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  4. Между Ферстаппеном и «Ред Булл» растет напряженность. Макс не сообщает, останется ли в 2027-м, и считает, что к нему не прислушиваются (Эрик ван Харен)

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Между Ферстаппеном и «Ред Булл» растет напряженность. Макс не сообщает, останется ли в 2027-м, и считает, что к нему не прислушиваются (Эрик ван Харен)
Близкий к Ферстаппену репортер сообщил о трениях между Максом и «Ред Булл».

Нидерландский журналист De Telegraaf Эрик ван Харен поделился информацией о непростой ситуации внутри «Ред Булл» на фоне слухов об уходе Макса Ферстаппена.

На Гран-при Великобритании нидерландец сошел после вылета в гравий. Ранее стало известно, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» получит возможность воспользоваться опцией разрыва контракта и покинуть команду в конце года.

По словам ван Харена, которого считают близким к Максу репортером, в последние недели между окружением Ферстаппена и руководством «Ред Булл» нарастает напряженность. Пилот отказывается сообщать, останется ли он в стане «быков» в следующем году.

Ферстаппен считает, что к нему не прислушивается команда, в том числе его инженеры. Ван Харен приводит в пример Гран-при Канады: Макс обвинил коллектив в том, что его указания по настройкам не учли. На Гран-при Великобритании Ферстаппен настаивал на смене мотора и настроек и был готов стартовать с пит-лейн – команда предпочла, чтобы гонщик остался на седьмой позиции на решетке.

Журналист также высказался о проблеме, связанной с гоночным инженером Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который присоединится к «Макларену» не позже 2028 года. Сообщается, что технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше уже не предоставляет Ламбьязе всю информацию. Неизвестно, останется ли Джанпьеро в команде до конца 2027 года или же уйдет еще до истечения контракта.

Более того, механики «Ред Булл» стабильно получают предложения от других команд, особенно от «Астон Мартин» и «Кадиллака», где им обещают 30-процентное повышение зарплаты.

«Совершенно очевидно, что Ферстаппену все это порядком надоело.

В конце концов, он был рад улететь домой вечером вместе с отцом Йосом, менеджером Раймондом Вермюленом и другими. На какое-то время Ферстаппен не хотел иметь дела ни с «Формулой-1», ни со своей командой», – пишет ван Харен.

Журналист также приводит слова Макса:

«Нужно быть полностью в дзене, чтобы прямо сейчас сохранять оптимизм. Извините, но так и есть. Мне нужно несколько дней, чтобы восстановиться.

Здорово, если снова получится доезжать до финиша. В данный момент слишком много всего складывается не так, и речь не только о скорости».

Макс Ферстаппен о проблемах «Ред Булл»: «Это крайне опасно, можно было дважды получить травму. Уже надоедает»

Лоран Мекьес: «Приносим Ферстаппену извинения»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
logoРед Булл
logoДжанпьеро Ламбьязе
logoМакс Ферстаппен
Пьер Ваше
logoАстон Мартин
logoЙос Ферстаппен
logoФормула-1
Кадиллак
Гран-при Великобритании
Гран-при Канады
возможные переходы
Раймонд Вермюлен
logoМакларен

