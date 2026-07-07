Балогун не сделал результативных действий против Бельгии: 3 удара, 19 касаний, 0 обводок, 60% точности пасов. Бан форварда отменили перед матчем

Фоларин Балогун не сделал результативных действий в матче с Бельгией.

Нападающий сборной США Фоларин Балогун остался без результативных действий в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4).

Футболист, представляющий «Монако », смог принять участие в игре после того, как была приостановлена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

Против бельгийцев Балогун вышел в стартовом составе и был заменен в добавленное время ко второму тайму.

Форвард нанес 3 удара по воротам (1 – в створ), сделал 19 касаний мяча (7 – в штрафной, больше всех среди двух команд), выполнил 6 из 10 точных передач (60%), против него также один раз нарушили правила. Фоларин не сделал ни одной попытки обводки и ни одного ключевого паса.

В активе Балогуна 3 гола в 4 матчах чемпионата мира.