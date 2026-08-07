Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» победил «Шелбурн», «Динамо» Киев – «Карабах», «Динамо» Минск уступило «Браге», «Тобол» разгромлен «Партизаном»

В Лиге конференций стартовал 3-й квалификационный раунд.
В Лиге конференций проходят матчи 3-го квалификационного раунда.
Во вторник «Ауда» обыграла «Динамо Сити» (1:0). В среду «Бранн» уступил «Аполлону» (0:1), а «Панатинаикос» сыграл вничью с «ЦСКА-1948 София» (1:1).
В четверг «Ноа» сыграл вничью со «Сьоном» (2:2), «Динамо» Киев победило «Карабах» (1:0), «Аякс» справился с «Шелбурном» (3:1), «Динамо» Минск в гостях уступило «Браге» (0:1), «Тобол» крупно проиграл «Партизану» (0:3).
Лига конференций
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
Mischa Andrea Beeli Хаслер
Интер Турку
Хуухтанен, Ниска, Ilari Akseli Kangasniemi, Kuittinen, Сааринен, Bismark Ampofo, Ахиабу, Туоминен, Джефта, Конте, Эссомба
Запасные: Сааринен, Сеппя, Эссомба, Ботуэ, Конте, Eero Ilmari Vuorjoki, Тауриайнен, Ахиабу, Туоминен, Axel Vilhelm Olavi Sandler
Вадуц:
Шаффран, Бериша, Ланг, Mischa Andrea Beeli, Швицер, Кабрера, Мак, Штарк, Далипи, Соргич, Монсбергер
Запасные: Далипи, Хаммерих, Mattia Diego Walker, Mischa Andrea Beeli, Соргич, Luca Celentano, Швицер, Монсбергер, Nico Föllmi, Симани, Бюхель
Баранов Pedro Andrade Drozina
Пайде
Ebrima Jarju, Лиландер, dos Santos de Sa, Баранов, Тур, Хыйм, Миллер, Кабрал, Сохна, Лутс, Бадамоси
Запасные: Меэритс, Оямаа, Кайт, Чам, Баранов, Бадамоси, Ramon Smirnov, Кабрал, Лутс, Aleksandr Šurõgin, Пихт, Сапп
Рапид Вена:
Хедль, Ауэр, Ро-Яо, Цветкович, Болла, Зайдль, Тилио, Шауб, Вурмбранд, Гулликсен, Адамсен
Запасные: Греллер, Демир, Болла, Гулликсен, Гешль, Хорн, Кара, Гартлер, Шеллер, Тилио, Шауб, Вурмбранд
Одишария Alfa Mussá Baldé
Чантуришвили Nils Raul Hugo Ahl
Яблонец
Гануш, Павлович, Текияшки, Цедидла, Слама, Зорван, Чантуришвили, Полидар, Океке, Седлачек, Джаво
Запасные: Новак, Полидар, Соболь, Вехета, Зорван, Соучек, Чантуришвили, Джаво, Океке, Михелак
РФШ:
Матревицс, Зеленков, Липушчек, Пренга, Филипович, Панич, Ракич, Икауниекс, Кигурс, Одишария, Нджики
Запасные: Ракич, Кигурс, Вейпс, Силла, Дусалиев, Одишария, Mareks Muižzemnieks, Слиеде, Манкенда
Ноа
Фигейра, Суалеэ, Мамбо, Сентини, Амбарцумян, Осима, Яколиш, Манвелян, Сангаре, Элдер Феррейра, Лазетич
Запасные: Суалеэ, Манвелян, Zaven Khudaverdyan, Лазетич, Хамоян, Амбарцумян, Kalifala Mamadou Doumbia, Конеглян, Mark Avetisyan
Сьон:
Рачоппи, Хефти, Крониг, Соу, Лаванши, Батата, Кабаджалман, Сюрдез, Ботели, Шуареф, Нивокаци
Запасные: Вилла, Сюрдез, Ботели, Ryan Kessler, Нивокаци, Чипперфилд, Adrien Llukes, Силла, Шуареф, Simon Caillet, Руберто, Damien Möschinger
Willy Gabriel Vogt Veigantes Бут
Oscar James Moncrieff Priestman
ХИК
Маркович, Montano, Сиссоко, Тикканен, Улитолва, Менту, Ринг, Меллер, Меро, Хаарала, Боркерс
