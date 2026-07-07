Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма. Грязным словам отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал нападающего национальной команды Килиана Мбаппе.
Сборная Франции ранее обыграла Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0). Сенатор Парагвая Селеста Амарилья опубликовала несколько твитов с резкой критикой в адрес Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
«Еще один гол для Килиана Мбаппе – на этот раз против расизма. Вся моя поддержки.
Когда в ход идут грязные слова, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство», – написал глава французского государства в соцсети.
Мбаппе – парагвайскому сенатору Амарилье: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ»
Министр спорта Франции о словах сенатора Парагвая про Мбаппе: «Возмутительные заявления, недостойные политического лидера. Мы не станем молчать, столкнувшись с расизмом»
Комментарии
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ЛГБТ, Чайлдфри,толерастия, воинствующий феминизм и замещение коренных этнических групп африканцами.
Коренные французы просекли давно всю эту хрень,но от леволиберальной диктатуры избавиться уже не могут.
А то что демонстрирует макрон — привычный драмкружок.
Пускай эта жаба лучше на этнический состав своей страны посмотрит. Там больше 95% - метисы, получавшиеся в результате приезда испанцев в гости к индейцам.