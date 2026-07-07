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  4. Криштиану Роналду: «Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану трофеев не было. Евро-2016 – главная победа, значение такое же, как и ЧМ»

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Криштиану Роналду: «Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану трофеев не было. Евро-2016 – главная победа, значение такое же, как и ЧМ»
Криштиану Роналду: я выиграл три титула для Португалии.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о своем значении для команды после поражения от Испании (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

41-летний футболист также заявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере.

«Я выложился на полную. Я выиграл три титула для Португалии, а до Криштиану у Португалии не было трофеев. Я счастлив.

Евро-2016 – самый главный титул, который выиграла сборная. Для меня он, честно говоря, имеет такое же значение, как и чемпионат мира.

Я ухожу с чистой совестью. Я выложился на полную. Завтра будет новый день. Жизнь продолжается», – заявил Криштиану Роналду.

С национальной командой Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году, а также дважды становился обладателем Лиги наций (2019 и 2025 год).

Роналду плачет. Слезы, которые поймет каждый

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Я выиграл)
Насколько я помню, Криш в финале Евро внес примерно такой же вклад, как и бол бои
ОтветUnwar25
Я выиграл) Насколько я помню, Криш в финале Евро внес примерно такой же вклад, как и бол бои
Он внёс большой вклад не сыграв в финале, если бы он был на поле, то могли бы и проиграть.
ОтветUnwar25
Я выиграл) Насколько я помню, Криш в финале Евро внес примерно такой же вклад, как и бол бои
Комментарий скрыт
Вы слышали чтобы Месси говорил «я выиграл копу, я выиграл чм?»)
Поэтому один и лучший в истории, а второй его тень)
Ответk_terekhov
Вы слышали чтобы Месси говорил «я выиграл копу, я выиграл чм?») Поэтому один и лучший в истории, а второй его тень)
Комментарий скрыт
Ответk_terekhov
Вы слышали чтобы Месси говорил «я выиграл копу, я выиграл чм?») Поэтому один и лучший в истории, а второй его тень)
Комментарий скрыт
Типичный Роналду.
После матча жалко было, но когда начал говорить, то уже и не жалко.
Он забыл добавить - До Криштиану Лиги Наций не существовало))
я выиграл...
ну хоть сказал бы что помог выиграть
ОтветJIEOMEC
я выиграл... ну хоть сказал бы что помог выиграть
Учитывая что в финале зарешал Эдер , он может такое говорить, но не павлин
Болезный мозг у него все-таки.. детские травмы, на фоне которых разаилась мания величия. Не приятный тип во всех отношениях
ОтветBAI
Болезный мозг у него все-таки.. детские травмы, на фоне которых разаилась мания величия. Не приятный тип во всех отношениях
Ага, люди часто ошибаются, когда говорят, что у него нарциссизм. Но у него нарциссическое расстройство личности. Несладко и ему самому, и близким, да и наверно всем наблюдающим за происходящим
ОтветBAI
Болезный мозг у него все-таки.. детские травмы, на фоне которых разаилась мания величия. Не приятный тип во всех отношениях
Он мне Хоумлендера напоминает
Я выиграл три титула для Португалии, а до Криштиану у Португалии не было трофеев. Я счастлив

Говорит о себе в третьем лице. Как же всё запущено в его голове.
Ответbel01
Я выиграл три титула для Португалии, а до Криштиану у Португалии не было трофеев. Я счастлив Говорит о себе в третьем лице. Как же всё запущено в его голове.
От того же Златана это воспринимается как прикол) а от Роналду нет. Не знаю почему так
ОтветНикита Рудых
От того же Златана это воспринимается как прикол) а от Роналду нет. Не знаю почему так
Потому что Златан на самом деле прикалывается
Замечал что за Роналду болеет очень много нарциссов.
ОтветDimash Begaliyev
Замечал что за Роналду болеет очень много нарциссов.
Он их кумир
ОтветScorpion
Он их кумир
Роналду им нравится чисто из-за внешности.
Лига наций товарищеский турнир, а Евро выиграно на отскоках с третьего места в слабой группе, ещё и без Роналду в финале. Сравнивать это все с победой на ЧМ - мягко говоря нелепо
Ответbarcelonistas
Лига наций товарищеский турнир, а Евро выиграно на отскоках с третьего места в слабой группе, ещё и без Роналду в финале. Сравнивать это все с победой на ЧМ - мягко говоря нелепо
Комментарий скрыт
Ответbarcelonistas
Лига наций товарищеский турнир, а Евро выиграно на отскоках с третьего места в слабой группе, ещё и без Роналду в финале. Сравнивать это все с победой на ЧМ - мягко говоря нелепо
Комментарий удален модератором
Ну всё, у него срыв.
ОтветMitsubushiSony
Ну всё, у него срыв.
это его перманентное состояние, хроническое.
Лига нации в данное время многими топ сборными не принимается всерьёз, отношение как к товарищескому турниру.
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