  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Бенефис Трампа, Роналду и США вылетели с ЧМ, сенатор Парагвая против Мбаппе, Бублик и Димитров выбыли с «Уимблдона», Эстонию лишили ЧЕ по стрельбе, Тонали в «Тоттенхэме» и другие новости

0
Бенефис Трампа, Роналду и США вылетели с ЧМ, сенатор Парагвая против Мбаппе, Бублик и Димитров выбыли с «Уимблдона», Эстонию лишили ЧЕ по стрельбе, Тонали в «Тоттенхэме» и другие новости

1. Португалия завершила выступление на ЧМ-2026, проиграв Испании в 1/8 финала – 0:1. Мерино забил победный мяч на 91-й с передачи Феррана – оба игрока вышли на замену.

Криштиану Роналду так ни разу и не выиграл ЧМ, лучшее достижение команды с ним – 4-е место в 2006-м. На ЧМ-2026 Криштиану забил 3 гола – два Узбекистану в группе, один с пенальти в 1/16 финала с Хорватией – и стал лучшим бомбардиром своей команды. После игры португалец обнялся с Ямалем и заплакал: этот ЧМ станет для него последним.

2. Президент США Дональд Трамп выдал ярчайший перформанс, выступив по поводу приостановки дисквалификации нападающего американцев Фоларина Балогуна. Для начала, он подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино: «Это был не фол, даже не нарушение – я хорошо разбираюсь в спорте. Дисквалификация оставила бы большое пятно». Затем Трамп признался, что не знал, как работает красная карточка: «Выяснив, я сказал: «Да вы шутите!» Наконец, глава государства предложил за фолы «убрать из игры» Месси, Роналду и Кейна и назвал «несправедливой» дисквалификацию удаленного игрока на следующий матч.

Инфантино также высказался об инциденте: «Трамп звонил по этому поводу – мне звонят по многим вопросам со всего мира. Судебные органы ФИФА независимы, что важно для доверия к футболу».

А УЕФА выпустил резкое заявление в связи с ситуацией вокруг Балогуна: «Выражаем недоверие беспрецедентному, непонятному и неоправданному решению. Оно пересекло черту».

3. На этом фоне США разгромно проиграли Бельгии – 1:4. Балогун отыграл почти весь матч, но ничем не отметился. Американцы последними из хозяев ЧМ вылетели с турнира, а Бельгия сыграет с Испанией в 1/4 финала.

4. Александр Бублик проиграл Тэйлору Фрицу в четвертом круге «Уимблдона», Флавио Коболли вышел в 1/4 финала, а Александр Зверев и Иржи Лехечка доиграют свой матч во вторник – они не успели завершить его до комендантского часа, который наступает в 23:00 по местному времени.

В женской сетке Жасмин Паолини, Линда Носкова, Элиза Мертенс и Марта Костюк вышли в 1/4 финала.

5. Сенатор Парагвая Селеста Амарилья оскорбила форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, назвав его «высокомерным камерунцем, притворяющимся французом». Килиан ответил, подчеркнув, что из-за этого проявления расизма «мир уже забыл об усилиях», которые игроки Парагвая приложили на ЧМ-2026. Министр спорта Франции Марина Феррари выступила в защиту Мбаппе: «Возмутительные заявления, недостойные политического лидера. Мы не станем молчать, столкнувшись с расизмом». Также футболиста поддержал президент Франции Эммануэль Макрон: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма».

6. Сандро Тонали перешел в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла» за 100 млн фунтов с учетом бонусов

7. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить российских спортсменов.

8. Федерация футбола Франции попросила ФИФА отменить желтую Олисе за конфликт с Галарсой из Парагвая, а Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность обжаловать дисквалификацию Джарелла Куансы перед матчем с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026. Подключился член парламента Великобритании от лейбористской партии Ноа Лоу, который попросил Инфантино приостановить дисквалификацию Куансы по примеру Балогуна: «Мы не сможем оправдать ситуацию, в которой одному игроку отменяют бан, а другому – нет».

