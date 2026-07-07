Уимблдон. Зверев обыгрывает Лехечку – матч завершат во вторник, Коболли вышел в 1/4 финала, Бублик, Димитров выбыли
В Лондоне проходит четвертый круг мужского «Уимблдона».
Александр Бублик проиграл Тэйлору Фрицу в четвертом круге «Уимблдона».
Александр Зверев и Иржи Лехечка доиграют матч во вторник – они не успели завершить его до комендантского часа, который наступает в 23:00 по местному времени.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Как обалденно!!