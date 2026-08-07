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  4. Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» победил «Шелбурн», «Динамо» Киев – «Карабах», «Динамо» Минск уступило «Браге», «Тобол» разгромлен «Партизаном»

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Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» победил «Шелбурн», «Динамо» Киев – «Карабах», «Динамо» Минск уступило «Браге», «Тобол» разгромлен «Партизаном»
В Лиге конференций стартовал 3-й квалификационный раунд.

В Лиге конференций проходят матчи 3-го квалификационного раунда.

Во вторник «Ауда» обыграла «Динамо Сити» (1:0). В среду «Бранн» уступил «Аполлону» (0:1), а «Панатинаикос» сыграл вничью с «ЦСКА-1948 София» (1:1).

В четверг «Ноа» сыграл вничью со «Сьоном» (2:2), «Динамо» Киев победило «Карабах» (1:0), «Аякс» справился с «Шелбурном» (3:1), «Динамо» Минск в гостях уступило «Браге» (0:1), «Тобол» крупно проиграл «Партизану» (0:3).

Лига конференций

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 15:00, Веритас-стадион
Логотип домашней команды
Интер Турку
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Вадуц
Матч окончен
Конте   Улунду
90’
+4’
Ахиабу   Ярвинен
87’
Сааринен   Аманква
87’
82’
Mischa Andrea Beeli   Хаслер
82’
Швицер   Савадого
82’
Далипи   Ćoćić
69’
Соргич   Kasper
  Ахиабу
68’
63’
  Соргич
61’
Штарк
Туоминен   Eeli Kiiskilä
58’
58’
Монсбергер   Джокич
Эссомба   Lauri Laine
58’
Туоминен
57’
54’
Мак
2тайм
Перерыв
Kuittinen
25’
  Штарк
22’
Конте
11’
Интер Турку
Хуухтанен, Ниска, Ilari Akseli Kangasniemi, Kuittinen, Сааринен, Bismark Ampofo, Ахиабу, Туоминен, Джефта, Конте, Эссомба
Запасные: Сааринен, Сеппя, Эссомба, Ботуэ, Конте, Eero Ilmari Vuorjoki, Тауриайнен, Ахиабу, Туоминен, Axel Vilhelm Olavi Sandler
1тайм
Вадуц:
Шаффран, Бериша, Ланг, Mischa Andrea Beeli, Швицер, Кабрера, Мак, Штарк, Далипи, Соргич, Монсбергер
Запасные: Далипи, Хаммерих, Mattia Diego Walker, Mischa Andrea Beeli, Соргич, Luca Celentano, Швицер, Монсбергер, Nico Föllmi, Симани, Бюхель
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Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 16:00, А Ле Кок Арена
Логотип домашней команды
Пайде
Завершен
1 - 4
1.36xG4.08
Логотип гостевой команды
Рапид Вена
Матч окончен
90’
+4’
  Айдара
87’
Болла   Рока
85’
  Даль
83’
  Айдара
Лутс   Momodou Jobarteh
80’
Баранов   Pedro Andrade Drozina
80’
69’
Шауб   Байлич
69’
Гулликсен   Демир
69’
Вурмбранд   Айдара
Бадамоси   Аньер
66’
59’
Тилио   Даль
Кабрал   Оямаа
58’
57’
Болла
Хыйм
55’
2тайм
Перерыв
  Лутс
41’
5’
  Болла
Пайде
Ebrima Jarju, Лиландер, dos Santos de Sa, Баранов, Тур, Хыйм, Миллер, Кабрал, Сохна, Лутс, Бадамоси
Запасные: Меэритс, Оямаа, Кайт, Чам, Баранов, Бадамоси, Ramon Smirnov, Кабрал, Лутс, Aleksandr Šurõgin, Пихт, Сапп
1тайм
Рапид Вена:
Хедль, Ауэр, Ро-Яо, Цветкович, Болла, Зайдль, Тилио, Шауб, Вурмбранд, Гулликсен, Адамсен
Запасные: Греллер, Демир, Болла, Гулликсен, Гешль, Хорн, Кара, Гартлер, Шеллер, Тилио, Шауб, Вурмбранд
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Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 16:00, Стржельнице
Логотип домашней команды
Яблонец
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
РФШ
Матч окончен
89’
Одишария   Alfa Mussá Baldé
Чантуришвили   Nils Raul Hugo Ahl
86’
Полидар   Храмоста
86’
Океке   Сухан
79’
76’
Ракич   Саиди
Зорван   Небыла
62’
Джаво   Русек
62’
  Полидар
52’
46’
Кигурс   Duje Korač
2тайм
Перерыв
  Чантуришвили
18’
Яблонец
Гануш, Павлович, Текияшки, Цедидла, Слама, Зорван, Чантуришвили, Полидар, Океке, Седлачек, Джаво
Запасные: Новак, Полидар, Соболь, Вехета, Зорван, Соучек, Чантуришвили, Джаво, Океке, Михелак
1тайм
РФШ:
Матревицс, Зеленков, Липушчек, Пренга, Филипович, Панич, Ракич, Икауниекс, Кигурс, Одишария, Нджики
Запасные: Ракич, Кигурс, Вейпс, Силла, Дусалиев, Одишария, Mareks Muižzemnieks, Слиеде, Манкенда
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Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 16:00, Котайк
Логотип домашней команды
Ноа
Завершен
2 - 2
1.56xG1.81
Логотип гостевой команды
Сьон
Матч окончен
75’
Шуареф   Лукембила
