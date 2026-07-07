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  4. Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ: «Я сделал все, на что был способен, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, нужно двигаться дальше»

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Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ: «Я сделал все, на что был способен, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, нужно двигаться дальше»
Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о вылете с ЧМ-2026 после поражения от команды Испании в 1/8 финала турнира (0:1).

Об игре

«Нам немного не хватило везения. Они забили в наши ворота на последних минутах. Таков футбол. В целом, это был очень напряженный матч».

О слезах после матча

«Это нормально – грустить, покидая чемпионат мира вот так. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, я сделал все, на что был способен, и я ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, и нужно двигаться дальше».

О завершении выступлений на чемпионатах мира

«Это правда, что это был мой последний чемпионат мира. Что касается остального, то сейчас нужно подумать об этом вместе с моей семьей и не принимать поспешных решений», – сказал Роналду. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: O Jogo
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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На евро видимо поедет
ОтветBazilic
На евро видимо поедет
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ОтветSir David Beckham
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Роналду и на скамейке-несовместимые вещи.
Через неделю.... Я вернулся!
ОтветSobachkin
Через неделю.... Я вернулся!
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ОтветСаид Мах
Комментарий скрыт
Это ты себе оставил после вылета твоего кумира?! 😂😂😂
Несомненно один из лучших в истории футбола.
Ответamdrive79
Несомненно один из лучших в истории футбола.
И один из худших в истории чм
ОтветRoy Makaay
И один из худших в истории чм
с 11 голами?
Я не понимаю гона на Роналду, какие оскорбления пишут. Это один из лучших игроков в истории, живая легенда, хоть я и болельщик Барсы, но всегда восхищался его игрой, хоть Месси для меня и лучше. Но считая Месси лучше какие причины оскорблять Рона? Я не понимаю. И он не является главной проблемой этой сборной Португалии. Чем инвалид Оярсабаль у Испанцев был лучше Роналду? Мартинес не выстроил никакой игры, полузащита Витинья, Невеш, Бруно, которая на бумаге лучшая на турнире, просто ничего не показала, абсолютные нули
Ответpeople people
Я не понимаю гона на Роналду, какие оскорбления пишут. Это один из лучших игроков в истории, живая легенда, хоть я и болельщик Барсы, но всегда восхищался его игрой, хоть Месси для меня и лучше. Но считая Месси лучше какие причины оскорблять Рона? Я не понимаю. И он не является главной проблемой этой сборной Португалии. Чем инвалид Оярсабаль у Испанцев был лучше Роналду? Мартинес не выстроил никакой игры, полузащита Витинья, Невеш, Бруно, которая на бумаге лучшая на турнире, просто ничего не показала, абсолютные нули
Про полузащиту - 💯
Ответpeople people
Я не понимаю гона на Роналду, какие оскорбления пишут. Это один из лучших игроков в истории, живая легенда, хоть я и болельщик Барсы, но всегда восхищался его игрой, хоть Месси для меня и лучше. Но считая Месси лучше какие причины оскорблять Рона? Я не понимаю. И он не является главной проблемой этой сборной Португалии. Чем инвалид Оярсабаль у Испанцев был лучше Роналду? Мартинес не выстроил никакой игры, полузащита Витинья, Невеш, Бруно, которая на бумаге лучшая на турнире, просто ничего не показала, абсолютные нули
Еще и Бернарду, всю дорогу игравший с Фернандешем. Супер крутая и мобильная полузащита. Лучший лз мира Мендеш. Один из лучших цз Диаш. И множество просто крепких игроков.
И что показали? Не могли мяч доставить без навесов
Много раз видел Роналду проигрывающим, но смирившимся с поражением и сдавшимся – вижу впервые. Нет больше былой страсти и безумия. И есть сомнения, что его в действительности удерживает играть дальше: отметка в 1000 голов или 200 млн в год от шейхов
С Узбекистаном: «Я вернулся!»
С Испанией: «Я ухожу!»
ОтветКрыло советов
С Узбекистаном: «Я вернулся!» С Испанией: «Я ухожу!»
Мем из Симпсонов
Хоть я и не являюсь поклонником Криштиану Роналду (я фанат Лионеля Месси), но хотел бы хотя бы на один день призвать всех прекратить бесконечные споры о том, кто лучше.
Всегда удивляет, как люди, которые ничего выдающегося не добились в своей сфере, с такой уверенностью рассказывают, каким «плохим» футболистом является один из величайших игроков в истории.
Криштиану Роналду добился почти всего, о чём профессиональный футболист может только мечтать. Более двадцати лет он остается на вершине мирового футбола благодаря таланту, дисциплине, труду и невероятной самоотдаче.
Это не значит, что нельзя критиковать его игру или не соглашаться с его поступками. Но прежде чем с высокомерием обесценивать чужой путь, стоит честно спросить себя: а чего добился я в своей сфере? Стремлюсь ли я к своему делу так же, как он — к своему?
Можно быть за Месси. Можно быть за Роналду. Но уважение к людям, которые достигли вершин в своём деле, не должно зависеть от того, за кого мы болеем.

