин), один раз, ## ### (на фиг). Позор, ### (блин)», – сказал Медведев.

«Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####». Вратарь «Пари НН» Медведев о фанатах