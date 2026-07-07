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  4. Испания сыграет с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026

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Испания сыграет с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026
Испания сыграет с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026.

Сборная Испании встретится с командой Бельгии в четвертьфинальном матче ЧМ-2026.

Игра пройдет 10 июля на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

На стадии 1/8 финала Испания обыграла Португалию (1:0), а Бельгия переиграла США (4:1).

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала43349 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бельгии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная США по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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Трамп о поражении США: "Не думал, что проигрыш в одном матче - что-то серьёзное, но узнал, что ты не можешь играть в следующем матче. Как можно вылететь после одного матча? Несправедливо, так делать нельзя, США и Бельгия должны играть серию до 4-х побед, как в нба и нхл"
ОтветKemal Gul
Трамп о поражении США: "Не думал, что проигрыш в одном матче - что-то серьёзное, но узнал, что ты не можешь играть в следующем матче. Как можно вылететь после одного матча? Несправедливо, так делать нельзя, США и Бельгия должны играть серию до 4-х побед, как в нба и нхл"
Если кубок мира находится в сша, значит он должен быть вручен сша
ОтветKemal Gul
Трамп о поражении США: "Не думал, что проигрыш в одном матче - что-то серьёзное, но узнал, что ты не можешь играть в следующем матче. Как можно вылететь после одного матча? Несправедливо, так делать нельзя, США и Бельгия должны играть серию до 4-х побед, как в нба и нхл"
Гол в пустые ворота у футболе?несправедливо,так делать нельзя.Мы ведь не снимали вратаря.Третий гол нужно отменить
Сыграла ли негативную роль вся эта движуха с Балагуном на психологии игроков Америки? Да

Доволен ли я этим и случившимся разгромом? Неимоверно)
Ответg3tty
Сыграла ли негативную роль вся эта движуха с Балагуном на психологии игроков Америки? Да Доволен ли я этим и случившимся разгромом? Неимоверно)
Комментарий скрыт
США сами виноваты, что пробудили мёртвых Бельгийцев и заставили их вернуть прайм.

Бельгия сегодня просто вышла уничтожать и задушила прессингом, хотя в прошлых матчах еле по полю передвигались.
ОтветВлад Тюрин
США сами виноваты, что пробудили мёртвых Бельгийцев и заставили их вернуть прайм. Бельгия сегодня просто вышла уничтожать и задушила прессингом, хотя в прошлых матчах еле по полю передвигались.
Да не было такого, они все матчи так проводили так, как сегодня плюс-минус
ОтветВлад Тюрин
США сами виноваты, что пробудили мёртвых Бельгийцев и заставили их вернуть прайм. Бельгия сегодня просто вышла уничтожать и задушила прессингом, хотя в прошлых матчах еле по полю передвигались.
Самое интересное - возможно, бельгийцы и следующий матч проведут на кураже, увидев свои силы. Во всяком случае, этого исключать нельзя.
Очередная многоходовочка Трампа закончилась триумфом с отрицательным уклоном.
Поздравляем, на турнире стало чуточку чище.
ОтветXavi457
Очередная многоходовочка Трампа закончилась триумфом с отрицательным уклоном. Поздравляем, на турнире стало чуточку чище.
Просто Трамп ещё не позвонил кому надо и не отложил этот результат на год. Завтра должны написать, что ФИФА применила очередной пункт и Бельгия отстранена из-за иснтрумента Лукаку
Я бы на месте бельгийцев не спешил радоваться. Всё ещё может поменяться
ОтветLionel Andres Messi 10
Я бы на месте бельгийцев не спешил радоваться. Всё ещё может поменяться
Что думаете трамп с инфантино могут 4 гола отменить?
ОтветKlok 123
Что думаете трамп с инфантино могут 4 гола отменить?
Найти допинг у всех игроков сборной Бельгии например.
Лукаку отвалил последнюю каку на головы любителей позвонить Инфантино)
ОтветАлександр Пушкин
Лукаку отвалил последнюю каку на головы любителей позвонить Инфантино)
Ворвался с трёх ног)
ОтветАлександр Пушкин
Лукаку отвалил последнюю каку на головы любителей позвонить Инфантино)
Американцы не рассмотрели, чем Лукаку нанёс тот удар.
Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда — тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней.
Ответfalkao2013
Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда — тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней.
Комментарий скрыт
Спасибо Балогуну! Осознал несправедливость решения ФИФА и решил всё-таки не выходит на матч 1/8. По-крайней мере я его на поле не заметил. Респект😂
Футбол победил!
ОтветNyan Qt 3.14
Футбол победил!
ну и Балогуна в матче будто и не было
Стоило ли оно того?

Может Трамп вообще думал, что из-за удаления они бы и в этом матче вдесятером играли?
Трамп организует ответный матч США с Бельгией в Гуантанамо
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