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  4. Уимблдон. Паолини, Носкова, Мертенс, Костюк вышли в 1/4 финала

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Уимблдон. Паолини, Носкова, Мертенс, Костюк вышли в 1/4 финала
В Лондоне проходит четвертый круг женского «Уимблдона».

Мэдисон Киз сыграет с Линдой Носковой в четвертом круге «Уимблдона».

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Какая же все-таки Костюк неприятная. Постоянные камоны на ошибках соперницы. За такую теннисистку болеть совсем не хочется
ОтветSmilingK
Какая же все-таки Костюк неприятная. Постоянные камоны на ошибках соперницы. За такую теннисистку болеть совсем не хочется
Думал, мне одному неприятно смотреть такое на невынужденных, когда Костюк вообще ничего не сделала, да и розыгрыш особо ничего не значил)
ОтветАлександр Кошечкин
Думал, мне одному неприятно смотреть такое на невынужденных, когда Костюк вообще ничего не сделала, да и розыгрыш особо ничего не значил)
Мне кажется, такое неприятно видеть любому адекватному человеку. И ладно бы это было на матчболе, ну ещё можно понять. А тут просто после каждого розыгрыша в любом гейме.
Хотя по Марте сразу видно, какой она человек, все на лице написано. Да и ее высказывания и поведение тоже картину проясняют
Не понимаю Марту: яркая, атлетичная, здоровая, платье красивое, россиянок не осталось (ну все сложилось), а все равно агрессия прет через край даже в розыгрышах с американской подружкой
ОтветDaria Tikhonova
Не понимаю Марту: яркая, атлетичная, здоровая, платье красивое, россиянок не осталось (ну все сложилось), а все равно агрессия прет через край даже в розыгрышах с американской подружкой
Потому что если из человека г...о прёт, простите за грубость, тут никакие внешние приятные факторы не помогут.
У меня на работе оакая коллега есть, там по выражению лица все понятно. Го...но кипит постоянно.
ОтветDaria Tikhonova
Не понимаю Марту: яркая, атлетичная, здоровая, платье красивое, россиянок не осталось (ну все сложилось), а все равно агрессия прет через край даже в розыгрышах с американской подружкой
Если у Костюк агрессия, что ж тогда у соболя, зло вселенского масштаба получается.ибо костюковская агрессия детский лепет по сравнению с соболевской
Какие у Крюгер ноги, смотрю на них и всякие мысли в голову лезут...
ОтветJefri AG
Какие у Крюгер ноги, смотрю на них и всякие мысли в голову лезут...
и спустил свои мысли в унитаз))
ОтветJefri AG
Какие у Крюгер ноги, смотрю на них и всякие мысли в голову лезут...
Да она в принципе весьма хороша собой) ещё и рост за 180
Паолини так и до финала дойдёт опять, спокойно может перекатать Костюк и Киз своей стабильной сбалансированной игрой.
ОтветJefri AG
Паолини так и до финала дойдёт опять, спокойно может перекатать Костюк и Киз своей стабильной сбалансированной игрой.
Где вы увидели сегодня стабильную и сбалансированную игру итальянки? Брала свое в розыгрышах, перемучивая забинтованную филиппинку. За счет этого большое количество виннерсов, благо Александра за половиной мячей просто не бежала. При этом Жасмин сама очень плохо двигалась по корту, что на нее вообще то не похоже. В пассиве 42 анфорса или 47% всех выигранных очков Эалы. То есть ошибок очень много. Сильная подача (как у той же Крюгер) отсутствует.
Это не значит, что Костюк можно досрочно присуждать победу и выход в полуфинал. Зная Марту, вообще ни в чем нельзя быть уверенным))). Но конкретно с такой игрой Паолини ничего не светит. Ей нужно и двигаться живее, и ошибок допускать на порядок меньше. С Саккари и Голубич она статистически выглядела на порядок лучше.
Ответstep1953@ukr.net
Где вы увидели сегодня стабильную и сбалансированную игру итальянки? Брала свое в розыгрышах, перемучивая забинтованную филиппинку. За счет этого большое количество виннерсов, благо Александра за половиной мячей просто не бежала. При этом Жасмин сама очень плохо двигалась по корту, что на нее вообще то не похоже. В пассиве 42 анфорса или 47% всех выигранных очков Эалы. То есть ошибок очень много. Сильная подача (как у той же Крюгер) отсутствует. Это не значит, что Костюк можно досрочно присуждать победу и выход в полуфинал. Зная Марту, вообще ни в чем нельзя быть уверенным))). Но конкретно с такой игрой Паолини ничего не светит. Ей нужно и двигаться живее, и ошибок допускать на порядок меньше. С Саккари и Голубич она статистически выглядела на порядок лучше.
Соглашусь , Паолини не особо то и заслужила дальше проходить. Случайно много сложных мячей забивала , мешая филиппинке сделать брейки . А на третий сет запала уже не хватило , эх , если бы подача у нее получше была бы , то вынесла бы этого итальянского карлика в одну калитку , Паолини в следующей игре точно отлетит , подача вообще не опасна , а также как сегодня сложные мячи забивать часто ей точно не удастся
в этой части сетки даже поболеть не за кого, разве что за Киз
ОтветNika21
в этой части сетки даже поболеть не за кого, разве что за Киз
Мне нравится Эала. Но с такой подачей у нее шансов нет.
Чешский финал всё ближе. Но Костюк - Осака тоже вполне может случиться
ОтветGlassEye
Чешский финал всё ближе. Но Костюк - Осака тоже вполне может случиться
Мне кажется то случится может вообще любой финал))))
Пегула, Коко, Паолини тоже могут вполне на финал претендовать.
Не верится разве что только в Мертенс
ОтветSmilingK
Мне кажется то случится может вообще любой финал)))) Пегула, Коко, Паолини тоже могут вполне на финал претендовать. Не верится разве что только в Мертенс
Это, кстати, зря. Мертенс топовая парница, с большими титулами там и вполне себе хороший одиночный игрок при этом. Ей концентрации внимания часто не хватает, но игра у нее есть. Хотя фаворит нижней половины пока Костюк
Почему-то кажется, что финалисткой в этой части будет победительница матча Носкова-Киз
ОтветSmilingK
Почему-то кажется, что финалисткой в этой части будет победительница матча Носкова-Киз
Носковой стабильности не хватает, в неудачный день любой может проиграть.
ОтветNoN
Носковой стабильности не хватает, в неудачный день любой может проиграть.
Да. Но мне кажется, что сейчас это модно сказать вообще про любую теннисистку сейчас))) Любая может выиграть и проиграть любой.
Победительницу даже предсказывать не берусь))
Осака возьмёт шлем
Странные шлемы какие-то пошли. Но из того, что осталось очень хочется чтобы победила Джесика. Если честно, то она уже давным-давно заслужила это.
ОтветВасилий_1117052007
Странные шлемы какие-то пошли. Но из того, что осталось очень хочется чтобы победила Джесика. Если честно, то она уже давным-давно заслужила это.
Согласна.
Ну и Каролина тоже неплохой вариант.
Но победить по факту может вообще любая.
Из оставшихся тоже поболею за Джес
Смотрю матч Паолини - Эала, и понимаю, что основной проблемой Костюк в 1/4 финала будет не будущая соперница, а вот это вытоптанное пастбище после уютного и неубитого корта №2, где она сыграла два матча.
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