Запасные: Гуйе, Kallinen, Улитолва, Боркерс, Кирилов, Менту, Меро, Mitja Haapanen, Хаарала, Налло, Эст, Emil Leveälahti
Мазеруэлл:
Полсен, Лонджело, Морманн, Girdwood-Reich, Спэрроу, Фадингер, Oscar James Moncrieff Priestman, Чарльз-Кук, Лоури, Willy Gabriel Vogt Veigantes, Масванхисе
Запасные: Jack McConnell, Zander McAllister, Фадингер, Чарльз-Кук, Лоури, Connolly, Willy Gabriel Vogt Veigantes, Ewan Wilson, Лонджело
Troy Engseth Nyhammer Daniel Braut
Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd Иннвер
Мухар Francisco Barrios Azzini
ЧФР
Андре Морейра, Камора, Абед, Панталон, Браун, Бруну Кошта, Мухар, Фика, Кореница, Дражич, Кордя
Запасные: Кореница, Мухар, Кордя, Răzvan Mihai Aurel Gligor, Гал, Dias da Rocha, Cosmin Matei, Периану, Джокович, Nicolae Sula, Андре Морейра, Бруну Кошта
Тромсе:
Хаугор, Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd, Дальквист, Mathias Tønnessen, Skjaervik, Vådebu, Йенссен, Эдвардссон, Ларсен, Осен Ларсен, Troy Engseth Nyhammer
Запасные: Lauvli, Aleksander Lilletun Elvebu, Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd, Abderrahmane Sarr, Дальквист, Эйванн, Эдвардссон, Troy Engseth Nyhammer, Hien, Осен Ларсен
Эльюнусси Gunnar Orri Olsen
Силва Geovanni Vianney Aboh Ndjee
Цибла Shedrach Daniel Kaye
Бошкович Balázs Csaba Sain
Дебрецен
Андреев, Келлер, Ланг, Мехиас, Сечи, Batik, Цибла, Бошкович, Джуджак, Denes, Бальдони
Запасные: Цибла, Бошкович, Denes, Dávid Hermann, Máté Macsó, Dávid Patai, Benedek Miklós Erdélyi, Герреро, Leon Darius Myrtaj, Imre Egri, Кушнир, Бальдони
Копенгаген:
Котарски, Лопес, Беймо, Перейра, Мелинг, Дилэйни, Крал, Силва, Мадсен, Эльюнусси, Корнелиус
Запасные: Mustapha Nyassi, Мукоко, Силва, Эльюнусси, Рунарссон, Майри, Tobias Breum-Harild, Гарананга, Мадсен, Ákos Markgráf, Дилэйни
Jayder Asprilla Moreno Пинеда
Фратя Vitor Hugo Morais de Oliveira
Шериф
Тымбур, Лопес, Фомба, Baye Assane Ciss, Mamoutou Junior Ouedraogo, Коне, Форов, Arli Përgjoni, Морео, Фратя, Jayder Asprilla Moreno
Запасные: Козма, Мота, Магассуба, Jair Ameth Modelo Herrera, Костин, Victor Ciumașu, Jayder Asprilla Moreno, Коне, Форов, Фратя, Дюлгеров, Чеботарь
Санкт-Галлен:
Ватковяк, Окороджи, Руис, Дашнер, Овусу, Фазлии, Стеванович, Гертлер, Вандермерш, Бальде, Diego Besio
Запасные: Дашнер, Mostafa Heydari, Гертлер, Бальде, Думрат, Овусу, Фазлии, Ати-Зиджи
Тудор Dieudonné Gaucho Debohi
Ракув
Трелевски, Сварнас, Раковитан, Тудор, Амеяу, Репка, Кочергин, Жан Карлос, Булат, Макух, Эмрели
Запасные: Jerzy Napieraj, Молнар, Пенько, Струски, Тудор, Жан Карлос, Булат, Tarik Karić, Jakub Jendryka, Брусберг, Wiktor Żołneczko, Диаби
Хаммарбю:
Хан, Винтер, Эрикссон, Брезе, Erik Hampus Skoglund, Текие, Карлссон, Перссон, Бесара, Аджей, Станге
Запасные: Wilson Elliot Lindberg Uhrström, Benjamin Tatenda Norell, Oscar Magnus Steinke Brånby, Oliver Jordan Hagen, Suwaibou Kebbeh, Перссон, Станге, Каборе, Карлссон, Аджей, Якобссон, Бесара
Бумба Marcell Béla Huszár
Рига
