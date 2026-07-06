Между Ферстаппеном и «Ред Булл» растет напряженность. Макс не сообщает, останется ли в 2027-м, и считает, что к нему не прислушиваются (Эрик ван Харен)

Близкий к Ферстаппену репортер сообщил о трениях между Максом и «Ред Булл».

Нидерландский журналист De Telegraaf Эрик ван Харен поделился информацией о непростой ситуации внутри «Ред Булл» на фоне слухов об уходе Макса Ферстаппена .

На Гран-при Великобритании нидерландец сошел после вылета в гравий. Ранее стало известно, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» получит возможность воспользоваться опцией разрыва контракта и покинуть команду в конце года.

По словам ван Харена, которого считают близким к Максу репортером, в последние недели между окружением Ферстаппена и руководством «Ред Булл» нарастает напряженность. Пилот отказывается сообщать, останется ли он в стане «быков» в следующем году.

Ферстаппен считает, что к нему не прислушивается команда, в том числе его инженеры. Ван Харен приводит в пример Гран-при Канады : Макс обвинил коллектив в том, что его указания по настройкам не учли. На Гран-при Великобритании Ферстаппен настаивал на смене мотора и настроек и был готов стартовать с пит-лейн – команда предпочла, чтобы гонщик остался на седьмой позиции на решетке.

Журналист также высказался о проблеме, связанной с гоночным инженером Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который присоединится к «Макларену » не позже 2028 года. Сообщается, что технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше уже не предоставляет Ламбьязе всю информацию. Неизвестно, останется ли Джанпьеро в команде до конца 2027 года или же уйдет еще до истечения контракта.

Более того, механики «Ред Булл» стабильно получают предложения от других команд, особенно от «Астон Мартин » и «Кадиллака », где им обещают 30-процентное повышение зарплаты.

«Совершенно очевидно, что Ферстаппену все это порядком надоело.

В конце концов, он был рад улететь домой вечером вместе с отцом Йосом, менеджером Раймондом Вермюленом и другими. На какое-то время Ферстаппен не хотел иметь дела ни с «Формулой-1», ни со своей командой», – пишет ван Харен.

Журналист также приводит слова Макса:

«Нужно быть полностью в дзене, чтобы прямо сейчас сохранять оптимизм. Извините, но так и есть. Мне нужно несколько дней, чтобы восстановиться.

Здорово, если снова получится доезжать до финиша. В данный момент слишком много всего складывается не так, и речь не только о скорости».

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