Матч окончен
❌ США вылетели с ЧМ после разгрома от Бельгии – 1:4! У де Кетеларе дубль и ассист Ванакену, Балогун отыграл почти весь матч
США проиграли Бельгии в 1/8 финала ЧМ.
Сборная США разгромлена Бельгией (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.
Матч проходил на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.
На 9-й минуте Шарль де Кетеларе открыл счет. На 31-й минуте ударом со штрафного Малик Тилльман сравнял результат. На 33-й минуте де Кетеларе сделал дубль. На 57-й минуте Ханс Ванакен увеличил разницу в счете. Ромелу Лукаку забил на 93-й.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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Португалия
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Норвегия
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Кто-то другой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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P.s "Это наша игра!" (с)
Прос##### 1:4.
Сегодня против Штатов болели в большинстве стран мира.
Но не спит фанааат,
Интерес к игре добавил Доооооонаальд Трамп!
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