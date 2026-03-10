Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
Еще две футболистки сборной Ирана отказываются возвращаться на родину после турнира в Австралии.
В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.
Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.
Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы.
Как сообщает ABC, еще как минимум две иранские футболистки запросили убежище в Австралии. Одна из них отказалась садиться на самолет в последнюю минуту.
Трамп про убежище для иранских футболисток: «Поговорил с премьером Австралии – он занимается! Пятерых уже устроили, но некоторые считают, что должны вернуться ради безопасности семьи»
По такой логике, режим поддерживают более 70% населения :)