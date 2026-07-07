Уимблдон. Зверев обыгрывает Лехечку – матч завершат во вторник, Коболли вышел в 1/4 финала, Бублик, Димитров выбыли

В Лондоне проходит четвертый круг мужского «Уимблдона».

Александр Бублик проиграл Тэйлору Фрицу в четвертом круге «Уимблдона».

Александр Зверев и Иржи Лехечка доиграют матч во вторник – они не успели завершить его до комендантского часа, который наступает в 23:00 по местному времени.

Сетка здесь .

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Четвертый круг