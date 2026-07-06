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Четыре человека получили огнестрельные ранения в Лос-Анджелесе после поражения Мексики от Англии. Стрельба произошла в районе мексиканской общины
Стрельба произошла в Лос-Анджелесе после поражения Мексики.

Четыре человека получили огнестрельные ранения после матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Мексики (3:2).

Около 21:40 по местному времени были зафиксированы три отдельных случая стрельбы в Восточном Лос-Анджелесе. Первый произошел на пересечении Уиттиер-бульвара и Леонард-авеню, где были ранены два человека. Спустя восемь минут еще один человек получил ранение на Амалия-авеню и 6-й улице. Вскоре после этого четвертый пострадавший был обнаружен на Амалия-авеню и Уиттиер-бульваре.

Все четверо были госпитализированы, информации об их состоянии пока нет.

Следователи выясняют, связаны ли между собой три эпизода. Задержанных на данный момент нет, мотив преступлений также не установлен.

В районе, где произошли инциденты, после окончания матча находились многочисленные болельщики. Уиттиер-бульвар считается одним из главных мест празднования среди мексиканской общины Лос-Анджелеса во время чемпионата мира.

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Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: ABC7
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Комментарии

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Картель расстроился
ОтветЕбздрогыч
Картель расстроился
Не сказал бы ... больно мелковато
Бойню бы устроили
ОтветЕбздрогыч
Картель расстроился
Кто то из Мексиканских болельщиков поставил большие деньги на победу своей команды и "пролетел "!
Четыре человека получили огнестрельные ранения после матча 1/8 финала в раздевалке сборной Мексики
Опосля в рояль наср@ли – чудно время провели! (с)
Чёт очень странное. Они стреляли по своим, потому что проиграли? Не то, чтобы по чужим надо стрелять, просто очень сомнительно.
ОтветFred Lemuer
Чёт очень странное. Они стреляли по своим, потому что проиграли? Не то, чтобы по чужим надо стрелять, просто очень сомнительно.
темно было, сгоряча не разобрались
ОтветAmrarian
темно было, сгоряча не разобрались
то ж не негритянский квартал ;)
Можно сказать,что обошлось без инцидентов. По меркам мексиканских картелей ,такие события даже не заслуживают упоминаний.
это хорошо что не будет матча Мексика - Марокко
Песня нилетто сразу заиграла в голове.
Ну расстроились люди после проигрыша. Если ты не расист, то отнесешься с пониманием.
а в обычный день сколько?
Мексиканцы это те же дагестанцы. Разницы почти нет.
ОтветDimash Begaliyev
Мексиканцы это те же дагестанцы. Разницы почти нет.
Мексы вообще-то пожестче буду.
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