Оролс, Саласар, Годиньо, Муса, Юрковскис, Гало, Ahmed Awua Ankrah, Ауани, Сикейра, Диоп, Рамирес
Запасные: Рамирес, Abner Salles da Silva, Karl Gameni Wassom, Саласар, Сикейра, Диоп, Звиедрис, Mārcis Kazainis, Феррейра, Ауани, Сако
Дьор:
Петраш, Norbert Urblík, Ádám Umathum, Крпич, Шен, Márton Szép, Ádám Décsy, Шельем, Бумба, Джуканович, Нжие
Запасные: Медьери, Imre Adrián Tollár, Шен, Бумба, Нжие, Влэдою, Barnabás Bíró, Dániel Brecska, Modou Lamin Mass, Kószás, Банати
Хейнтс Tiago de Freitas Guimarães Coimbra
Тордарсон Oliver Johan Månsson
Josué Yamir Vergara Ortega Ibrahima Cisse
Гетеборг
Андерссон, Тольф, Херманнссон, Йебоа, Яллоу, Хейнтс, Kjær Kruse, Тордарсон, Sebastian Senna Hounou Clemmensen, Ларссон, Бергмарк-Виберг
Запасные: Рашид, Eriksson, Тордарсон, Issaka Seidu, Ottosson, Херманнссон, Elis Ștefan Bishesari, Алиум, Багер, Хейнтс
Гент:
Руф, Тиагу Араужу, ван дер Хейден, Берджесс, Нгом, Гур, Делорж, де Влигер, Matties Volckaert, Josué Yamir Vergara Ortega, Бенеш
Запасные: Делорж, Дин, Сонко, Персман, Mamadou Aliou Diallo, Mohammed Jamel El Âdfaoui, Гур, Abubakar Idris Abdullahi, Нгом, Josué Yamir Vergara Ortega, Бенеш, Эверс
Жальгирис Вильнюс
Шаркаускас, Франке, Босанчич, Лупано, Шяшплаукис, Литвиненко, Кендыш, Тексера, Голубицкас, Беленький, Петкович
Запасные: Бичка, Ярусявичюс, Голубицкас, Ольсес, Литвиненко, Упстас, Антал, Кендыш, Петкович, Martynas Šetkus, Босанчич, Saba Mamatsashvili
Хайдук Сплит:
Силич, Хргович, ван Хоренбек, Маресич, Акапандье, Паязити, Пукштас, де Алмейда, Шотичек, Саньянг, Шего
Запасные: де Алмейда, Davyd Fesiuk, Стипица, Roko Gabrić, Мельняк, Adam Abdelilah Huram, ван Хоренбек, Пукштас, Luka Hodak, Шего, Саньянг, дель Мораль
Maksim Kalimullin Антонов
López Herrera Mamadou Lamine Diaby Dabo
Sidibe Borja Arellano Monedero
Интер Эскальдес
Диас Санчес, Torres Martínez, Санчес, Anwar Habib Hernández Martínez, Почеттино, López Herrera, Молина, Отеги, Берланга, Чуаиб, Sidibe
Запасные: Alex Prelado Leitao, Rodrigo Rosária Fernandes, López Herrera, Молина, Отеги, Juan David Terrádez Becerra, Берланга, Sidibe, Marc Rodríguez Gelabert, Hugo de Miguel Vicente, Marc Jurado López
Флора:
Грюнвальд, Airon Kollo, Robert Veering, Mihhail Kolobov, Кураксин, Maksim Kalimullin, Вальдметс, Крейда, Sander Alamaa, Саппинен, Зенев
Запасные: Ronald Sammul, Теэвяли, Maksim Kalimullin, Вальдметс, Andero Tatrik, Tony Varjund, Sander Alamaa, Кивила, Oscar Pihela, Joosep Palts, Marten Kukkonen
Динамо Киев
Суркис, Дубинчак, Михавко, Кендзера, Сыч, Рубчинский, Бражко, Редушко, Лонвейк, Герреро, Пономаренко
Запасные: Редушко, Лонвейк, Нещерет, Ольховый, Биловар, Тьяр, Дубинчак, Буяльский, Герреро, Ярмоленко, Мунгенге, Рубчинский
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Варконьи, Матеус, Макрецкис, Янкович, Бикальо, Зубир, Муаддиб, Сефас, Кащук
Запасные: Сефас, Кащук, Зломыслич, Джафаргулиев, Джабраилзаде, Мустафазаде, Магомедалиев, Янкович, Бикальо, Гусейнов, Əli Bəşirov
