Бенефис Трампа, Роналду и США вылетели с ЧМ, сенатор Парагвая против Мбаппе, Бублик и Димитров выбыли с «Уимблдона», Эстонию лишили ЧЕ по стрельбе, Тонали в «Тоттенхэме» и другие новости

1. Португалия завершила выступление на ЧМ-2026, проиграв Испании в 1/8 финала – 0:1. Мерино забил победный мяч на 91-й с передачи Феррана – оба игрока вышли на замену.
Криштиану Роналду так ни разу и не выиграл ЧМ, лучшее достижение команды с ним – 4-е место в 2006-м. На ЧМ-2026 Криштиану забил 3 гола – два Узбекистану в группе, один с пенальти в 1/16 финала с Хорватией – и стал лучшим бомбардиром своей команды. После игры португалец обнялся с Ямалем и заплакал: этот ЧМ станет для него последним.
2. Президент США Дональд Трамп выдал ярчайший перформанс, выступив по поводу приостановки дисквалификации нападающего американцев Фоларина Балогуна. Для начала, он подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино: «Это был не фол, даже не нарушение – я хорошо разбираюсь в спорте. Дисквалификация оставила бы большое пятно». Затем Трамп признался, что не знал, как работает красная карточка: «Выяснив, я сказал: «Да вы шутите!» Наконец, глава государства предложил за фолы «убрать из игры» Месси, Роналду и Кейна и назвал «несправедливой» дисквалификацию удаленного игрока на следующий матч.
Инфантино также высказался об инциденте: «Трамп звонил по этому поводу – мне звонят по многим вопросам со всего мира. Судебные органы ФИФА независимы, что важно для доверия к футболу».
А УЕФА выпустил резкое заявление в связи с ситуацией вокруг Балогуна: «Выражаем недоверие беспрецедентному, непонятному и неоправданному решению. Оно пересекло черту».
3. На этом фоне США разгромно проиграли Бельгии – 1:4. Балогун отыграл почти весь матч, но ничем не отметился. Американцы последними из хозяев ЧМ вылетели с турнира, а Бельгия сыграет с Испанией в 1/4 финала.
4. Александр Бублик проиграл Тэйлору Фрицу в четвертом круге «Уимблдона», Флавио Коболли вышел в 1/4 финала, а Александр Зверев и Иржи Лехечка доиграют свой матч во вторник – они не успели завершить его до комендантского часа, который наступает в 23:00 по местному времени.
В женской сетке Жасмин Паолини, Линда Носкова, Элиза Мертенс и Марта Костюк вышли в 1/4 финала.
5. Сенатор Парагвая Селеста Амарилья оскорбила форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, назвав его «высокомерным камерунцем, притворяющимся французом». Килиан ответил, подчеркнув, что из-за этого проявления расизма «мир уже забыл об усилиях», которые игроки Парагвая приложили на ЧМ-2026. Министр спорта Франции Марина Феррари выступила в защиту Мбаппе: «Возмутительные заявления, недостойные политического лидера. Мы не станем молчать, столкнувшись с расизмом». Также футболиста поддержал президент Франции Эммануэль Макрон: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма».
6. Сандро Тонали перешел в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла» за 100 млн фунтов с учетом бонусов.
7. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить российских спортсменов.
8. Федерация футбола Франции попросила ФИФА отменить желтую Олисе за конфликт с Галарсой из Парагвая, а Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность обжаловать дисквалификацию Джарелла Куансы перед матчем с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026. Подключился член парламента Великобритании от лейбористской партии Ноа Лоу, который попросил Инфантино приостановить дисквалификацию Куансы по примеру Балогуна: «Мы не сможем оправдать ситуацию, в которой одному игроку отменяют бан, а другому – нет».
9. Арне Слот включен в шорт-лист кандидатов на пост тренера Нидерландов после отставки Кумана.
10. «Краснодар» объявил о переходе Магомеда Оздоева. Контракт с 33-летним хавбеком – на 2 года.
11. Компания олимпийского чемпиона Турина-2006 по лыжным гонкам Евгения Дементьева стала экипировщиком сборной России по биатлону.
12. Между Ферстаппеном и «Ред Булл» растет напряженность. Макс не сообщает, останется ли в 2027-м, и считает, что к нему не прислушиваются.
13. Оливер Гласнер возглавил «Ноттингем Форест». Он выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне с «Пэлас».
14. Четыре человека получили огнестрельные ранения в Лос-Анджелесе после поражения Мексики от Англии. Стрельба произошла в районе мексиканской общины.
15. 230 российских спортсменов примут участие во Всемирных играх кочевников.
Цитаты дня
Криштиану Роналду: «Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану трофеев не было. Евро-2016 – главная победа, значение такое же, как и ЧМ»
Фернандо Алонсо о новой «Ф-1»: «Для обгона вообще не требуется мастерства или таланта – просто нажимаешь кнопку»
Андрей Назаров: «Россия – страна с сильной экономикой и мощной валютой. В КХЛ охотно едут легионеры даже из русофобских Швеции и Норвегии»
Холанд о Норвегии в 1/4 финала ЧМ: «У нас ушло 28 лет, чтобы этого добиться – мне 25, я не виноват в этом. Игра против Бразилии показала, что мы одна из лучших сборных Европы и мира»
Куарежма о Мартинесе: «Не видел ни одного выдающегося матча Португалии, он попробовал 50 тактик – ни одна не сработала. Говорили, что это наша лучшая сборная. Лучшая в чем? Что они выиграли?»
«Из-за Роналду Португалия выступила хуже, чем могла. На ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик, когда у тренера хватило смелости оставить Криштиану в запасе». Саттон о форварде
Арсен Венгер: «Успех французского футбола обусловлен в том числе иммиграцией. Платини – итальянского происхождения, Зидан и Бензема – алжирского, Дембеле – африканского»
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Комментарии
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Откровенно позорная страница в истории чемпионатов мира, даже не смотря на победу Бельгии
безоговорочный непрерывный топ-футбол сборных начинается сегодня (хотя крупные проблески были и много раньше).
и да: не "победа", а "поражение с инвертированным негативным исходом" ☝️
Российский игрок занимал 37 строчку и выбил многих ТОПов.
Спортс, всесто, например, новости из пальца про рост напряжения между гонщиком и его командой (сплетни) могли бы и вывести новость, которая важнее для многих, но не для редакторов..
Трамп, обтекай.