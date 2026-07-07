Испания сыграет с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026
Испания сыграет с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026.
Сборная Испании встретится с командой Бельгии в четвертьфинальном матче ЧМ-2026.
Игра пройдет 10 июля на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.
На стадии 1/8 финала Испания обыграла Португалию (1:0), а Бельгия переиграла США (4:1).
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала43349 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Доволен ли я этим и случившимся разгромом? Неимоверно)
Бельгия сегодня просто вышла уничтожать и задушила прессингом, хотя в прошлых матчах еле по полю передвигались.
Поздравляем, на турнире стало чуточку чище.
Стоило ли оно того?
Может Трамп вообще думал, что из-за удаления они бы и в этом матче вдесятером играли?