Бейтар
Мигел Силва, Коэн, Коэн, Карабали, Антви, Daniel Worko, Таканг, Мухе, Шуа, Вейсман, Ацили
Запасные: Daniel Worko, Шуа, Yehonatan Ozer, Liel Deri, Ziv Israel Ben Shimol, Nadav Markovitch, Nir, Коэн, Вейсман, Ацили, Элимелех
Аустрия:
Шахин-Радлингер, Феддерсен, Хандль, Бухари, Hettwer, Фишер, Matteo Schablas, Майбах, Маркович, Ннодим, Боатенг
Запасные: Бухари, Hettwer, Майбах, Боатенг, Ли Тэ Сок, Valentin Toifl, Abdoulaye Kanté, Кос, Lee, Hasan Deshishku, Хандль
Маркович Szymon Bartlewicz
Лукасяк Mateusz Kowalczyk
Хапоэль Тель-Авив
Цур, Лейднер, Шико, Майембо, Коко, Краев, Лукас Фалкао, Альтман, Алькукин, Ториаль, Боатенг
Запасные: Корине, Yanal Bazdog, Алькукин, Боатенг, Ториаль, Baranes, Tal Archel, Исраэлов, Yonatan Ferber, El Yam Kancepolsky, Лейднер, Альтман
Катовице:
Кобыляк, Реста, Ендрых, Клеменц, Галан, Лукасяк, Вольски, Йирка, Новак, Маркович, Зреляк
Запасные: Лукасяк, Новак, Maciej Kikolski, Милевски, Jakub Kokosiński, Йирка, Berntsen Olsen, Червиньски, Маркович, Вдовяк, Зреляк
Аякс
Пас, Вейндал, Блинд, Бауман, Гоэи, Регеер, Годтс, Глух, Классен, Бергейс, Дольберг
Запасные: тер Стеген, Кайо Энрике, Годтс, Классен, Бергейс, Дольберг, Бас, Арокодаре, Глух, Херкенс, Лукас Роза, Уазан
Шелбурн:
Бич, Норрис, Мбенг, Ледуидж, Барретт, Боун, Кэффри, Макинрой, Мур, Хенри-Фрэнсис, Келли
Запасные: Джарвис, Ринг, Мур, Макинрой, Murray Johnson, Ланни, Одубеко, Боун, Finn Moylan, Joey Ikala Wuna, Норрис, Хенри-Фрэнсис
Вегорст Веннегор оф Хесселинк
Julien Eymard Bationo Fallou Diongue
Твенте
Уннершталь, Адельгор, Проппер, Брюнс, ван Рой, Ведманн, Зерруки, Ротс, Эрьясетер, Вегорст, Пьяца
Запасные: Нейстад, Ламмерс, Таха, Ротс, Дроммел, Зерруки, Эрьясетер, Вегорст, Куровски, Ведманн, Пасвеер, Пейшоту
ДАК:
Ивачич, Юклеред, Неманич, Качараба, Капанадзе, Блажек, Рамадан, Julien Eymard Bationo, Оуро, Кабич, Гагуа
Запасные: Рамадан, Гагуа, Leandro Filipe de Almeida Dornelles, Trontelj, Julien Eymard Bationo, Оуро, Bálint Csóka, Jakub Majer, Martin Jenčuš, Кабич, Attila Németh, Prince Owusu
Линд Markus Klein Danielsen
Пильстрем Beckham David Castro Espinosa
дос Сантос Dereck Alessandro Moncada Arguijo
Лугано
фон Балльмос, Делькруа, Damian Kelvin, Дзанотти, Бислими, Пильстрем, дос Сантос, Kendouci, Симиньяни, Беренс, Штеффен
Запасные: Пильстрем, Christian Raffa, дос Сантос, Kendouci, Гебхардт, Симиньяни, Ндиайе, Май, Бихзель, Gjan Ajdin, Nicolò Puddu, João Victor Schlickmann Carbone
Рунавик:
Амос, Беньяминсен, Elisson, Давидсен, Оббекьер, Filip Drinic, Пшибыльски, Йонсен, Нольсе, Линд, Скютте
Запасные: Пшибыльски, Линд, Юнсен, Ольсен, Даниэльсен, Jóel Tróndargjógv
Адель Bi Youan Levy Zacharia Néné
Ляхтеенмяки Noah Hesselund Markmann
Хеймиссон Kristófer Dagur Arnarsson
Dagur Orri Garðarsson Ingimar Torbjørnsson Støle
Валюр
Шрам, Myles Veldman, Хеймиссон, Фридьоунссон, Эйельфссон, Накким, Хеймиссон, Харальдссон, Скуглунд, Йоунссон, Dagur Orri Garðarsson
