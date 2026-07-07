Все страны-хозяйки ЧМ-2026 выбыли в 1/8 финала: США вылетели от Бельгии, Канада – от Марокко, Мексика – от Англии
Все страны-хозяйки ЧМ-2026 вылетели в 1/8 финала.
Все страны-хозяйки чемпионата мира-2026 вылетели на стадии 1/8 финала.
Первой с турнира выбыла Канада, которая потерпела поражение от Марокко (0:3).
Второй выступления на турнире завершила Мексика, проигравшая Англии (2:3).
Третьей с турнира вылетели США, которые уступили Бельгии (1:4).
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Правильно говорят, не лезть туда о чём не знаешь, но для некоторых людей это незнакомо