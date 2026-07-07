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  4. ❌ США вылетели с ЧМ после разгрома от Бельгии – 1:4! У де Кетеларе дубль и ассист Ванакену, Балогун отыграл почти весь матч

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❌ США вылетели с ЧМ после разгрома от Бельгии – 1:4! У де Кетеларе дубль и ассист Ванакену, Балогун отыграл почти весь матч
США проиграли Бельгии в 1/8 финала ЧМ.

Сборная США разгромлена Бельгией (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Матч проходил на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.

На 9-й минуте Шарль де Кетеларе открыл счет. На 31-й минуте ударом со штрафного Малик Тилльман сравнял результат. На 33-й минуте де Кетеларе сделал дубль. На 57-й минуте Ханс Ванакен увеличил разницу в счете. Ромелу Лукаку забил на 93-й.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Чемпионат мира. 1/8 финала
7 июля 00:00, Люмен Филд
Логотип домашней команды
США
Завершен
1 - 4
0.65xG2.13
Логотип гостевой команды
Бельгия
Матч окончен
90’
+3’
  Лукаку
Балогун   Райт
90’
+2’
Робинсон   Арфстен
90’
+2’
89’
Раскин   Витцель
89’
Троссард   Салемакерс
Адамс   Пепи
72’
Тилльман
69’
67’
де Кетеларе   Лукаку
67’
Лукебакио   Доку
Пулишич   Берхалтер
59’
57’
  Ванакен
Дест   Рейна
46’
2тайм
Перерыв
Маккенни
35’
33’
  де Кетеларе
  Тилльман
31’
21’
Онана   Ванакен
9’
  де Кетеларе
США
Фриз, Робинсон, Рим, Ричардс, Фриман, Тилльман, Адамс, Маккенни, Пулишич, Дест, Балогун
Запасные: Тернер, Веа, Сендехас, Робинсон, Ааронсон, Адамс, Балогун, Трасти, Скалли, Пулишич, Дест, Брэйди, Робинсон, Маккензи
1тайм
Бельгия:
Куртуа, де Кейпер, Мехеле, Нгой, Кастань, Раскин, Онана, Троссард, Тилеманс, Лукебакио, де Кетеларе
Запасные: Менье, Фернандес Пардо, Раскин, де Кетеларе, Ламменс, Лукебакио, Теате, де Винтер, Сейс, де Брюйне, Диегу Морейра, Дебаст, Онана, Троссард, Пендерс
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Цирк: по звонку Трампа за США сыграет Балогун после красной! Ему отложили дисквал

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала43365 голосов
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БразилияСборная Бразилии по футболу
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СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бельгии по футболу
онлайны
logoСборная США по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoШарль де Кетеларе
logoМалик Тилльман
logoХанс Ванакен
logoРомелу Лукаку

Комментарии

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Открыл стартовые составы и чуть чаем не поперхнулся увидев фотку Трампа на месте Балогуна)))
Sports, дайте премию тому, кто это придумал.
ОтветНеназванный эксперт
Открыл стартовые составы и чуть чаем не поперхнулся увидев фотку Трампа на месте Балогуна))) Sports, дайте премию тому, кто это придумал.
Представляю как они сами угорали, когда это согласовали))
ОтветНеназванный эксперт
Открыл стартовые составы и чуть чаем не поперхнулся увидев фотку Трампа на месте Балогуна))) Sports, дайте премию тому, кто это придумал.
Так мало того в составе, так еще и в профиле изменённая, ахахаах
завтра переигровка, за сша игрок с дисквалификацией выступал
ОтветAsfrid Vigman
завтра переигровка, за сша игрок с дисквалификацией выступал
🤣🤣🤣🤣🤣
ОтветAsfrid Vigman
завтра переигровка, за сша игрок с дисквалификацией выступал
Я и не удивлюсь 🤗
Трампусику срочно выдать премию имени Виктора Франкенштейна! Блестящий стратег буквально одним звонком сумел воскресить десятки неживых бельгийцев и дать им сумасшедшую мотивацию против родной страны. Мидас с алиэкспресса продолжает превращать в фекалии всё, до чего коснётся.

P.s "Это наша игра!" (с)
ОтветАртем Хачатурян
Трампусику срочно выдать премию имени Виктора Франкенштейна! Блестящий стратег буквально одним звонком сумел воскресить десятки неживых бельгийцев и дать им сумасшедшую мотивацию против родной страны. Мидас с алиэкспресса продолжает превращать в фекалии всё, до чего коснётся. P.s "Это наша игра!" (с)
Комментарий скрыт
Гений Трамп. Бельгия так себе играла все матчи. Но сегодня просто на + морали катают. Великолепный план, Донни. Как всегда всех переиграл)
Американцы экономят силы, им скоро против Португалии играть в Пути регионов, Трамп уже все порешал
ОтветWesley
Американцы экономят силы, им скоро против Португалии играть в Пути регионов, Трамп уже все порешал
Криштиану дадут дисквалификацию и тем самым снова помогут сопернику
Судейский кабинет в лице американцев должен быть наказан. Должны составить компанию другим хозяйкам турнира и соседям.
ОтветSomeone from Internet
Судейский кабинет в лице американцев должен быть наказан. Должны составить компанию другим хозяйкам турнира и соседям.
Можно сказать что так и произошло !
Прос##### 1:4.
Сегодня против Штатов болели в большинстве стран мира.
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Можно сказать что так и произошло ! Прос##### 1:4. Сегодня против Штатов болели в большинстве стран мира.
Подождите ещё не вечер, Трамп что нибудь придумает, за ним не заржавеет 😜
Трамп после матча: "Все говорят о третьей ноге Лукаку, как будто это нормально. Я не знал, что это вообще такое - третья нога! А когда выяснил, я сказал: ’Да вы шутите!’"
За окном лунааа,
Но не спит фанааат,
Интерес к игре добавил Доооооонаальд Трамп!
ОтветЭдуардо Силва
За окном лунааа, Но не спит фанааат, Интерес к игре добавил Доооооонаальд Трамп!
Если у тебя
Футбол в кроови
За отмену карточки
Траааанш лоови
Симпатизировал американцам с начала турнира, но после дичи с Балогуном не остаётся ничего, кроме как болеть за унылую Бельгию
Ответshin93
Симпатизировал американцам с начала турнира, но после дичи с Балогуном не остаётся ничего, кроме как болеть за унылую Бельгию
Комментарий удален пользователем
ОтветBlaumerc сосет за гаражами
Комментарий удален пользователем
Они в любом случае в полных составах играют с начала матча, что за бред
Ну что, Балогун, помогли тебе твои янки?
ОтветОлег Иваницкий
Ну что, Балогун, помогли тебе твои янки?
Эта цитата сейчас в памяти многих засияла бессмертной гоголевской силой )
ОтветОлег Иваницкий
Ну что, Балогун, помогли тебе твои янки?
Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!
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