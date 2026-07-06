Четыре человека получили огнестрельные ранения в Лос-Анджелесе после поражения Мексики от Англии. Стрельба произошла в районе мексиканской общины

Стрельба произошла в Лос-Анджелесе после поражения Мексики.

Четыре человека получили огнестрельные ранения после матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Мексики (3:2).

Около 21:40 по местному времени были зафиксированы три отдельных случая стрельбы в Восточном Лос-Анджелесе. Первый произошел на пересечении Уиттиер-бульвара и Леонард-авеню, где были ранены два человека. Спустя восемь минут еще один человек получил ранение на Амалия-авеню и 6-й улице. Вскоре после этого четвертый пострадавший был обнаружен на Амалия-авеню и Уиттиер-бульваре.

Все четверо были госпитализированы, информации об их состоянии пока нет.

Следователи выясняют, связаны ли между собой три эпизода. Задержанных на данный момент нет, мотив преступлений также не установлен.

В районе, где произошли инциденты, после окончания матча находились многочисленные болельщики. Уиттиер-бульвар считается одним из главных мест празднования среди мексиканской общины Лос-Анджелеса во время чемпионата мира.