9. Арне Слот включен в шорт-лист кандидатов на пост тренера Нидерландов после отставки Кумана. 

10. «Краснодар» объявил о переходе Магомеда Оздоева. Контракт с 33-летним хавбеком – на 2 года.

11. Компания олимпийского чемпиона Турина-2006 по лыжным гонкам Евгения Дементьева стала экипировщиком сборной России по биатлону.

12. Между Ферстаппеном и «Ред Булл» растет напряженность. Макс не сообщает, останется ли в 2027-м, и считает, что к нему не прислушиваются.

13. Оливер Гласнер возглавил «Ноттингем Форест». Он выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне с «Пэлас».

14. Четыре человека получили огнестрельные ранения в Лос-Анджелесе после поражения Мексики от Англии. Стрельба произошла в районе мексиканской общины.

15. 230 российских спортсменов примут участие во Всемирных играх кочевников. 

Цитаты дня

Криштиану Роналду: «Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану трофеев не было. Евро-2016 – главная победа, значение такое же, как и ЧМ»

Фернандо Алонсо о новой «Ф-1»: «Для обгона вообще не требуется мастерства или таланта – просто нажимаешь кнопку»

Андрей Назаров: «Россия – страна с сильной экономикой и мощной валютой. В КХЛ охотно едут легионеры даже из русофобских Швеции и Норвегии»

Холанд о Норвегии в 1/4 финала ЧМ: «У нас ушло 28 лет, чтобы этого добиться – мне 25, я не виноват в этом. Игра против Бразилии показала, что мы одна из лучших сборных Европы и мира»

Куарежма о Мартинесе: «Не видел ни одного выдающегося матча Португалии, он попробовал 50 тактик – ни одна не сработала. Говорили, что это наша лучшая сборная. Лучшая в чем? Что они выиграли?»

«Из-за Роналду Португалия выступила хуже, чем могла. На ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик, когда у тренера хватило смелости оставить Криштиану в запасе». Саттон о форварде

Арсен Венгер: «Успех французского футбола обусловлен в том числе иммиграцией. Платини – итальянского происхождения, Зидан и Бензема – алжирского, Дембеле – африканского»

Ролик дня

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала43356 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Вот уж действительно вылет США одна из самых хороших новостей. Спасибо их президенту. Его очередная победа.
ОтветPotapson
Вот уж действительно вылет США одна из самых хороших новостей. Спасибо их президенту. Его очередная победа.
Просто представьте какой компромат есть у американцев , если фифа охотно такую дичь исполнили
Откровенно позорная страница в истории чемпионатов мира, даже не смотря на победу Бельгии
ОтветPotapson
Вот уж действительно вылет США одна из самых хороших новостей. Спасибо их президенту. Его очередная победа.
поздравляю всех причастных! ни фактически, ни номинально слабаков больше не осталось: пары Аргентина-Египет и Швейцария-Колумбия - хорошие пары.
безоговорочный непрерывный топ-футбол сборных начинается сегодня (хотя крупные проблески были и много раньше).

и да: не "победа", а "поражение с инвертированным негативным исходом" ☝️
Бельгийцы отстояли честь футбола
Поздравления Владимиру Сидоренко за 2ое место по настольному теннису на турнире в США (аналог Большого шлема в большом теннисе). Это была сенсация!
Российский игрок занимал 37 строчку и выбил многих ТОПов.

