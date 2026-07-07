Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма. Грязным словам отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»

Макрон поддержал Мбаппе: еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал нападающего национальной команды Килиана Мбаппе.

Сборная Франции ранее обыграла Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0). Сенатор Парагвая Селеста Амарилья опубликовала несколько твитов с резкой критикой в адрес Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился . Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

«Еще один гол для Килиана Мбаппе – на этот раз против расизма. Вся моя поддержки.

Когда в ход идут грязные слова, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство», – написал глава французского государства в соцсети.

Мбаппе – парагвайскому сенатору Амарилье: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ»

Министр спорта Франции о словах сенатора Парагвая про Мбаппе: «Возмутительные заявления, недостойные политического лидера. Мы не станем молчать, столкнувшись с расизмом»

