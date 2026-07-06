Между Ферстаппеном и «Ред Булл» растет напряженность. Макс не сообщает, останется ли в 2027-м, и считает, что к нему не прислушиваются (Эрик ван Харен)

Нидерландский журналист De Telegraaf Эрик ван Харен поделился информацией о непростой ситуации внутри «Ред Булл» на фоне слухов об уходе Макса Ферстаппена.
На Гран-при Великобритании нидерландец сошел после вылета в гравий. Ранее стало известно, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» получит возможность воспользоваться опцией разрыва контракта и покинуть команду в конце года.
По словам ван Харена, которого считают близким к Максу репортером, в последние недели между окружением Ферстаппена и руководством «Ред Булл» нарастает напряженность. Пилот отказывается сообщать, останется ли он в стане «быков» в следующем году.
Ферстаппен считает, что к нему не прислушивается команда, в том числе его инженеры. Ван Харен приводит в пример Гран-при Канады: Макс обвинил коллектив в том, что его указания по настройкам не учли. На Гран-при Великобритании Ферстаппен настаивал на смене мотора и настроек и был готов стартовать с пит-лейн – команда предпочла, чтобы гонщик остался на седьмой позиции на решетке.
Журналист также высказался о проблеме, связанной с гоночным инженером Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который присоединится к «Макларену» не позже 2028 года. Сообщается, что технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше уже не предоставляет Ламбьязе всю информацию. Неизвестно, останется ли Джанпьеро в команде до конца 2027 года или же уйдет еще до истечения контракта.
Более того, механики «Ред Булл» стабильно получают предложения от других команд, особенно от «Астон Мартин» и «Кадиллака», где им обещают 30-процентное повышение зарплаты.
«Совершенно очевидно, что Ферстаппену все это порядком надоело.
В конце концов, он был рад улететь домой вечером вместе с отцом Йосом, менеджером Раймондом Вермюленом и другими. На какое-то время Ферстаппен не хотел иметь дела ни с «Формулой-1», ни со своей командой», – пишет ван Харен.
Журналист также приводит слова Макса:
«Нужно быть полностью в дзене, чтобы прямо сейчас сохранять оптимизм. Извините, но так и есть. Мне нужно несколько дней, чтобы восстановиться.
Здорово, если снова получится доезжать до финиша. В данный момент слишком много всего складывается не так, и речь не только о скорости».
Макс Ферстаппен о проблемах «Ред Булл»: «Это крайне опасно, можно было дважды получить травму. Уже надоедает»
Комментарии
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Весь прошлый сегодня ныл, хотя до последнего боролся за чемпионат. В этот сезоне просто каждую гонку один сплошной негатив.
Пусть уже идет, куда хочет.
Если Леклер не лукавит, то по сути у Феррари сегодня - две одинаковые машины на одном "железе" и две абсолютно разные машины по программным настройкам. В итоге и Хэм и Леклер наконец то более менее довольны болидом, по крайней мере держат скорость и реализуют тот самый "потенциал".
Макс же оказался более ограниченным пилотом, который готов пилотировать и побеждать только на лучшей машине в пелотоне. (И да, и прошлогодний РБ, и РБ 2021 года был равен и Макларену и Мерседесу соответственно).
"😨 Ферстаппен разочарован действиями «Ред Булл» в Сильверстоуне, где команда выступила против замены двигателя и старта с пит-лейн:
– Почему я не стартовал с пит-лейн? Спросите команду. Я бы хотел начать гонку с пит-лейн, поскольку в гонке каждый раз возникает одна и та же проблема. Я сказал: «Тогда это снова произойдет». И так оно и случилось
Что я буду делать с «Ред Булл» после этой гонки? Я пока никак не хочу касаться этой темы".
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Лоран Мекьес - в очередной раз извинился.