Спортс, всесто, например, новости из пальца про рост напряжения между гонщиком и его командой (сплетни) могли бы и вывести новость, которая важнее для многих, но не для редакторов..
Ахахахах Бельгия молодцы 🤣👏
Бельгии спасибо.
Трамп, обтекай.
Инфантино в отставку! Устроил балаган
ОтветВаго2
Инфантино в отставку! Устроил балаган
Устроили балагун
Бельгия выиграла не потому что это какая-то высшая справедливость, а потому что сильнее как команда, чем США.
Спасибо, Бельгия! Иногда есть высшая справедливость. 😊
А ведь совсем недавно президент США просто жал руку воздуху, и это считали верхушкой кринжатины…
А что об этом всём думает Александр Плющенко?
ОтветElenavasilevna
А что об этом всём думает Александр Плющенко?
Кафельников - виноваты тренеры. Тарпищев - а чё, норм..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Испания – первая сборная в истории ЧМ, не пропустившая в 6 матчах подряд. Симон продлил рекордную сухую серию
8 минут назад
ЧМ-2026. 1/8 финала. Аргентина против Египта, Швейцария сыграет с Колумбией
сегодня, 11:06
Сперцян прошел медосмотр для «Аль-Ахли». Хавбек подпишет контракт с клубом в ближайшее время
27 минут назад
Мартинес перед ЧМ-2026 предсказал, что число 6 принесет удачу Португалии. Команда вылетела 6 июля, пропустив от 6-го номера Мерино и не реализовав опасный момент на 96-й
45 минут назадВидео
Племянница Трампа о поражении США на фоне дела Балогуна: «Дональд может победить только жульничая. Он думает, что это относится ко всем. Грустно»
40 минут назад
Мартинес о Роналду: «Образцовый капитан, кумир. Он мечтал о победе на ЧМ, подавал невероятный пример на поле и в раздевалке – команда сохранит эту память»
55 минут назад
Аргентина за 1.15 – гигантский фаворит на проход в 1/4! Забирайте до 15 000 к матчу против Египта
сегодня, 11:00Промо
Федерация футбола Ирана выложила скриншот с результатами матчей своей сборной и США против Бельгии (0:0 и 1:4): «Весь мир ликует после унизительного поражения политики от футбола»
сегодня, 10:50
Сенатор Амарилья о словах Мбаппе: «Требую извинений. Вы оскорбляете меня потому, что я женщина. Кто вы такой, чтобы называть меня отвратительной? Это гендерное насилие, могу пойти в суд»
сегодня, 10:43
Дисциплинарный комитет ФИФА о приостановке бана Балогуна: «Комитет независим, его члены беспристрастны. Решение было принято с учетом всех обстоятельств и доказательств»
сегодня, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
РПЛ опубликовала расписание старта сезона: ЦСКА сыграет с «Балтикой» 24 июля, «Зенит» и «Спартак» проведут матчи 25-го, «Краснодар» – 26-го
10 минут назад
Стример IShowSpeed: «Кто бы что ни говорил, Роналду по-прежнему остается величайшим игроком всех времен»
10 минут назад
Пост Холанда, празднующего победу над Бразилией, стал популярнее, чем пост с анонсом трейлера GTA
сегодня, 11:20
Экс-тренер «Челси» Росеньор возглавил «Париж», сменив Комбуаре. Контракт – до 2028 года
сегодня, 11:15
Товарищеские матчи. «Балтика» играет с «Ыспартаспором» из 3-й лиги Турции и «Тиквешем» из Македонии, «Динамо» Махачкала против «Химнасии» из Аргентины
сегодня, 11:05Live
«Эвертон» купил 20-летнего Джорджа из «Челси» за 24+6 млн фунтов. Контракт – до 2030 года
сегодня, 11:02
Раскин о 4:1 с США и реакции Бельгии на амнистию Балогуна: «Мы ощущали несправедливость и были полны решимости ответить на поле»
сегодня, 10:55
Депутат Парагвая Ортега о словах Амарильи про Мбаппе: «Приношу извинения французскому народу. Страсть к футболу не может оправдать расизм или разжигание ненависти»
сегодня, 10:48
Тренер Бельгии Гарсия говорил с Балогуном после 4:1 с США: «Он сам подошел, я это ценю. Сказал ему, что в ситуации с отменой дисквалификации он не виноват»
сегодня, 10:30
Инфантино поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Футбольный мир и общество солидарны с Килианом. Мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе»
сегодня, 10:15