Легенды создают историю. Остальные — обсуждают её.
ОтветFCB2020
Хоть я и не являюсь поклонником Криштиану Роналду (я фанат Лионеля Месси), но хотел бы хотя бы на один день призвать всех прекратить бесконечные споры о том, кто лучше. Всегда удивляет, как люди, которые ничего выдающегося не добились в своей сфере, с такой уверенностью рассказывают, каким «плохим» футболистом является один из величайших игроков в истории. Криштиану Роналду добился почти всего, о чём профессиональный футболист может только мечтать. Более двадцати лет он остается на вершине мирового футбола благодаря таланту, дисциплине, труду и невероятной самоотдаче. Это не значит, что нельзя критиковать его игру или не соглашаться с его поступками. Но прежде чем с высокомерием обесценивать чужой путь, стоит честно спросить себя: а чего добился я в своей сфере? Стремлюсь ли я к своему делу так же, как он — к своему? Можно быть за Месси. Можно быть за Роналду. Но уважение к людям, которые достигли вершин в своём деле, не должно зависеть от того, за кого мы болеем. Легенды создают историю. Остальные — обсуждают её.
Это не значит, что нельзя критиковать его игру или не соглашаться с его поступками. --- Так люди и критикуют его игру и его поступки , а еще за тупые слова что он говорил за всю карьеру . Какие вопросы к людям . У вас полный диссонанс ... А про ваши мысли про что ты добился - полный бред . Это как не критиковать президента потому что кто он и кто ты . Бред же .
ОтветFCB2020
Хоть я и не являюсь поклонником Криштиану Роналду (я фанат Лионеля Месси), но хотел бы хотя бы на один день призвать всех прекратить бесконечные споры о том, кто лучше. Всегда удивляет, как люди, которые ничего выдающегося не добились в своей сфере, с такой уверенностью рассказывают, каким «плохим» футболистом является один из величайших игроков в истории. Криштиану Роналду добился почти всего, о чём профессиональный футболист может только мечтать. Более двадцати лет он остается на вершине мирового футбола благодаря таланту, дисциплине, труду и невероятной самоотдаче. Это не значит, что нельзя критиковать его игру или не соглашаться с его поступками. Но прежде чем с высокомерием обесценивать чужой путь, стоит честно спросить себя: а чего добился я в своей сфере? Стремлюсь ли я к своему делу так же, как он — к своему? Можно быть за Месси. Можно быть за Роналду. Но уважение к людям, которые достигли вершин в своём деле, не должно зависеть от того, за кого мы болеем. Легенды создают историю. Остальные — обсуждают её.
Никто не спорит что Рон великий в прошлом игрок. Людей цепляет его нарциссизм и чсв. Его раздутое до небес эго. Футбол это командная игра, но со слов Роналду без него не было бы побед у Португалии. К сожалению он глуп( хотя это не новость) . Ты можешь быть в чем-то гениальным , но по жизни быть дураком. Такое бывает. Это про Роналду.
И да, мы раньше не слушали его речи и не смеялись над ним, потому что во время его карьеры были люди, которые направляли, поправляли его, не давая упасть лицом в грязь. Я говорю о Мендеше. Пока он вел его дела, не было никаких глупых интервью
Сейчас же мы все наблюдаем истинное лицо португальца
"Я устал. Я ухожу. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день нашего выступления, я ухожу из сборной. Я много раз слышал: Роналду любыми путями будет держаться за место на ЧМ, он никому ее не отдаст. Это – вранье.
Я понял, что мне необходимо это сделать. Португалия должна войти в новый цикл с новыми нападающими, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными игроками в сборной.
Я сделал всё, что мог.
Берегите Португалию"
- из экстренного заявления Роналду после вылета из ЧМ.
ОтветNate
"Я устал. Я ухожу. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день нашего выступления, я ухожу из сборной. Я много раз слышал: Роналду любыми путями будет держаться за место на ЧМ, он никому ее не отдаст. Это – вранье. Я понял, что мне необходимо это сделать. Португалия должна войти в новый цикл с новыми нападающими, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными игроками в сборной. Я сделал всё, что мог. Берегите Португалию" - из экстренного заявления Роналду после вылета из ЧМ.
зумеры не выкупят
ОтветNate
"Я устал. Я ухожу. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день нашего выступления, я ухожу из сборной. Я много раз слышал: Роналду любыми путями будет держаться за место на ЧМ, он никому ее не отдаст. Это – вранье. Я понял, что мне необходимо это сделать. Португалия должна войти в новый цикл с новыми нападающими, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными игроками в сборной. Я сделал всё, что мог. Берегите Португалию" - из экстренного заявления Роналду после вылета из ЧМ.
Я мустанг, я мухожук
Врёт, стервец) На родном ЧМ-30 наверняка выступит, даже если на банке будет сидеть (что маловероятно).
ОтветAndrewIronic
Врёт, стервец) На родном ЧМ-30 наверняка выступит, даже если на банке будет сидеть (что маловероятно).
ЧМ тем кому за 30?
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