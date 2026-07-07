Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ: «Я сделал все, на что был способен, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, нужно двигаться дальше»
Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о вылете с ЧМ-2026 после поражения от команды Испании в 1/8 финала турнира (0:1).
Об игре
«Нам немного не хватило везения. Они забили в наши ворота на последних минутах. Таков футбол. В целом, это был очень напряженный матч».
О слезах после матча
«Это нормально – грустить, покидая чемпионат мира вот так. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, я сделал все, на что был способен, и я ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, и нужно двигаться дальше».
О завершении выступлений на чемпионатах мира
«Это правда, что это был мой последний чемпионат мира. Что касается остального, то сейчас нужно подумать об этом вместе с моей семьей и не принимать поспешных решений», – сказал Роналду.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала43350 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: O Jogo
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И что показали? Не могли мяч доставить без навесов
С Испанией: «Я ухожу!»
Всегда удивляет, как люди, которые ничего выдающегося не добились в своей сфере, с такой уверенностью рассказывают, каким «плохим» футболистом является один из величайших игроков в истории.
Криштиану Роналду добился почти всего, о чём профессиональный футболист может только мечтать. Более двадцати лет он остается на вершине мирового футбола благодаря таланту, дисциплине, труду и невероятной самоотдаче.
Это не значит, что нельзя критиковать его игру или не соглашаться с его поступками. Но прежде чем с высокомерием обесценивать чужой путь, стоит честно спросить себя: а чего добился я в своей сфере? Стремлюсь ли я к своему делу так же, как он — к своему?
Можно быть за Месси. Можно быть за Роналду. Но уважение к людям, которые достигли вершин в своём деле, не должно зависеть от того, за кого мы болеем.
Легенды создают историю. Остальные — обсуждают её.
И да, мы раньше не слушали его речи и не смеялись над ним, потому что во время его карьеры были люди, которые направляли, поправляли его, не давая упасть лицом в грязь. Я говорю о Мендеше. Пока он вел его дела, не было никаких глупых интервью
Сейчас же мы все наблюдаем истинное лицо португальца
Я понял, что мне необходимо это сделать. Португалия должна войти в новый цикл с новыми нападающими, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными игроками в сборной.
Я сделал всё, что мог.
Берегите Португалию"
- из экстренного заявления Роналду после вылета из ЧМ.