Манвелян   Мурадян
67’
Мамбо
64’
Лазетич   Костаке
60’
60’
Сюрдез   Рудани
60’
Ботели   Бердайес
57’
  Шуареф
Суалеэ   Павлович
46’
2тайм
Перерыв
Амбарцумян   Боачи
32’
30’
Нивокаци   Сиприано
26’
Хефти
  Манвелян
20’
13’
  Ботели
  Элдер Феррейра
5’
4’
Хефти
Ноа
Фигейра, Суалеэ, Мамбо, Сентини, Амбарцумян, Осима, Яколиш, Манвелян, Сангаре, Элдер Феррейра, Лазетич
Запасные: Суалеэ, Манвелян, Zaven Khudaverdyan, Лазетич, Хамоян, Амбарцумян, Kalifala Mamadou Doumbia, Конеглян, Mark Avetisyan
1тайм
Сьон:
Рачоппи, Хефти, Крониг, Соу, Лаванши, Батата, Кабаджалман, Сюрдез, Ботели, Шуареф, Нивокаци
Запасные: Вилла, Сюрдез, Ботели, Ryan Kessler, Нивокаци, Чипперфилд, Adrien Llukes, Силла, Шуареф, Simon Caillet, Руберто, Damien Möschinger
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 16:00, Болт Арена
Логотип домашней команды
ХИК
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Мазеруэлл
Матч окончен
81’
Girdwood-Reich
Хаарала   Лаппалайнен
80’
Меро   Сикале
80’
80’
Чарльз-Кук   Кутрумбис
80’
Лонджело   Luca Ross
73’
Лоури   Найт-Лебель
  Пукки
71’
Менту   Лингман
70’
Боркерс   Пукки
70’
66’
Willy Gabriel Vogt Veigantes   Бут
Улитолва   Симойоки
66’
66’
Фадингер   Oliver Whyte
64’
  Масванхисе
Меллер
58’
Улитолва
56’
52’
Oscar James Moncrieff Priestman
2тайм
Перерыв
25’
Лоури
ХИК
Маркович, Montano, Сиссоко, Тикканен, Улитолва, Менту, Ринг, Меллер, Меро, Хаарала, Боркерс
Запасные: Гуйе, Kallinen, Улитолва, Боркерс, Кирилов, Менту, Меро, Mitja Haapanen, Хаарала, Налло, Эст, Emil Leveälahti
1тайм
Мазеруэлл:
Полсен, Лонджело, Морманн, Girdwood-Reich, Спэрроу, Фадингер, Oscar James Moncrieff Priestman, Чарльз-Кук, Лоури, Willy Gabriel Vogt Veigantes, Масванхисе
Запасные: Jack McConnell, Zander McAllister, Фадингер, Чарльз-Кук, Лоури, Connolly, Willy Gabriel Vogt Veigantes, Ewan Wilson, Лонджело
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 16:30, Константин Рэдулеску
Логотип домашней команды
ЧФР
Завершен
0 - 5
Логотип гостевой команды
Тромсе
Матч окончен
Камора
90’
89’
Дальквист   Mads Mikkelsen
89’
Troy Engseth Nyhammer   Daniel Braut
82’
Эдвардссон   Grundt
82’
Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd   Иннвер
Кордя   Сфайт
79’
73’
  Дальквист
64’
Осен Ларсен   Камойнш
61’
  Дальквист
Бруну Кошта   Пэун
60’
Кореница   Lorenzo Biliboc
60’
Бруну Кошта
58’
55’
Troy Engseth Nyhammer
Андре Морейра   Вылчану
46’
Мухар   Francisco Barrios Azzini
46’
2тайм
Перерыв
27’
  Дальквист
20’
  Осен Ларсен
5’
  Осен Ларсен
ЧФР
Андре Морейра, Камора, Абед, Панталон, Браун, Бруну Кошта, Мухар, Фика, Кореница, Дражич, Кордя
Запасные: Кореница, Мухар, Кордя, Răzvan Mihai Aurel Gligor, Гал, Dias da Rocha, Cosmin Matei, Периану, Джокович, Nicolae Sula, Андре Морейра, Бруну Кошта
1тайм
Тромсе:
Хаугор, Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd, Дальквист, Mathias Tønnessen, Skjaervik, Vådebu, Йенссен, Эдвардссон, Ларсен, Осен Ларсен, Troy Engseth Nyhammer
Запасные: Lauvli, Aleksander Lilletun Elvebu, Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd, Abderrahmane Sarr, Дальквист, Эйванн, Эдвардссон, Troy Engseth Nyhammer, Hien, Осен Ларсен
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Надьэрдеи
Логотип домашней команды
Дебрецен
Завершен
0 - 3
0.35xG1.67
Логотип гостевой команды
Копенгаген
Матч окончен
90’
+2’
Эльюнусси   Gunnar Orri Olsen
90’
+1’
  Корнелиус
89’
Мадсен   Marvin Nasnas
Бальдони   Сендреи
85’
80’
Клем
79’
Силва   Geovanni Vianney Aboh Ndjee
79’
Дилэйни   Клем
Цибла   Shedrach Daniel Kaye
65’
Denes   Botond Vajda
65’
Бошкович   Balázs Csaba Sain
46’
2тайм
Перерыв
Бошкович
36’
35’
  Силва
21’
  Перейра
Бальдони
15’
Дебрецен
Андреев, Келлер, Ланг, Мехиас, Сечи, Batik, Цибла, Бошкович, Джуджак, Denes, Бальдони
Запасные: Цибла, Бошкович, Denes, Dávid Hermann, Máté Macsó, Dávid Patai, Benedek Miklós Erdélyi, Герреро, Leon Darius Myrtaj, Imre Egri, Кушнир, Бальдони
1тайм
Копенгаген:
Котарски, Лопес, Беймо, Перейра, Мелинг, Дилэйни, Крал, Силва, Мадсен, Эльюнусси, Корнелиус
Запасные: Mustapha Nyassi, Мукоко, Силва, Эльюнусси, Рунарссон, Майри, Tobias Breum-Harild, Гарананга, Мадсен, Ákos Markgráf, Дилэйни
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Шериф
Логотип домашней команды
Шериф
