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  4. Уимблдон. Зверев обыгрывает Лехечку – матч завершат во вторник, Коболли вышел в 1/4 финала, Бублик, Димитров выбыли

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Уимблдон. Зверев обыгрывает Лехечку – матч завершат во вторник, Коболли вышел в 1/4 финала, Бублик, Димитров выбыли
В Лондоне проходит четвертый круг мужского «Уимблдона».

Александр Бублик проиграл Тэйлору Фрицу в четвертом круге «Уимблдона».

Александр Зверев и Иржи Лехечка доиграют матч во вторник – они не успели завершить его до комендантского часа, который наступает в 23:00 по местному времени.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Нормально напихали Деписсуару в Арнальди, причинив такие Коболли, что теперь придётся врачу показывать Дардери.
Может мы зря Карена ругаем, Коболи правда хорош
ОтветАлексей Иванов
Может мы зря Карена ругаем, Коболи правда хорош
Ругали
Димитров отдал просто выигрышный матч… все было в его руках! Даже на решающем тае вел с мини брейком и дал двойную!! Менталити не хватает ему всю его карьеру
Хорош Флавио, так и надо гонять чокерка деминора
Коболли внезапно и на Уиме далеко пройдёт
ОтветHardy
Коболли внезапно и на Уиме далеко пройдёт
Он и год назад в 1/4 был кстати
Вот что ни говори, а характера у Григора нет, поэтому и чемпионом не стал.
Классные противостояния сегодня) Вчера меня фанаты Джоковича вдохновили, и, знаете, я кажется вкатился в тему. Поэтому предлагаю и в новости использовать эпитеты. А как звучит вы представляете?!
Величайший Коболли против Великолепного Де Минора
Грандиознейший Фриц против Умопомрачительного Бублика
Выдающийся Димитров против Принца Фери
Феноменальный Лехечка против Гениальнейшего Зверева.

Как обалденно!!
ОтветДмитрий Воронцов
Классные противостояния сегодня) Вчера меня фанаты Джоковича вдохновили, и, знаете, я кажется вкатился в тему. Поэтому предлагаю и в новости использовать эпитеты. А как звучит вы представляете?! Величайший Коболли против Великолепного Де Минора Грандиознейший Фриц против Умопомрачительного Бублика Выдающийся Димитров против Принца Фери Феноменальный Лехечка против Гениальнейшего Зверева. Как обалденно!!
Тихо-тихо, сейчас брызнешь.😆😆😆
ОтветДмитрий Воронцов
Классные противостояния сегодня) Вчера меня фанаты Джоковича вдохновили, и, знаете, я кажется вкатился в тему. Поэтому предлагаю и в новости использовать эпитеты. А как звучит вы представляете?! Величайший Коболли против Великолепного Де Минора Грандиознейший Фриц против Умопомрачительного Бублика Выдающийся Димитров против Принца Фери Феноменальный Лехечка против Гениальнейшего Зверева. Как обалденно!!
Комментарий удален модератором
Корм для Коболли
А Коболли неплохо так продолжит шакалить на ТБШ
ОтветMr@k123
А Коболли неплохо так продолжит шакалить на ТБШ
В чем шакальство? На фоне австрийца у него сетка смерти)
Буки реально переоценивают деминора на тбш, то на РГ дают 1.2 против меньшика, то сейчас 1.25 против набравшего ход итальянца
Ответyerkebulan45-63
Буки реально переоценивают деминора на тбш, то на РГ дают 1.2 против меньшика, то сейчас 1.25 против набравшего ход итальянца
Легко после матча такое писать))
ОтветAlexandr Sokolov
Легко после матча такое писать))
Фора +5.5 на Коболли за 1.8 кэф или вроде того это просто верх тупости от буков, любой адекватный ставочник это поймет
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