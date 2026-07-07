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  4. Все страны-хозяйки ЧМ-2026 выбыли в 1/8 финала: США вылетели от Бельгии, Канада – от Марокко, Мексика – от Англии

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Все страны-хозяйки ЧМ-2026 выбыли в 1/8 финала: США вылетели от Бельгии, Канада – от Марокко, Мексика – от Англии
Все страны-хозяйки ЧМ-2026 вылетели в 1/8 финала.

Все страны-хозяйки чемпионата мира-2026 вылетели на стадии 1/8 финала.

Первой с турнира выбыла Канада, которая потерпела поражение от Марокко (0:3).

Второй выступления на турнире завершила Мексика, проигравшая Англии (2:3).

Третьей с турнира вылетели США, которые уступили Бельгии (1:4).

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала55154 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная США по футболу
logoСборная Канады по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу

Комментарии

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Бельгия была хороша, но американцы как будто перегорели более чем полностью. Даже на навал не сподобились.
Уверен, что этот фарс с красной Балогуна ударил в первую очередь по самим Штатам.
ОтветXavi457
Бельгия была хороша, но американцы как будто перегорели более чем полностью. Даже на навал не сподобились. Уверен, что этот фарс с красной Балогуна ударил в первую очередь по самим Штатам.
Да просто победа на классе. До Бельгии и соперников особо серьезных не было. Вылетевшим туркам и то проиграли. Неплохая сборная, но до уровня грандов очень далеко (впрочем, и до околограндов тоже)
ОтветXavi457
Бельгия была хороша, но американцы как будто перегорели более чем полностью. Даже на навал не сподобились. Уверен, что этот фарс с красной Балогуна ударил в первую очередь по самим Штатам.
По Штатам может и нет, а вот Бельгия, думаю, взбодрилась и выдала, наконец, отличный матч на эмоциях от этой истории
Достойна была лишь Мексика
ОтветГорец Юнайтед
Достойна была лишь Мексика
Комментарий скрыт
ОтветГорец Юнайтед
Достойна была лишь Мексика
а в чем достойно? с 54 минуты играли в большинстве и вообще никакой мысли в их игре не было кроме как перепасовки с фланга на фланга и навеса в штрафную. вроде и владели мячом, вроде и были на подступах к штрафной, но эффекта от этого не было вообще
США выбыли в путь регионов. Джаник в спешке переписывает регламент
ОтветBartez1986
США выбыли в путь регионов. Джаник в спешке переписывает регламент
Чуи, мы дома! (с)
Ну и где эта "прекрасная" сборная США?
Бельгия преподала ей урок игры в соккер.
А вы, ребята, учите других бейсболу .
Спасибо бельгийцам! Подняли настроение подавляющему большинству людей неравнодушных к футболу.
Ответsportnsk
Спасибо бельгийцам! Подняли настроение подавляющему большинству людей неравнодушных к футболу.
Неравнодушных к политике, хотел сказать?
ОтветSuperkenguroo
Неравнодушных к политике, хотел сказать?
Я бы предпочел чтоб футбол был выше политики и чем чаще - тем лучше.
И сегодня Футбол победил!
Сыграла ли негативную роль вся эта движуха с Балагуном на психологии игроков Америки? Да

Доволен ли я этим и случившимся разгромом и унижением пендосов? Неимоверно)
Ответg3tty
Сыграла ли негативную роль вся эта движуха с Балагуном на психологии игроков Америки? Да Доволен ли я этим и случившимся разгромом и унижением пендосов? Неимоверно)
Комментарий удален модератором
Ответkonnov.dimitri
Комментарий удален модератором
Тарас, ты опять пятак спрятать забыл. Как там твоя сборная поживает? Ещё с тцк не уехала?
Безумный дед: Я спросил своего помощника: и что, теперь сборная не будет играть? Это недопустимо, что команда вылетает с турнира, проиграв всего один матч, я разбираюсь в спорте.
Трамп сам всё испортил своей сборной, всей этой историей с КК зарядил Бельгию на матч и дал ей мотивацию.
Правильно говорят, не лезть туда о чём не знаешь, но для некоторых людей это незнакомо
ОтветNikola Poppop31
Трамп сам всё испортил своей сборной, всей этой историей с КК зарядил Бельгию на матч и дал ей мотивацию. Правильно говорят, не лезть туда о чём не знаешь, но для некоторых людей это незнакомо
В итоге футболисты победили "элитных юристов" на своей территории - футбольном поле. И это прекрасно!
ОтветNikola Poppop31
Трамп сам всё испортил своей сборной, всей этой историей с КК зарядил Бельгию на матч и дал ей мотивацию. Правильно говорят, не лезть туда о чём не знаешь, но для некоторых людей это незнакомо
Абсолютно согласен. На ум приходит переигровки с Сьоном и Грузией. Первые ворота мерили, а во втором случае Газаев требовал технического поражения после отключения света. В итоге соперники получили супермотивацию и смогли выиграть. Трамп и так не самый популярный политик, а тут он ещё и похвастал, как он прогнул ФИФА ради своей сборной в ущерб Бельгии. Безумие и отвага 😁.
Великий геостратег США просчитался... но где?))
Мексику было жаль, а Канаду и США - нет.
ОтветМихаил Цветков
Мексику было жаль, а Канаду и США - нет.
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