Завершен
1 - 3
1.84xG3.12
Логотип гостевой команды
Санкт-Галлен
Матч окончен
90’
+2’
  Витциг
  Пинеда
89’
80’
Дашнер   Кляйне-Бекель
Коне   Нихаев
77’
Jayder Asprilla Moreno   Пинеда
77’
73’
Гертлер   Конетцке
70’
  Фрокай
Форов   Луку
69’
63’
  Хунцикер
61’
Фазлии   Фрокай
Фратя   Vitor Hugo Morais de Oliveira
61’
61’
Овусу   Витциг
61’
Бальде   Хунцикер
2тайм
Перерыв
Шериф
Тымбур, Лопес, Фомба, Baye Assane Ciss, Mamoutou Junior Ouedraogo, Коне, Форов, Arli Përgjoni, Морео, Фратя, Jayder Asprilla Moreno
Запасные: Козма, Мота, Магассуба, Jair Ameth Modelo Herrera, Костин, Victor Ciumașu, Jayder Asprilla Moreno, Коне, Форов, Фратя, Дюлгеров, Чеботарь
1тайм
Санкт-Галлен:
Ватковяк, Окороджи, Руис, Дашнер, Овусу, Фазлии, Стеванович, Гертлер, Вандермерш, Бальде, Diego Besio
Запасные: Дашнер, Mostafa Heydari, Гертлер, Бальде, Думрат, Овусу, Фазлии, Ати-Зиджи
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Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Miejski Stadion Piłkarski Raków
Логотип домашней команды
Ракув
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Хаммарбю
Матч окончен
90’
+3’
Перссон   Ренеке
81’
Винтер
79’
Аджей   Amin Boudri
79’
Карлссон   Юханссон
Амеяу
73’
66’
Станге   Абрахам
66’
Бесара   Маджед
Булат   Квятковски
65’
Жан Карлос   Ума
65’
2тайм
Перерыв
Тудор   Dieudonné Gaucho Debohi
25’
12’
Перссон
Ракув
Трелевски, Сварнас, Раковитан, Тудор, Амеяу, Репка, Кочергин, Жан Карлос, Булат, Макух, Эмрели
Запасные: Jerzy Napieraj, Молнар, Пенько, Струски, Тудор, Жан Карлос, Булат, Tarik Karić, Jakub Jendryka, Брусберг, Wiktor Żołneczko, Диаби
1тайм
Хаммарбю:
Хан, Винтер, Эрикссон, Брезе, Erik Hampus Skoglund, Текие, Карлссон, Перссон, Бесара, Аджей, Станге
Запасные: Wilson Elliot Lindberg Uhrström, Benjamin Tatenda Norell, Oscar Magnus Steinke Brånby, Oliver Jordan Hagen, Suwaibou Kebbeh, Перссон, Станге, Каборе, Карлссон, Аджей, Якобссон, Бесара
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Сконто
Логотип домашней команды
Рига
Завершен
1 - 0
1.11xG0.19
Логотип гостевой команды
Дьор
Матч окончен
90’
+1’
Шен   Noel Csorba
Сикейра   Удад-Мханд
88’
Саласар   Тонишев
88’
80’
Нжие   Штефуль
Диоп   Черномордый
77’
Ауани   Тайво
77’
Ауани
73’
Рамирес   Бадамоси
66’
63’
Хуарес
61’
Бумба   Marcell Béla Huszár
2тайм
Перерыв
Годиньо
18’
  Шельем
3’
Рига
Оролс, Саласар, Годиньо, Муса, Юрковскис, Гало, Ahmed Awua Ankrah, Ауани, Сикейра, Диоп, Рамирес
Запасные: Рамирес, Abner Salles da Silva, Karl Gameni Wassom, Саласар, Сикейра, Диоп, Звиедрис, Mārcis Kazainis, Феррейра, Ауани, Сако
1тайм
Дьор:
Петраш, Norbert Urblík, Ádám Umathum, Крпич, Шен, Márton Szép, Ádám Décsy, Шельем, Бумба, Джуканович, Нжие
Запасные: Медьери, Imre Adrián Tollár, Шен, Бумба, Нжие, Влэдою, Barnabás Bíró, Dániel Brecska, Modou Lamin Mass, Kószás, Банати
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Гамла Уллеви
Логотип домашней команды
Гетеборг
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Гент
Матч окончен
86’
Нгом   Паскочий
86’
Гур   El Hadji Seck
Херманнссон   Эрлингмарк
83’
Хейнтс   Tiago de Freitas Guimarães Coimbra
83’
Тордарсон   Oliver Johan Månsson
77’
74’
Делорж   Леонарду
67’
Бенеш   Kadri
67’
Josué Yamir Vergara Ortega   Ibrahima Cisse
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Делорж
Тольф
45’
+2’
45’
  Гур
30’
Гур
Гетеборг
Андерссон, Тольф, Херманнссон, Йебоа, Яллоу, Хейнтс, Kjær Kruse, Тордарсон, Sebastian Senna Hounou Clemmensen, Ларссон, Бергмарк-Виберг
Запасные: Рашид, Eriksson, Тордарсон, Issaka Seidu, Ottosson, Херманнссон, Elis Ștefan Bishesari, Алиум, Багер, Хейнтс
1тайм
Гент:
Руф, Тиагу Араужу, ван дер Хейден, Берджесс, Нгом, Гур, Делорж, де Влигер, Matties Volckaert, Josué Yamir Vergara Ortega, Бенеш
Запасные: Делорж, Дин, Сонко, Персман, Mamadou Aliou Diallo, Mohammed Jamel El Âdfaoui, Гур, Abubakar Idris Abdullahi, Нгом, Josué Yamir Vergara Ortega, Бенеш, Эверс
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, стадион ЛФФ
Логотип домашней команды
Жальгирис Вильнюс
Завершен
2 - 5
Логотип гостевой команды
Хайдук Сплит
Матч окончен
  Цапан
85’
Босанчич   Turda
82’
Кендыш   Вербицкас
82’
78’
Пукштас   Сигур
78’
де Алмейда   Бррути
Шяшплаукис
77’
Петкович   Михайлович
76’
