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  4. Балогун не сделал результативных действий против Бельгии: 3 удара, 19 касаний, 0 обводок, 60% точности пасов. Бан форварда отменили перед матчем

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Балогун не сделал результативных действий против Бельгии: 3 удара, 19 касаний, 0 обводок, 60% точности пасов. Бан форварда отменили перед матчем
Фоларин Балогун не сделал результативных действий в матче с Бельгией.

Нападающий сборной США Фоларин Балогун остался без результативных действий в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4).

Футболист, представляющий «Монако», смог принять участие в игре после того, как была приостановлена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

Против бельгийцев Балогун вышел в стартовом составе и был заменен в добавленное время ко второму тайму.

Форвард нанес 3 удара по воротам (1 – в створ), сделал 19 касаний мяча (7 – в штрафной, больше всех среди двух команд), выполнил 6 из 10 точных передач (60%), против него также один раз нарушили правила. Фоларин не сделал ни одной попытки обводки и ни одного ключевого паса.

В активе Балогуна 3 гола в 4 матчах чемпионата мира.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Who Scored
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Комментарии

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Политиканы подставили парня, один негатив к себе получил
Ответselso99
Политиканы подставили парня, один негатив к себе получил
Не только его. Всю сборную.
Ответselso99
Политиканы подставили парня, один негатив к себе получил
Ну конечно, только политики виноваты. У парня есть своя башка и своя воля, мог отказаться от этого позорища, но хрен там плавал. Политики всего лишь реализовали его заветное желание.
Наверняка у Почеттино уже была готова тактика и без него, команда спокойно готовилась, но вместо боевого настроя за сутки до игры получила удар как серпом по тому самому, хейт со всех щелей, а Почу и Пулишичу пришлось оправдываться в интервью и убеждать, что весь мир за них, а красной-то там и не было оказывается. Причём эти люди всю жизнь в европейском футболе, они лучше нас всех понимают, что лгут сами себе, теряют лицо и репутацию. По морали это не может не бить, но сказать что-то против возможности нет, это понятно.
ОтветXavi457
Наверняка у Почеттино уже была готова тактика и без него, команда спокойно готовилась, но вместо боевого настроя за сутки до игры получила удар как серпом по тому самому, хейт со всех щелей, а Почу и Пулишичу пришлось оправдываться в интервью и убеждать, что весь мир за них, а красной-то там и не было оказывается. Причём эти люди всю жизнь в европейском футболе, они лучше нас всех понимают, что лгут сами себе, теряют лицо и репутацию. По морали это не может не бить, но сказать что-то против возможности нет, это понятно.
Комментарий скрыт
ОтветXavi457
Наверняка у Почеттино уже была готова тактика и без него, команда спокойно готовилась, но вместо боевого настроя за сутки до игры получила удар как серпом по тому самому, хейт со всех щелей, а Почу и Пулишичу пришлось оправдываться в интервью и убеждать, что весь мир за них, а красной-то там и не было оказывается. Причём эти люди всю жизнь в европейском футболе, они лучше нас всех понимают, что лгут сами себе, теряют лицо и репутацию. По морали это не может не бить, но сказать что-то против возможности нет, это понятно.
Очень жаль, что такая молодая, атакующая, бесстрашная команда запомнится по одному вопиюще несправедливому решению, а не своей игрой
Лично Балогун в глупой ситуации никакой роли не играет, на его месте мог оказаться любой с нужным паспортом, надеюсь лично он с хейтом особо не столкнётся.
ОтветXavi457
Лично Балогун в глупой ситуации никакой роли не играет, на его месте мог оказаться любой с нужным паспортом, надеюсь лично он с хейтом особо не столкнётся.
Какой же хейт, его здесь превозносят. Это же не Европа.
Трамп только давления на сборную добавил своим очередным цирком.
Сегодня США совсем потерянными были на поле.
Теперь из-за рыжего старого муравья парня захейтили капитально. Некрасиво. Теперь интересно, будет ли Трамп звонить своему ручному президенту ФИФА и просить организовать переигровку?
ОтветDesperadoes
Теперь из-за рыжего старого муравья парня захейтили капитально. Некрасиво. Теперь интересно, будет ли Трамп звонить своему ручному президенту ФИФА и просить организовать переигровку?
Кто захейтил Балогуна? Если только недалёкие. К нему то какие могут претензии у пользователей спортивных и неспортивных интернет-ресурсов.
ОтветВадим flanec
Кто захейтил Балогуна? Если только недалёкие. К нему то какие могут претензии у пользователей спортивных и неспортивных интернет-ресурсов.
Да вы почитайте англоязычные источники, что там пишут про Балогуна, прежде чем задавать такие вопросы. А что, у нас недалеких мало, чтоб хейтить?
На самом деле если бы спортивный принцип был свободен, вполне возможно запасной форвард, вроде молодой талантливый мекс, мог бы выдать какой-нибудь матч жизни и вывести команду вперёд, а так как будто и сам Балогун как-то стесняясь что-ли играл, и бельгийцев это явно сильно замотивировало.
Впринципе типичная ситуация в деле, священном с Трампом
А вообще, болел за США (уж извините) и выступлением, в целом, доволен - хорошо сыграли в группе, прошли боснийцев. Объективно сложно попасть в топ-8 команд мира, но игру за исключением последнего матча показали хорошую.

Цирк с Трампом - ну, так это привыкли уже. Не очкуйте, будет новый через два года.
ОтветBombus Perplexus
А вообще, болел за США (уж извините) и выступлением, в целом, доволен - хорошо сыграли в группе, прошли боснийцев. Объективно сложно попасть в топ-8 команд мира, но игру за исключением последнего матча показали хорошую. Цирк с Трампом - ну, так это привыкли уже. Не очкуйте, будет новый через два года.
Я тоже искренне восхищался сборной США до этого матча - играли восхитительно. Против Парагвая вообще устроили классное шоу, учитывая, что у Парагвая невероятно мощная оборона.
Но против Бельгии американцы на поле даже не вышли. Если бы они играли так, как ранее - можно было бы симпатизировать им по-футбольному, даже невзирая на все фокусы с Балогуном, ведь игроки не виноваты. Но их сегодня на поле не было, а бельгийцы показали, как надо играть в футбол. Все справедливо.
Это Байден виноват!
ОтветNRNG
Это Байден виноват!
Виноват в том, что не вовремя состарился, и Трамп победил
ОтветNRNG
Это Байден виноват!
Дааа леваки ( пятая и шестая колонна) пробрались в правительство и заставили проиграть США Бельгии
Это карма, их наверно пол Мира проклинало.
а разговоров было.... ну как обычно подурачился дональд трамп и по сути подставил свою сборную - не отменой карточки, а реакцией на эту отмену благодаря рыжему клону. уверен, штаты гораздо лучший матч провели бы не было б всей этой истории с балагуром. должно быть обидно им, путь неплохой получился, учитывая, что им даже не свистели по-домашнему, как вчера мексике с англией
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