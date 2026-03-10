Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)

Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии.

Еще две футболистки сборной Ирана отказываются возвращаться на родину после турнира в Австралии.

В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Сообщалось , что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы .

Как сообщает ABC, еще как минимум две иранские футболистки запросили убежище в Австралии. Одна из них отказалась садиться на самолет в последнюю минуту.

Трамп про убежище для иранских футболисток: «Поговорил с премьером Австралии – он занимается! Пятерых уже устроили, но некоторые считают, что должны вернуться ради безопасности семьи»