Голубицкас   Варейка
76’
75’
  Пукштас
72’
  де Алмейда
68’
Саньянг   Шутало
67’
Шего   Ливая
Литвиненко   Цапан
65’
55’
  Паязити
50’
Пукштас
49’
ван Хоренбек   Рачи
2тайм
Перерыв
44’
  Шего
  Петкович
34’
Босанчич
24’
14’
Шего
5’
  Шего
Кендыш
4’
Жальгирис Вильнюс
Шаркаускас, Франке, Босанчич, Лупано, Шяшплаукис, Литвиненко, Кендыш, Тексера, Голубицкас, Беленький, Петкович
Запасные: Бичка, Ярусявичюс, Голубицкас, Ольсес, Литвиненко, Упстас, Антал, Кендыш, Петкович, Martynas Šetkus, Босанчич, Saba Mamatsashvili
1тайм
Хайдук Сплит:
Силич, Хргович, ван Хоренбек, Маресич, Акапандье, Паязити, Пукштас, де Алмейда, Шотичек, Саньянг, Шего
Запасные: де Алмейда, Davyd Fesiuk, Стипица, Roko Gabrić, Мельняк, Adam Abdelilah Huram, ван Хоренбек, Пукштас, Luka Hodak, Шего, Саньянг, дель Мораль
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Estadi de la FAF d'Encamp
Логотип домашней команды
Интер Эскальдес
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Флора
Матч окончен
83’
Maksim Kalimullin   Антонов
Берланга   Камара
82’
Отеги   Гомеш
82’
79’
Maksim Kalimullin
75’
Вальдметс   Usta
75’
Sander Alamaa   Аллику
Отеги
70’
López Herrera   Mamadou Lamine Diaby Dabo
65’
Молина   Виктор Алонсо
65’
  Берланга
62’
Sidibe   Borja Arellano Monedero
55’
2тайм
Перерыв
  Чуаиб
5’
Интер Эскальдес
Диас Санчес, Torres Martínez, Санчес, Anwar Habib Hernández Martínez, Почеттино, López Herrera, Молина, Отеги, Берланга, Чуаиб, Sidibe
Запасные: Alex Prelado Leitao, Rodrigo Rosária Fernandes, López Herrera, Молина, Отеги, Juan David Terrádez Becerra, Берланга, Sidibe, Marc Rodríguez Gelabert, Hugo de Miguel Vicente, Marc Jurado López
1тайм
Флора:
Грюнвальд, Airon Kollo, Robert Veering, Mihhail Kolobov, Кураксин, Maksim Kalimullin, Вальдметс, Крейда, Sander Alamaa, Саппинен, Зенев
Запасные: Ronald Sammul, Теэвяли, Maksim Kalimullin, Вальдметс, Andero Tatrik, Tony Varjund, Sander Alamaa, Кивила, Oscar Pihela, Joosep Palts, Marten Kukkonen
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Арена Люблин
Логотип домашней команды
Динамо Киев
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Карабах
Матч окончен
Шапаренко
90’
+5’
90’
+4’
Матеус
90’
+1’
Макрецкис
Рубчинский   Пихаленок
87’
Кендзера
81’
Редушко   Кабаев
80’
79’
Янкович   Хони Монтьель
75’
Джафаргулиев   Ланга
75’
Бикальо   Лобату
Герреро   Волошин
69’
Дубинчак   Тымчик
69’
Лонвейк   Шапаренко
69’
62’
Кащук   Кади
62’
Сефас   Гурбанлы
2тайм
Перерыв
Дубинчак
14’
  Пономаренко
10’
Динамо Киев
Суркис, Дубинчак, Михавко, Кендзера, Сыч, Рубчинский, Бражко, Редушко, Лонвейк, Герреро, Пономаренко
Запасные: Редушко, Лонвейк, Нещерет, Ольховый, Биловар, Тьяр, Дубинчак, Буяльский, Герреро, Ярмоленко, Мунгенге, Рубчинский
1тайм
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Варконьи, Матеус, Макрецкис, Янкович, Бикальо, Зубир, Муаддиб, Сефас, Кащук
Запасные: Сефас, Кащук, Зломыслич, Джафаргулиев, Джабраилзаде, Мустафазаде, Магомедалиев, Янкович, Бикальо, Гусейнов, Əli Bəşirov
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:30, Илие Оанэ
Логотип домашней команды
Бейтар
Завершен
1 - 2
2.16xG2.27
Логотип гостевой команды
Аустрия
Матч окончен
90’
+2’
Helm
Калу
90’
+2’
86’
Matteo Schablas
83’
Ранфтль
Daniel Worko   Йосефи
82’
Гадрани
79’
Таканг
75’
69’
  Сальич
Ацили   Калу
65’
Шуа   Анса
65’
63’
Боатенг   Вельс
63’
Hettwer   Сальич
62’
Хандль   Драгович
Коэн   Гадрани
57’
Вейсман   Музи
57’
46’
Майбах   Вустингер
46’
Бухари   Ранфтль
2тайм
Перерыв
Карабали
45’
+3’
45’
  Маркович
27’
Майбах
  Мухе
19’
Бейтар
Мигел Силва, Коэн, Коэн, Карабали, Антви, Daniel Worko, Таканг, Мухе, Шуа, Вейсман, Ацили
Запасные: Daniel Worko, Шуа, Yehonatan Ozer, Liel Deri, Ziv Israel Ben Shimol, Nadav Markovitch, Nir, Коэн, Вейсман, Ацили, Элимелех
1тайм
Аустрия:
Шахин-Радлингер, Феддерсен, Хандль, Бухари, Hettwer, Фишер, Matteo Schablas, Майбах, Маркович, Ннодим, Боатенг
Запасные: Бухари, Hettwer, Майбах, Боатенг, Ли Тэ Сок, Valentin Toifl, Abdoulaye Kanté, Кос, Lee, Hasan Deshishku, Хандль
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Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:00, Diósgyőri Stadion
Логотип домашней команды
Хапоэль Тель-Авив
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Катовице
