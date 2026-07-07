Балогун не сделал результативных действий против Бельгии: 3 удара, 19 касаний, 0 обводок, 60% точности пасов. Бан форварда отменили перед матчем

Нападающий сборной США Фоларин Балогун остался без результативных действий в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4).
Футболист, представляющий «Монако», смог принять участие в игре после того, как была приостановлена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).
Против бельгийцев Балогун вышел в стартовом составе и был заменен в добавленное время ко второму тайму.
Форвард нанес 3 удара по воротам (1 – в створ), сделал 19 касаний мяча (7 – в штрафной, больше всех среди двух команд), выполнил 6 из 10 точных передач (60%), против него также один раз нарушили правила. Фоларин не сделал ни одной попытки обводки и ни одного ключевого паса.
В активе Балогуна 3 гола в 4 матчах чемпионата мира.
Комментарии
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Сегодня США совсем потерянными были на поле.
Впринципе типичная ситуация в деле, священном с Трампом
Цирк с Трампом - ну, так это привыкли уже. Не очкуйте, будет новый через два года.
Но против Бельгии американцы на поле даже не вышли. Если бы они играли так, как ранее - можно было бы симпатизировать им по-футбольному, даже невзирая на все фокусы с Балогуном, ведь игроки не виноваты. Но их сегодня на поле не было, а бельгийцы показали, как надо играть в футбол. Все справедливо.