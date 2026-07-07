Криштиану Роналду: «Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану трофеев не было. Евро-2016 – главная победа, значение такое же, как и ЧМ»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о своем значении для команды после поражения от Испании (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
41-летний футболист также заявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере.
«Я выложился на полную. Я выиграл три титула для Португалии, а до Криштиану у Португалии не было трофеев. Я счастлив.
Евро-2016 – самый главный титул, который выиграла сборная. Для меня он, честно говоря, имеет такое же значение, как и чемпионат мира.
Я ухожу с чистой совестью. Я выложился на полную. Завтра будет новый день. Жизнь продолжается», – заявил Криштиану Роналду.
С национальной командой Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году, а также дважды становился обладателем Лиги наций (2019 и 2025 год).
Комментарии
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Насколько я помню, Криш в финале Евро внес примерно такой же вклад, как и бол бои
Поэтому один и лучший в истории, а второй его тень)
После матча жалко было, но когда начал говорить, то уже и не жалко.
Он забыл добавить - До Криштиану Лиги Наций не существовало))
ну хоть сказал бы что помог выиграть
Говорит о себе в третьем лице. Как же всё запущено в его голове.