Матч окончен
Ториаль   Mor Buskila
87’
Боатенг   Daniel Dappa
81’
Алькукин   Amit Lemkin
81’
81’
Новак   Вендрыховски
71’
Йирка   Васелевски
Альтман   Шанде Силва
67’
Лейднер   Пивень
66’
57’
Маркович   Szymon Bartlewicz
57’
Лукасяк   Mateusz Kowalczyk
56’
Зреляк   Шкурин
2тайм
Перерыв
  Алькукин
18’
  Ториаль
5’
Хапоэль Тель-Авив
Цур, Лейднер, Шико, Майембо, Коко, Краев, Лукас Фалкао, Альтман, Алькукин, Ториаль, Боатенг
Запасные: Корине, Yanal Bazdog, Алькукин, Боатенг, Ториаль, Baranes, Tal Archel, Исраэлов, Yonatan Ferber, El Yam Kancepolsky, Лейднер, Альтман
1тайм
Катовице:
Кобыляк, Реста, Ендрых, Клеменц, Галан, Лукасяк, Вольски, Йирка, Новак, Маркович, Зреляк
Запасные: Лукасяк, Новак, Maciej Kikolski, Милевски, Jakub Kokosiński, Йирка, Berntsen Olsen, Червиньски, Маркович, Вдовяк, Зреляк
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Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:00, Йохан Кройфф Арена
Логотип домашней команды
Аякс
Завершен
3 - 1
6.05xG0.34
Логотип гостевой команды
Шелбурн
Матч окончен
90’
+3’
Норрис   Гэннон
90’
+3’
Боун   James Roche
Мокио
85’
84’
  Келли
80’
Макинрой   Кейси
80’
Хенри-Фрэнсис   Кут
Годтс   Каррисо
77’
73’
Мур   Фрейташ
Дольберг   Брандт
65’
Бергейс   Эдвардсен
64’
Глух   Мокио
58’
Классен   Маркос Леонардо
58’
Годтс
57’
  Дольберг
50’
47’
Кэффри
2тайм
Перерыв
  Вейндал
22’
  Годтс
6’
Аякс
Пас, Вейндал, Блинд, Бауман, Гоэи, Регеер, Годтс, Глух, Классен, Бергейс, Дольберг
Запасные: тер Стеген, Кайо Энрике, Годтс, Классен, Бергейс, Дольберг, Бас, Арокодаре, Глух, Херкенс, Лукас Роза, Уазан
1тайм
Шелбурн:
Бич, Норрис, Мбенг, Ледуидж, Барретт, Боун, Кэффри, Макинрой, Мур, Хенри-Фрэнсис, Келли
Запасные: Джарвис, Ринг, Мур, Макинрой, Murray Johnson, Ланни, Одубеко, Боун, Finn Moylan, Joey Ikala Wuna, Норрис, Хенри-Фрэнсис
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Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:00, де Гролс Весте
Логотип домашней команды
Твенте
Завершен
6 - 0
2.16xG0.51
Логотип гостевой команды
ДАК
Матч окончен
88’
Гагуа   Nathan Udvaros
  Проппер
78’
Ведманн   ван ден Белт
74’
Вегорст   Веннегор оф Хесселинк
74’
69’
Рамадан   Alioune Sylla
Эрьясетер   Унювар
68’
68’
Оуро   Гуйе
Зерруки   Кьеле
65’
Ротс   Хлинссон
65’
  Зерруки
64’
  Брюнс
56’
54’
Fallou Diongue
Проппер
52’
  Ведманн
48’
46’
Julien Eymard Bationo   Fallou Diongue
46’
Кабич   Труса
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Кабич
39’
Неманич
  Пьяца
11’
  Ротс
7’
Твенте
Уннершталь, Адельгор, Проппер, Брюнс, ван Рой, Ведманн, Зерруки, Ротс, Эрьясетер, Вегорст, Пьяца
Запасные: Нейстад, Ламмерс, Таха, Ротс, Дроммел, Зерруки, Эрьясетер, Вегорст, Куровски, Ведманн, Пасвеер, Пейшоту
1тайм
ДАК:
Ивачич, Юклеред, Неманич, Качараба, Капанадзе, Блажек, Рамадан, Julien Eymard Bationo, Оуро, Кабич, Гагуа
Запасные: Рамадан, Гагуа, Leandro Filipe de Almeida Dornelles, Trontelj, Julien Eymard Bationo, Оуро, Bálint Csóka, Jakub Majer, Martin Jenčuš, Кабич, Attila Németh, Prince Owusu
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:30, AIL Arena
Логотип домашней команды
Лугано
Завершен
2 - 0
3xG0.56
Логотип гостевой команды
Рунавик
Матч окончен
85’
Линд   Markus Klein Danielsen
Пильстрем   Beckham David Castro Espinosa
82’
  Беренс
79’
77’
Пшибыльски   Хестад
Симиньяни   Пападопулос
72’
Kendouci   Гргич
61’
дос Сантос   Dereck Alessandro Moncada Arguijo
61’
2тайм
Перерыв
  Пильстрем
7’
Лугано
фон Балльмос, Делькруа, Damian Kelvin, Дзанотти, Бислими, Пильстрем, дос Сантос, Kendouci, Симиньяни, Беренс, Штеффен
Запасные: Пильстрем, Christian Raffa, дос Сантос, Kendouci, Гебхардт, Симиньяни, Ндиайе, Май, Бихзель, Gjan Ajdin, Nicolò Puddu, João Victor Schlickmann Carbone
1тайм
Рунавик:
Амос, Беньяминсен, Elisson, Давидсен, Оббекьер, Filip Drinic, Пшибыльски, Йонсен, Нольсе, Линд, Скютте
Запасные: Пшибыльски, Линд, Юнсен, Ольсен, Даниэльсен, Jóel Tróndargjógv
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:30, Водафонволлуринн
Логотип домашней команды
Валюр
Завершен
0 - 2
0.88xG2.7
Логотип гостевой команды
Нордшелланд
Матч окончен
88’
Justin Meltofte Janssen
84’
Адель   Bi Youan Levy Zacharia Néné
83’
Ляхтеенмяки   Noah Hesselund Markmann
Харальдссон
83’
