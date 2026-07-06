Уимблдон. Паолини, Носкова, Мертенс, Костюк вышли в 1/4 финала
В Лондоне проходит четвертый круг женского «Уимблдона».
Мэдисон Киз сыграет с Линдой Носковой в четвертом круге «Уимблдона».
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Хотя по Марте сразу видно, какой она человек, все на лице написано. Да и ее высказывания и поведение тоже картину проясняют
У меня на работе оакая коллега есть, там по выражению лица все понятно. Го...но кипит постоянно.
Это не значит, что Костюк можно досрочно присуждать победу и выход в полуфинал. Зная Марту, вообще ни в чем нельзя быть уверенным))). Но конкретно с такой игрой Паолини ничего не светит. Ей нужно и двигаться живее, и ошибок допускать на порядок меньше. С Саккари и Голубич она статистически выглядела на порядок лучше.
Пегула, Коко, Паолини тоже могут вполне на финал претендовать.
Не верится разве что только в Мертенс
Победительницу даже предсказывать не берусь))
Ну и Каролина тоже неплохой вариант.
Но победить по факту может вообще любая.
Из оставшихся тоже поболею за Джес