Бенефис Трампа, Роналду и США вылетели с ЧМ, сенатор Парагвая против Мбаппе, Бублик и Димитров выбыли с «Уимблдона», Эстонию лишили ЧЕ по стрельбе, Тонали в «Тоттенхэме» и другие новости

1. Португалия завершила выступление на ЧМ-2026, проиграв Испании в 1/8 финала – 0:1. Мерино забил победный мяч на 91-й с передачи Феррана – оба игрока вышли на замену.

Криштиану Роналду так ни разу и не выиграл ЧМ , лучшее достижение команды с ним – 4-е место в 2006-м. На ЧМ-2026 Криштиану забил 3 гола – два Узбекистану в группе, один с пенальти в 1/16 финала с Хорватией – и стал лучшим бомбардиром своей команды. После игры португалец обнялся с Ямалем и заплакал : этот ЧМ станет для него последним .

2. Президент США Дональд Трамп выдал ярчайший перформанс, выступив по поводу приостановки дисквалификации нападающего американцев Фоларина Балогуна. Для начала, он подтвердил , что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино: «Это был не фол, даже не нарушение – я хорошо разбираюсь в спорте. Дисквалификация оставила бы большое пятно». Затем Трамп признался, что не знал, как работает красная карточка: «Выяснив, я сказал: «Да вы шутите!» Наконец, глава государства предложил за фолы «убрать из игры» Месси, Роналду и Кейна и назвал «несправедливой» дисквалификацию удаленного игрока на следующий матч.

Инфантино также высказался об инциденте: «Трамп звонил по этому поводу – мне звонят по многим вопросам со всего мира . Судебные органы ФИФА независимы, что важно для доверия к футболу».

А УЕФА выпустил резкое заявление в связи с ситуацией вокруг Балогуна: «Выражаем недоверие беспрецедентному, непонятному и неоправданному решению. Оно пересекло черту».

3. На этом фоне США разгромно проиграли Бельгии – 1:4. Балогун отыграл почти весь матч, но ничем не отметился . Американцы последними из хозяев ЧМ вылетели с турнира, а Бельгия сыграет с Испанией в 1/4 финала.

4. Александр Бублик проиграл Тэйлору Фрицу в четвертом круге «Уимблдона», Флавио Коболли вышел в 1/4 финала, а Александр Зверев и Иржи Лехечка доиграют свой матч во вторник – они не успели завершить его до комендантского часа, который наступает в 23:00 по местному времени.

В женской сетке Жасмин Паолини, Линда Носкова, Элиза Мертенс и Марта Костюк вышли в 1/4 финала .

5. Сенатор Парагвая Селеста Амарилья оскорбила форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, назвав его «высокомерным камерунцем, притворяющимся французом». Килиан ответил , подчеркнув, что из-за этого проявления расизма «мир уже забыл об усилиях», которые игроки Парагвая приложили на ЧМ-2026. Министр спорта Франции Марина Феррари выступила в защиту Мбаппе: «Возмутительные заявления, недостойные политического лидера. Мы не станем молчать, столкнувшись с расизмом». Также футболиста поддержал президент Франции Эммануэль Макрон: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма».

6. Сандро Тонали перешел в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла» за 100 млн фунтов с учетом бонусов .

7. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить российских спортсменов.

8. Федерация футбола Франции попросила ФИФА отменить желтую Олисе за конфликт с Галарсой из Парагвая, а Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность обжаловать дисквалификацию Джарелла Куансы перед матчем с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026. Подключился член парламента Великобритании от лейбористской партии Ноа Лоу, который попросил Инфантино приостановить дисквалификацию Куансы по примеру Балогуна: «Мы не сможем оправдать ситуацию, в которой одному игроку отменяют бан, а другому – нет» .

9. Арне Слот включен в шорт-лист кандидатов на пост тренера Нидерландов после отставки Кумана.

10. «Краснодар» объявил о переходе Магомеда Оздоева. Контракт с 33-летним хавбеком – на 2 года.

11. Компания олимпийского чемпиона Турина-2006 по лыжным гонкам Евгения Дементьева стала экипировщиком сборной России по биатлону.

12. Между Ферстаппеном и «Ред Булл» растет напряженность . Макс не сообщает, останется ли в 2027-м, и считает, что к нему не прислушиваются.

13. Оливер Гласнер возглавил «Ноттингем Форест». Он выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне с «Пэлас».

14. Четыре человека получили огнестрельные ранения в Лос-Анджелесе после поражения Мексики от Англии. Стрельба произошла в районе мексиканской общины.

15. 230 российских спортсменов примут участие во Всемирных играх кочевников.

Цитаты дня

Криштиану Роналду: «Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану трофеев не было . Евро-2016 – главная победа, значение такое же, как и ЧМ»

Фернандо Алонсо о новой «Ф-1»: «Для обгона вообще не требуется мастерства или таланта – просто нажимаешь кнопку»

Андрей Назаров: «Россия – страна с сильной экономикой и мощной валютой . В КХЛ охотно едут легионеры даже из русофобских Швеции и Норвегии»

Холанд о Норвегии в 1/4 финала ЧМ: «У нас ушло 28 лет, чтобы этого добиться – мне 25, я не виноват в этом . Игра против Бразилии показала, что мы одна из лучших сборных Европы и мира»

Куарежма о Мартинесе: «Не видел ни одного выдающегося матча Португалии, он попробовал 50 тактик – ни одна не сработала. Говорили, что это наша лучшая сборная. Лучшая в чем? Что они выиграли? »

«Из-за Роналду Португалия выступила хуже, чем могла . На ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик, когда у тренера хватило смелости оставить Криштиану в запасе». Саттон о форварде

Арсен Венгер: «Успех французского футбола обусловлен в том числе иммиграцией . Платини – итальянского происхождения, Зидан и Бензема – алжирского, Дембеле – африканского»

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