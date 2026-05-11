«Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###». Медведев накричал на фанатов «Пари НН» из-за баннеров со Шпилевским
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев вступил в конфликт с фанатами из-за баннеров в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.
Нижегородцы уступили ЦСКА (1:2) в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ. По ходу матча болельщики «Пари НН» показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер».
После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщикам и начал кричать на них.
«Кто ваш тренер? Вон, ваш тренер до этого довел ##### (блин). Позор, ## ### (на фиг), и вы еще здесь это выставляете, ## ### (на фиг). Ваш тренер, ##### (блин)? Идите, за своего тренера тогда болейте, ## ### (на фиг).
##### (Блин), я два года жопу рву здесь за вас, ## ### (на фиг). «Наш тренер», ###### (долбаный) в рот. Что он вам сделал? Собрал вас, ##### (блин), один раз, ## ### (на фиг). Позор, ### (блин)», – сказал Медведев.
Точно ли дело только в тренере? Вы типа ни при чём?)
А отношение к этим "ради вас рву попу" он предельно ясно показал в этих видео.
Даже если это чисто на эмоциях, все равно идиот честно говоря