Комментарии

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Как же надоела эта капризная прима.
Весь прошлый сегодня ныл, хотя до последнего боролся за чемпионат. В этот сезоне просто каждую гонку один сплошной негатив.
Пусть уже идет, куда хочет.
Ответfada
Как же надоела эта капризная прима. Весь прошлый сегодня ныл, хотя до последнего боролся за чемпионат. В этот сезоне просто каждую гонку один сплошной негатив. Пусть уже идет, куда хочет.
Каждый видит то, что хочет видеть
Ответfada
Как же надоела эта капризная прима. Весь прошлый сегодня ныл, хотя до последнего боролся за чемпионат. В этот сезоне просто каждую гонку один сплошной негатив. Пусть уже идет, куда хочет.
спасибо что разрешил, а то Макс как-то не решался
От Ред Булла осталось только имя. Почти все сотрудники чемпионской команды ушли, Макс последний из могикан
ОтветOndrej
От Ред Булла осталось только имя. Почти все сотрудники чемпионской команды ушли, Макс последний из могикан
Макс последний, на этом можно было закончить😌
ОтветOndrej
От Ред Булла осталось только имя. Почти все сотрудники чемпионской команды ушли, Макс последний из могикан
Там тысячи сотрудников трудятся так-то)
да пусть идет куда хочет, точнее - куда возьмут. Если возьмут
ОтветВладимир Малинин
да пусть идет куда хочет, точнее - куда возьмут. Если возьмут
Если Люсьена взяли, Макса тем более возьмут
ОтветВладимир Малинин
да пусть идет куда хочет, точнее - куда возьмут. Если возьмут
Если возьмут? Под него в любой команде место освободят
сами развалили идеально работающую команду (все началось с уходом Хорнера), вот и плоды.
Ответra1n
сами развалили идеально работающую команду (все началось с уходом Хорнера), вот и плоды.
Все началось со смерти Матешица
Кажется в Ред Булл какая то чернуха происходит, ферстапены там пытаются быть главными но это утопия, уволены главные действующие лица успеха этой команды, самое забавное что в целом у них хороший потенциал, двигло самое мощное как оказалось, шасси доработать и всё, но видимо в этот раз политика расходится с желаниеми ферстапенов, а Хаджар едет)
ОтветТима Тимощенко
Кажется в Ред Булл какая то чернуха происходит, ферстапены там пытаются быть главными но это утопия, уволены главные действующие лица успеха этой команды, самое забавное что в целом у них хороший потенциал, двигло самое мощное как оказалось, шасси доработать и всё, но видимо в этот раз политика расходится с желаниеми ферстапенов, а Хаджар едет)
Куда Хаджар едет? Или борьба за 8е место, это едет, для тебя?
ОтветТима Тимощенко
Кажется в Ред Булл какая то чернуха происходит, ферстапены там пытаются быть главными но это утопия, уволены главные действующие лица успеха этой команды, самое забавное что в целом у них хороший потенциал, двигло самое мощное как оказалось, шасси доработать и всё, но видимо в этот раз политика расходится с желаниеми ферстапенов, а Хаджар едет)
Ну да, движок явно хорош. Рейсинги в последние время пятый ряд на старте оккупируют, а это уже показатель. Да и машина Ред Булл тоже далеко не хлам. Конечно с Мерседесом не сравнить, но с Феррари и Маклареном по силам бороться. Макс конечно максималист, но постоянно требовать от команды самовоз, это как-то слишком.
самовоз превращает гонщиков в нытиков
Ох уж этот Хорнер, продолжает разваливать Ред Булл!
Жесть, как за пару лет непобедимую команду развалили) Макс конечно еще тот токсик и каприза, но такое впечатление, что новое руководство РБ делает большую зачистку, если никак не прислушиваются к своему лидеру, допускают использовать крыло, которое не первый раз приводит к жестокой аварии, механики имеют предложения получше. Мб смена вектора развития или и вовсе нынешние боссы не хотят вкидывать в формулу миллиарды.
Тут вроде хвалили Хэма за то, что подталкивает команду развиваться и не довольствоваться имеющимся, попрекают Леклера, что он молчит и терпит. Видимо, хотят, чтоб Макс терпилой был и жрал, что дают.
ОтветKaiki
Тут вроде хвалили Хэма за то, что подталкивает команду развиваться и не довольствоваться имеющимся, попрекают Леклера, что он молчит и терпит. Видимо, хотят, чтоб Макс терпилой был и жрал, что дают.
Леклер ответил же недавно, что новый болид и новый регламент ему не особо то и подходят (ровно как и Максу), что ему сложно, и он не мог найти подход. В итоге было два варианта - копировать под чистую настройки Льюиса, но пришлось бы менять свой пилотажный стиль, что очень и очень сложно уже спустя столько выступлений. Второй вариант - адаптировать по максимуму машину, настройки под свой стиль. Был выбран второй вариант. И у него получилось.
Если Леклер не лукавит, то по сути у Феррари сегодня - две одинаковые машины на одном "железе" и две абсолютно разные машины по программным настройкам. В итоге и Хэм и Леклер наконец то более менее довольны болидом, по крайней мере держат скорость и реализуют тот самый "потенциал".
Макс же оказался более ограниченным пилотом, который готов пилотировать и побеждать только на лучшей машине в пелотоне. (И да, и прошлогодний РБ, и РБ 2021 года был равен и Макларену и Мерседесу соответственно).
ОтветДмитрий Воронцов
Леклер ответил же недавно, что новый болид и новый регламент ему не особо то и подходят (ровно как и Максу), что ему сложно, и он не мог найти подход. В итоге было два варианта - копировать под чистую настройки Льюиса, но пришлось бы менять свой пилотажный стиль, что очень и очень сложно уже спустя столько выступлений. Второй вариант - адаптировать по максимуму машину, настройки под свой стиль. Был выбран второй вариант. И у него получилось. Если Леклер не лукавит, то по сути у Феррари сегодня - две одинаковые машины на одном "железе" и две абсолютно разные машины по программным настройкам. В итоге и Хэм и Леклер наконец то более менее довольны болидом, по крайней мере держат скорость и реализуют тот самый "потенциал". Макс же оказался более ограниченным пилотом, который готов пилотировать и побеждать только на лучшей машине в пелотоне. (И да, и прошлогодний РБ, и РБ 2021 года был равен и Макларену и Мерседесу соответственно).
Его же называли лучшим не то, что Феттель. Что он как Сенна может на любой машине побеждать
Так он это прямо и говорит РБР.
"😨 Ферстаппен разочарован действиями «Ред Булл» в Сильверстоуне, где команда выступила против замены двигателя и старта с пит-лейн:

– Почему я не стартовал с пит-лейн? Спросите команду. Я бы хотел начать гонку с пит-лейн, поскольку в гонке каждый раз возникает одна и та же проблема. Я сказал: «Тогда это снова произойдет». И так оно и случилось

Что я буду делать с «Ред Булл» после этой гонки? Я пока никак не хочу касаться этой темы".
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Лоран Мекьес - в очередной раз извинился.
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