Йоунссон   Педерсен
79’
Скуглунд   Antonsson
79’
Хеймиссон   Kristófer Dagur Arnarsson
79’
78’
  Ройкьер
Хеймиссон   Гуннарссон
67’
Dagur Orri Garðarsson   Ingimar Torbjørnsson Støle
67’
67’
Stephen Acquah   Ройкьер
66’
Бертельсен   Амоако
53’
Malte Såby Heyde   Бринк
2тайм
Перерыв
30’
  Бертельсен
Валюр
Шрам, Myles Veldman, Хеймиссон, Фридьоунссон, Эйельфссон, Накким, Хеймиссон, Харальдссон, Скуглунд, Йоунссон, Dagur Orri Garðarsson
Запасные: Скуглунд, Йоунссон, Паульссон, Хеймиссон, Ágústsson, Dagur Orri Garðarsson, Veseli, Хеймиссон, Tómas Blöndal-Petersson, Emil Nönnu Sigurbjörnsson
1тайм
Нордшелланд:
Хансен, Stephen Acquah, Сальквист, Анкерсен, Ляхтеенмяки, Malte Såby Heyde, Justin Meltofte Janssen, Норхейм, Адель, Бертельсен, Боэ
Запасные: Stephen Acquah, Ляхтеенмяки, Бертельсен, Markus Walker Andersen, Malte Såby Heyde, Адель, Andreas Ørskov Søndenbroe, Carl Ernest Hope Kristoffersen, Садьо, Daníel Ingi Jóhannesson, Victor Malmqvist Gustafsen
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Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:30, Городской стадион
Логотип домашней команды
Борац Баня-Лука
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
МЛ Витебск
Матч окончен
84’
Босич   Жук
84’
Концевой   Клеонизе
83’
Концевой
Савич   Вукович
78’
Хреля   Рогульич
70’
67’
Скибский   Москаленчик
67’
Громыко   Ньяка
Matej Deket   Хирош
60’
54’
Диабате   Баранок
2тайм
Перерыв
Эррера
45’
+1’
36’
Месарович
33’
Мохаммади
21’
Мохаммади
  Савич
14’
Борац Баня-Лука
Юркас, Эррера, Каролина, Мейерс, Роган, Йойич, Огринец, Савич, Matej Deket, Хреля, Юричич
Запасные: Якшич, Саничанин, Ромера, Matej Deket, Шишковски, Pascual Urbón, Amar Milak, Савич, Ivan Kukavica, Хреля, Враньеш, Джаич
1тайм
МЛ Витебск:
Павлюченко, Мохаммади, Гоманов, Волков, Скибский, Громыко, Бочеров, Месарович, Босич, Концевой, Диабате
Запасные: Концевой, Щербаченя, Иванов, Громыко, Mark Bulanov, Скибский, Диабате, Баланович, Босич, Daniil Kotov
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:30, Стадион Мунисипал де Брага
Логотип домашней команды
Брага
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Динамо Минск
Матч окончен
86’
Варданян
78’
Малашевич   Алыкулов
Виктор   Фран Наварро
76’
Хусейнбашич   Родригеш
70’
Моутинью   Тыкназ
70’
70’
Малашевич
62’
Aleksey Zhechko   Соколовский
46’
Leonard Chatelin Gweth   Варданян
Силва   Травассуш
46’
2тайм
Перерыв
  Рикарду Орта
45’
20’
Абдуллахи
Брага
Фонтес, Байрами, Карвальо, Барсия, Хусейнбашич, Силва, Горби, Моутинью, Виктор Гомес, Рикарду Орта, Виктор
Запасные: Карвалью, Лагербильке, Хусейнбашич, Тиагу Са, Аррей-Мби, Виктор, Доржелес, Мартинес, Силва, Моутинью, Баришич, Лелу
1тайм
Динамо Минск:
Шимакович, Вакулич, Калинин, Иванов, Гурбан, Абдуллахи, Aleksey Zhechko, Селява, Малашевич, Leonard Chatelin Gweth, Джиме
Запасные: Малашевич, Leonard Chatelin Gweth, Abdoul Aziz Touré, Danila Radkevich, Mikhail Aleksandrov, Бегунов, Rayan-Élie Ouattara Guibero, Aleksey Zhechko, Matvey Dubatovka, Душевский, Andrey Lutskovich, Швецов
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:45, ХНК Риека
Логотип домашней команды
Риека
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Ильвес
Матч окончен
90’
+2’
Abdoul Goudouss Bamba
Гояк   Чубелич
90’
Деветак   Рукавина
84’
83’
Канга   Elias Tamminen
74’
Канга
72’
Попович   Yacouba Sacko
72’
Вяйсянен   Миеттунен
Аду-Аджей   Пулич
71’
Данташ   Ласицкас
71’
59’
Ала-Мюллюмяки   Oskari Multala
59’
Hytönen   Риски
Барко
49’
Фрук   Виньято
46’
2тайм
Перерыв
27’
Кило
  Янкович
16’
Павич
11’
Риека
Todorović, Деветак, Майсторович, Ореч, Барко, Янкович, Павич, Данташ, Фрук, Аду-Аджей, Гояк
Запасные: Noel Bodetić, Хусич, Деветак, Данташ, Аду-Аджей, Vito Kovač, Векич, Живкович, Goran Grulović, Cherno Saho, Фрук, Гояк
1тайм
Ильвес:
Кркалич, Рале, Вяйсянен, Ville Kumpu, Abdoul Goudouss Bamba, Кило, Попович, Ала-Мюллюмяки, Wallius, Канга, Hytönen
Запасные: Roope Aho, Stanislav Baranov, Попович, Hytönen, Ала-Мюллюмяки, Виртанен, Канга, Sebastian Suvanne, Вяйсянен, Лейслахти
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:45, Талла
Логотип домашней команды
Богемиан
Завершен
0 - 2
0.87xG0.67
Логотип гостевой команды
Мидтьюлланд
Матч окончен
88’
