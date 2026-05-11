  • «Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###». Медведев накричал на фанатов «Пари НН» из-за баннеров со Шпилевским
92

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев вступил в конфликт с фанатами из-за баннеров в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ. По ходу матча болельщики «Пари НН» показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».

После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщикам и начал кричать на них.

«Кто ваш тренер? Вон, ваш тренер до этого довел ##### (блин). Позор, ## ### (на фиг), и вы еще здесь это выставляете, ## ### (на фиг). Ваш тренер, ##### (блин)? Идите, за своего тренера тогда болейте, ## ### (на фиг).

##### (Блин), я два года жопу рву здесь за вас, ## ### (на фиг). «Наш тренер», ###### (долбаный) в рот. Что он вам сделал? Собрал вас, ##### (блин), один раз, ## ### (на фиг). Позор, ### (блин)», – сказал Медведев.

«Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####». Вратарь «Пари НН» Медведев о фанатах

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
Этот паспортист порвался, несите следующего
Ответ jntvk7ftxc
Понимает, что новой лимит грядёт, а в ФНЛ жирный контракт никто не насыплет, вот и порвался, жалко этого добряка!
Медведев"я два года жопу рву здесь за вас..."
А играть не пробовал?
Ответ Сергей Круг
Никита - порванная **** ?)
Ответ Сергей Круг
Пробовал, не получается))) Поэтому решил жопу рвать)))
Ну и триггернуло у Медведева. Видимо в "восторге" был от сотрудничества со Шпилевским. Видимо отношения не сложились.
Ответ Balt
И стенку в матче с Балтикой тоже Шпилевский ставил, когда Никитка бабочку пустил, ага)
Ответ Balt
А чо, Димон теперь в Пари НН?
Сидят 2 курицы в курятнике, одна у другой спрашивает:
- Твои яйца по какой цене, хозяин продает на рынке?
- 100 рублей за десяток.
- А вот мои побольше, он их по 120 продает.
- Ага сейчас, буду я ради лишних 20 рублей жопу рвать.
Ну если у одного из ключевых игроков клуба такое отношение к бывшему тренеру - то неудивительно, что они в такой жопе идут весь сезон.

Точно ли дело только в тренере? Вы типа ни при чём?)
Ответ Mr.Bean
Конечно не в тренере, они и сейчас слили 2 игры в пустую, и третью сольют. Шпилевский это лучшее что было у них
Позорное поведение. Если в клубе есть хоть что адекватное, его в команде быть не должно.
Ответ Красная стрела
Ну дак Шпилевского и убрали, действительно позорно болельщиков подкупать...
Все Медведевы какие-то психованные.
Дайте ему наконец нормального тренера, Юрана там или Вадима Евсеева, они как раз разговаривают на одном языке
Звездабол. Рвет попу он "ради вас". Он за зарплату рвет попу.
А отношение к этим "ради вас рву попу" он предельно ясно показал в этих видео.
Даже если это чисто на эмоциях, все равно идиот честно говоря
Придурок конченный. Было бы у Пари НН фанатов побольше, то рожу бы ему набили наверняка или в реале где так же жёстко объяснили кто он и что он.
Ответ Власть нефутбольных людей!
Побольше?)) Ну чтоб точно справиться?)) В этом все фанатье)))
Ответ Власть нефутбольных людей!
команда в жопе, тренер в отставке, но рожу набили бы медведеву, который фактанул. логика!
