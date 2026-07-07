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  4. Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма. Грязным словам отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»

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Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма. Грязным словам отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»
Макрон поддержал Мбаппе: еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал нападающего национальной команды Килиана Мбаппе.

Сборная Франции ранее обыграла Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0). Сенатор Парагвая Селеста Амарилья опубликовала несколько твитов с резкой критикой в адрес Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

«Еще один гол для Килиана Мбаппе – на этот раз против расизма. Вся моя поддержки.

Когда в ход идут грязные слова, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство», – написал глава французского государства в соцсети.

Мбаппе – парагвайскому сенатору Амарилье: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ» 

Министр спорта Франции о словах сенатора Парагвая про Мбаппе: «Возмутительные заявления, недостойные политического лидера. Мы не станем молчать, столкнувшись с расизмом»
 

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: аккаунт Эммануэля Макрона в X
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Комментарии

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Ждём когда Чилаверт пояснит за жену Макрона:)
какое у них там братство с чёрными что он заливает, они живут в гетто
Ответпоколение пепси
какое у них там братство с чёрными что он заливает, они живут в гетто
Комментарий скрыт
ОтветMark Anisimov
Комментарий скрыт
им даже кондиционеры не разрешают устанавливать, чтобы не портить фасады зданий и не повышать углеродный след. так что можешь спокойно умирать в цветущей европке от 40-градусной жары.
Ваши ценности петушиные.
ЛГБТ, Чайлдфри,толерастия, воинствующий феминизм и замещение коренных этнических групп африканцами.
ОтветГлор_Барсы!
Ваши ценности петушиные. ЛГБТ, Чайлдфри,толерастия, воинствующий феминизм и замещение коренных этнических групп африканцами.
Все как в любимой тобой Барсе.
ОтветГлор_Барсы!
Ваши ценности петушиные. ЛГБТ, Чайлдфри,толерастия, воинствующий феминизм и замещение коренных этнических групп африканцами.
Вы так написали, будто прям что-то плохое. Особенно чайлдфри - вообще просто базовая база
Куколды вы. У вас приезжие страну уже почти отобрали, а вы всё про братство скулите.
ОтветФилин73
Куколды вы. У вас приезжие страну уже почти отобрали, а вы всё про братство скулите.
Так они их сами и завозят,вернее создают условия для того чтобы они приезжали и сидели на шее налогоплательщиков,при этом отдавая свои голоса на выборах вот за эту вот "прогрессивную" сволочь.
Коренные французы просекли давно всю эту хрень,но от леволиберальной диктатуры избавиться уже не могут.
ОтветФилин73
Куколды вы. У вас приезжие страну уже почти отобрали, а вы всё про братство скулите.
Комментарий удален модератором
Слова сенатора унижают человеческое достоинство в принципе. И не надо разбирать тут, кто француз , кто камерунец, какая там ситуация во Франции и на Луне, и т.д., и т.п. Это позор говорить такое публично и не нести наказание.
Ответvenus356
Слова сенатора унижают человеческое достоинство в принципе. И не надо разбирать тут, кто француз , кто камерунец, какая там ситуация во Франции и на Луне, и т.д., и т.п. Это позор говорить такое публично и не нести наказание.
Не меньший позор оскорбить мать другого футболиста. Не меньший позор и неспортивное поведение — не подать руки сопернику. Удивительно, но почему-то некорректные действия одного человека постоянно оправдываются, а когда на хамство отвечают подобным же хамством — все подкидываются. Хотя начинать обычно лучше с себя.
Ответc.0l3ncka
Не меньший позор оскорбить мать другого футболиста. Не меньший позор и неспортивное поведение — не подать руки сопернику. Удивительно, но почему-то некорректные действия одного человека постоянно оправдываются, а когда на хамство отвечают подобным же хамством — все подкидываются. Хотя начинать обычно лучше с себя.
Путаешь причину и следствие
Вот к чему это лицемерие? Назвать выходца из Камеруна выходцем из Камеруна — расизм? Возможно, самому человеку стоит бережнее относиться к своему происхождению, а не катать истерики. Это и есть истинная ценность — уважать свои корни.

А то что демонстрирует макрон — привычный драмкружок.
Ответc.0l3ncka
Вот к чему это лицемерие? Назвать выходца из Камеруна выходцем из Камеруна — расизм? Возможно, самому человеку стоит бережнее относиться к своему происхождению, а не катать истерики. Это и есть истинная ценность — уважать свои корни. А то что демонстрирует макрон — привычный драмкружок.
Какой он выходец из Камеруна? Он родился и вырос в Париже. А предъявлять из-за корней предков - это как раз таки и есть расизм.
Пускай эта жаба лучше на этнический состав своей страны посмотрит. Там больше 95% - метисы, получавшиеся в результате приезда испанцев в гости к индейцам.
ОтветЕвгений Скворцовский
Какой он выходец из Камеруна? Он родился и вырос в Париже. А предъявлять из-за корней предков - это как раз таки и есть расизм. Пускай эта жаба лучше на этнический состав своей страны посмотрит. Там больше 95% - метисы, получавшиеся в результате приезда испанцев в гости к индейцам.
это так не работает. если бы ты родился и вырос в пекине, то ты бы от этого не стал китайцем.
Я знаю каково это, когда женщина наносит тебе удары, сказал Макрон и надел темные очки
Знаем мы, какие у вас с Лёхой Паниным ценности.
В чём расизм?
Как будто переход на личности стал расизмом
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