Джу   Stanley Chimeremeze Iheanacho
Руни
83’
Флорес   Макдоннелл
78’
Тирни   Воэн
78’
77’
  Андреасен
Парсонс   Markuss Strods
72’
Маллен   Руни
72’
Джеймс-Тейлор   Уэлан
71’
Джеймс-Тейлор
67’
58’
Кастильо
57’
Габриэл
56’
Биллинг   Ветьен
46’
Sofus Østergaard Grandjean Johannesen   Осорио
46’
Браво   Чжо Гю Сон
46’
Этим   Габриэл
2тайм
Перерыв
28’
  Джу
21’
Sofus Østergaard Grandjean Johannesen
Парсонс
14’
Богемиан
Paul Girard-Walters, Тодд, Хики, Byrne, Маллен, Флорес, Девой, Пауэр, Тирни, Парсонс, Джеймс-Тейлор
Запасные: Маллен, Парсонс, Майерс, Морахан, Хоронжка, Тирни, Джеймс-Тейлор, Finn McDonnell, Берк, Rhys Brennan, Флорес, Диалло
1тайм
Мидтьюлланд:
Олафссон, Bi Djé Beni Junior Djé, Соренсен, Кристенсен, Sofus Østergaard Grandjean Johannesen, Кастильо, Браво, Биллинг, Андреасен, Этим, Джу
Запасные: Этим, Джу, Баккер, Селин, Abdou Aziz Ndiaye, Биллинг, Эмефайл, Силва, Уре, Браво, Sofus Østergaard Grandjean Johannesen, Jonatan Holm Lindekilde
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 19:00, Стадио Олимпико ди Серравалле
Логотип домашней команды
Тре Фиори
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Дрита
Матч окончен
90’
+3’
  Красники
88’
Дабикяй   Броя
82’
  Красники
Filippo Mancini   Mario Ferri Falco
80’
77’
Манай   Батен
77’
Абазай   Шейи
Syku   Джоконди
69’
62’
  Красники
61’
  Овука
59’
Igball Jashari   Баляй
  Пранделли
56’
Federico Benedettini   Joas Tjakko van Nek
46’
2тайм
Перерыв
Тре Фиори
Нарди, Sancisi, Сирри, Syku, Д`Аддарио, Pietro Mengucci, Сами, Чензони, Federico Benedettini, Пранделли, Filippo Mancini
Запасные: Federico Benedettini, Filippo Mancini, Франчони, Syku, Pesaresi, Berardi, Дольчини
1тайм
Дрита:
Малоку, Овука, Пелумби, Бютючи, Красники, Лимай, Дабикяй, Igball Jashari, Красники, Абазай, Манай
Запасные: Дабикяй, Нгвена, Igball Jashari, Eron Isufi, Артур, Абазай, Манай, Бехлюли, Agan Mjaki, Грезда, Salihu
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 19:00, Истер Роуд
Логотип домашней команды
Хиберниан
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Шкендия-79
Матч окончен
90’
+3’
Зейнулаи   Рамадани
90’
+3’
Крстевски
Лоу   Клидже
90’
+2’
Чаива   Кэмпбелл
90’
+1’
  О`Хора
90’
80’
Мурати
76’
  Гьоргьиевски
Маллиган   Абдулай
74’
  Элдинг
73’
73’
Ндзенге   Гьоргьиевски
70’
Ислями
64’
Крюэзю   Крстевски
63’
Красники   Мурати
Чаива
63’
Мейор   Райт
60’
Бойл   Шуто
60’
Элдинг
56’
2тайм
Перерыв
Хиберниан
Заллингер, Обита, Керр, О`Хора, Пасслак, Чаива, Маллиган, Мейор, Бойл, Лоу, Элдинг
Запасные: Бойл, Лоу, Смит, Kanayochukwu Megwa, Чаива, Маллиган, Мейор, Хэнли, Rudi Allan Molotnikov, Jacob MacIntyre, Freddie Owens, Ньюэлл
1тайм
Шкендия-79:
Рамани, Меличи, Манев, Трумчи, Зейнулаи, de Freitas Silva, Ислями, Красники, Крюэзю, Тамба, Ндзенге
Запасные: Спахиу, Ибраими, Крюэзю, Ндзенге, Амзай, Nazif Ceka, Зейнулаи, Красники, Armir Isa
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
6 августа 19:00, Партизан
Логотип домашней команды
Партизан
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Тобол
Матч окончен
Marko Lekić
90’
+9’
Vukašin Đurđević
90’
+8’
  Траоре
90’
+4’
90’
+1’
Мякиш
86’
Сиссе
Роганович   Милич
84’
Сек   Траоре
84’
82’
Тагыберген   Мякиш
78’
Зуев   Герра
Койзек   Marko Lekić
78’
Зубайру   Nemanja Trifunović
72’
Алексич   Aleks Zeković
72’
68’
Милованович   Лисакович
  Зубайру
64’
2тайм
Перерыв
Вукотич
44’
  Сек
32’
Алексич
3’
Партизан
Крунич, Vukašin Đurđević, Митрович, Симич, Роганович, Вукотич, Зубайру, Костич, Алексич, Сек, Койзек
Запасные: Роганович, Алексич, Samson Nwulu, Zoran Alilović, Зубайру, Сек, Койзек, Петрович, Matija Ninić, Милошевич, Милованович
1тайм
Тобол:
Устименко, Боршич, Ндиайе, Сенхаджи, Жагоров, Сиссе, Тагыберген, Зуев, Талаль, Чесноков, Милованович
Запасные: Мелихов, Sultan Bakhytkiriev, Жумат, Милованович, Асранкулов, Цавнич, Тагыберген, Бусурманов, Бакитжанов, Марочкин, Emin Musaev, Зуев
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
4 августа 16:00, Сконто
Логотип домашней команды
Ауда
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Динамо Сити
Матч окончен
90’
+4’
Кярдаку   Dejvi Metaj
Wally Fofana
90’
+1’
Дьедиу   Аппиа
86’
82’
Манелари   Ruçi
82’
Malomo Taofeek Ayodeji   Фадайро
82’
Бериша   Ruben Elvin Cornelious Silva-Richards
