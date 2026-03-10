  • Спортс
  Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)

Еще две футболистки сборной Ирана отказываются возвращаться на родину после турнира в Австралии. 

В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы

Как сообщает ABC, еще как минимум две иранские футболистки запросили убежище в Австралии. Одна из них отказалась садиться на самолет в последнюю минуту.

Трамп про убежище для иранских футболисток: «Поговорил с премьером Австралии – он занимается! Пятерых уже устроили, но некоторые считают, что должны вернуться ради безопасности семьи»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ABC
женский футбол
logoСборная Ирана по футболу
logoвысшая лига Иран
Мне кажется, это иллюстрация любви граждан к режиму в стране
Ответ Dima67
Мне кажется, это иллюстрация любви граждан к режиму в стране
Да че то похоже на то. Иначе как это объяснить?
Ответ Dima67
Мне кажется, это иллюстрация любви граждан к режиму в стране
В заявке 26 человек, 7 сбежало, 19 возвращаются в воюющую страну, зная, что по голове их там не погладят.

По такой логике, режим поддерживают более 70% населения :)
Удачи им. На родине их убьют муллы
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Удачи им. На родине их убьют муллы
Комментарий скрыт
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Удачи им. На родине их убьют муллы
Комментарий скрыт
иранские феминистки самые патриотичные прозападные феминистки в мире, они отличаются от мусульманок, потому что мусульманки, особенно арабские, они ничего другого не знали это их мир, у иранских же женщин родители ещё жили при монархии и шахе и их жизнь напоминала европейский образ, своим детям они рассказали об этом и постарались сохранить частичку культуры, а так же частичку родной персидской культуры, конечно за закрытыми дверями...Поэтому иранские беженцы в большинстве своём которые оказываются на западе, начинают заниматься активизмом и разоблачать ислам, в ютубе вы не найдёте больше прозападных блогеров чем иранских..
Ответ поколение пепси
иранские феминистки самые патриотичные прозападные феминистки в мире, они отличаются от мусульманок, потому что мусульманки, особенно арабские, они ничего другого не знали это их мир, у иранских же женщин родители ещё жили при монархии и шахе и их жизнь напоминала европейский образ, своим детям они рассказали об этом и постарались сохранить частичку культуры, а так же частичку родной персидской культуры, конечно за закрытыми дверями...Поэтому иранские беженцы в большинстве своём которые оказываются на западе, начинают заниматься активизмом и разоблачать ислам, в ютубе вы не найдёте больше прозападных блогеров чем иранских..
А нет мысли, что сбегают из стран, не прогнувшихся под фашистский коллективный запад и пытающихся отстоять свои традиции, культуру и независимость, в большинстве те, кто запажные взгляды поддерживает? Как же удивительно, что эти кастрюлеголовые вдруг выступают против своей страны и радуются её бомбёжкам, ммммм...
Выбрали просто спокойно жить
Если спортсмены сбегают из расположения сборной, то это как нельзя ёмко характеризует режим.
Такое ощущение, что их настойчиво уговаривают