75’
Виля   Лорран
71’
Перндреца
  Дьедиу
68’
66’
Дита
64’
Кярдаку
60’
Перндреца
Траоре
52’
2тайм
Перерыв
Ralfs Kragliks
12’
Ауда
Пуриньш, Ralfs Kragliks, Moussa Ouedraogo, Хрвой, Рубенис, Wally Fofana, Траоре, Бонгемба, Дьедиу, Коне, Дашкевичс
Запасные: Hénoc Georges Lusweki, Минин, Mohamoud Fofana, Дьедиу, Raivo Stūriņš, Александров, Sebastián Alexandre Aranda Vallumbrosio, Ariel Abdiel Arroyo Tugwell, Ибрагим, Jayen Victor Ramiro Gerold
1тайм
Динамо Сити:
Текья, Перндреца, Алийи, Исмаили, Дита, Кярдаку, Манелари, Кефалия, Malomo Taofeek Ayodeji, Бериша, Виля
Запасные: Ferruku, Bright Aniekan James, Malomo Taofeek Ayodeji, Noel Bleta, Сали, Кири, Ходжалари, Кярдаку, Манелари, Бериша, Виля
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
5 августа 17:00, Бранн
Логотип домашней команды
Бранн
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Аполлон
Матч окончен
Эриксен
90’
+2’
Гудмундссон   Финне
86’
86’
Брандон   Nearchos Zinonos
86’
Дани Эскриче   Балояннис
78’
Кюн
75’
Вайссбек   Родригеш
75’
Ожболт   Clinton Duodu
Ингасон   Вассберг
68’
Хольм   Магнуссон
68’
57’
Кономис   Айву
Кастро
47’
2тайм
Перерыв
45’
Ожболт
22’
  Ожболт
Бранн
Дюнгеланн, Солтведт, Педерсен, Кнудсен, де Руве, Гудмундссон, Соренсен, Ингасон, Эриксен, Кастро, Хольм
Запасные: Нильсен, Ингасон, Холанд, Матондо, Гудмундссон, Хольм, Håkon Melås Hellesøy, Cheikh Mbacke Diop, Драгснес
1тайм
Аполлон:
Кюн, Малеккидис, Квида, Бруну Гашпар, Кономис, Любич, Браун, Брандон, Вайссбек, Дани Эскриче, Ожболт
Запасные: Дани Эскриче, Андреу, Вайссбек, Зиккис, Andreas Athanasiou, Ожболт, Левенбург, Шполярич, Robertos Rotis, Кономис, Брандон
Подробнее
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
5 августа 18:30, Спирос Луис
Логотип домашней команды
Панатинаикос
Завершен
1 - 1
1xG1.02
Логотип гостевой команды
ЦСКА-1948 София
Матч окончен
Цапрас   Катрис
85’
Ягушич   Контурис
85’
74’
Куэльяр   Corrêa Franco
Цапрас
69’
Андино   Зарури
67’
Камара   Гнезда-Черин
67’
67’
Илиев   Diallo
Пельистри   Таборда
60’
50’
Куэльяр
2тайм
Перерыв
31’
  Русев
  Ягушич
21’
Панатинаикос
Пенья, Кирьякопулос, ван Дронгелен, де Врей, Цапрас, Камара, Чиривелья, Андино, Ягушич, Пельистри, Растодер
Запасные: Камара, Ягушич, Пельистри, Коцарис, Туба, Кириопулос, Цапрас, Андино, Чавес, Panagiotis Biniaris
1тайм
ЦСКА-1948 София:
Petar Totev Marinov, Гашевич, Двали, Хоффманн, Медина, Русев, Мейе, Земземи, Куэльяр, Фредерик Масиэл, Илиев
Запасные: Пархоменко, Собреро, Илиев, Божев, Fourat Soltani, Гривич, Шейтанов, Marto Nikolov Boychev, Витанов, Kaloyan Radostinov Strinski, Кребс, Куэльяр
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Лиги конференций

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48358 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Динамо Минск, Динамо Киев, даже какое то Динамо Сити играет, только Московского не хватает ))
Мде, непривычно видеть Аякс в классификации ЛК.
У Тобола на правом фланге обороны играет катастрофа, три привоза за тайм, хорошо хоть одним голом обошлись из за этой катастрофы. Его менять надо было уже на 10й минуте, видно же было невооружённым глазом, что это ходячая проблема. Плюс чистый пенальти не назначили в ворота сербов, сто процентов мяч в руку попал и изменил направление, там даже вар не нужен был, судья простил сербов.
Был не прав, весь Тобол - это одна большая катастрофа 🙂 сербы выносят Тобол во втором тайме
Xапоэль Тель-Авив - Катовице - две игры двумя составами одновременно? )
Партизану и Динамо Минск победы!
Упорная игра между братьями из Карабаха и Киева !
О! Твенте снова трешку положил.
Что случилось с Карабахом ? Вроде в прошлом году в плей офф Лиги Чемпионов выходили, а сейчас уже на грани вылета из отбора в лиге Конференций. Странная история в общем.
ОтветAdvokaat
Что случилось с Карабахом ? Вроде в прошлом году в плей офф Лиги Чемпионов выходили, а сейчас уже на грани вылета из отбора в лиге Конференций. Странная история в общем.
Polovina sostava pomenyalas, komandnaya iqra stradaet (mnoqie daje qovoryat ee prosto net). S takoy iqroy daje esli proydut Dinamo, to s Tvente etot fokus vryad li proydet
Минск красавцы, Брага же сильная
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