Запасные: Скуглунд, Йоунссон, Паульссон, Хеймиссон, Ágústsson, Dagur Orri Garðarsson, Veseli, Хеймиссон, Tómas Blöndal-Petersson, Emil Nönnu Sigurbjörnsson
Нордшелланд:
Хансен, Stephen Acquah, Сальквист, Анкерсен, Ляхтеенмяки, Malte Såby Heyde, Justin Meltofte Janssen, Норхейм, Адель, Бертельсен, Боэ
Запасные: Stephen Acquah, Ляхтеенмяки, Бертельсен, Markus Walker Andersen, Malte Såby Heyde, Адель, Andreas Ørskov Søndenbroe, Carl Ernest Hope Kristoffersen, Садьо, Daníel Ingi Jóhannesson, Victor Malmqvist Gustafsen
Борац Баня-Лука
Юркас, Эррера, Каролина, Мейерс, Роган, Йойич, Огринец, Савич, Matej Deket, Хреля, Юричич
Запасные: Якшич, Саничанин, Ромера, Matej Deket, Шишковски, Pascual Urbón, Amar Milak, Савич, Ivan Kukavica, Хреля, Враньеш, Джаич
МЛ Витебск:
Павлюченко, Мохаммади, Гоманов, Волков, Скибский, Громыко, Бочеров, Месарович, Босич, Концевой, Диабате
Запасные: Концевой, Щербаченя, Иванов, Громыко, Mark Bulanov, Скибский, Диабате, Баланович, Босич, Daniil Kotov
Aleksey Zhechko Соколовский
Leonard Chatelin Gweth Варданян
Брага
Фонтес, Байрами, Карвальо, Барсия, Хусейнбашич, Силва, Горби, Моутинью, Виктор Гомес, Рикарду Орта, Виктор
Запасные: Карвалью, Лагербильке, Хусейнбашич, Тиагу Са, Аррей-Мби, Виктор, Доржелес, Мартинес, Силва, Моутинью, Баришич, Лелу
Динамо Минск:
Шимакович, Вакулич, Калинин, Иванов, Гурбан, Абдуллахи, Aleksey Zhechko, Селява, Малашевич, Leonard Chatelin Gweth, Джиме
Запасные: Малашевич, Leonard Chatelin Gweth, Abdoul Aziz Touré, Danila Radkevich, Mikhail Aleksandrov, Бегунов, Rayan-Élie Ouattara Guibero, Aleksey Zhechko, Matvey Dubatovka, Душевский, Andrey Lutskovich, Швецов
Ала-Мюллюмяки Oskari Multala
Риека
Todorović, Деветак, Майсторович, Ореч, Барко, Янкович, Павич, Данташ, Фрук, Аду-Аджей, Гояк
Запасные: Noel Bodetić, Хусич, Деветак, Данташ, Аду-Аджей, Vito Kovač, Векич, Живкович, Goran Grulović, Cherno Saho, Фрук, Гояк
Ильвес:
Кркалич, Рале, Вяйсянен, Ville Kumpu, Abdoul Goudouss Bamba, Кило, Попович, Ала-Мюллюмяки, Wallius, Канга, Hytönen
Запасные: Roope Aho, Stanislav Baranov, Попович, Hytönen, Ала-Мюллюмяки, Виртанен, Канга, Sebastian Suvanne, Вяйсянен, Лейслахти
Джу Stanley Chimeremeze Iheanacho
Sofus Østergaard Grandjean Johannesen Осорио
Sofus Østergaard Grandjean Johannesen
Богемиан
Paul Girard-Walters, Тодд, Хики, Byrne, Маллен, Флорес, Девой, Пауэр, Тирни, Парсонс, Джеймс-Тейлор
Запасные: Маллен, Парсонс, Майерс, Морахан, Хоронжка, Тирни, Джеймс-Тейлор, Finn McDonnell, Берк, Rhys Brennan, Флорес, Диалло
Мидтьюлланд:
Олафссон, Bi Djé Beni Junior Djé, Соренсен, Кристенсен, Sofus Østergaard Grandjean Johannesen, Кастильо, Браво, Биллинг, Андреасен, Этим, Джу
Запасные: Этим, Джу, Баккер, Селин, Abdou Aziz Ndiaye, Биллинг, Эмефайл, Силва, Уре, Браво, Sofus Østergaard Grandjean Johannesen, Jonatan Holm Lindekilde
Filippo Mancini Mario Ferri Falco
Federico Benedettini Joas Tjakko van Nek
Тре Фиори
Нарди, Sancisi, Сирри, Syku, Д`Аддарио, Pietro Mengucci, Сами, Чензони, Federico Benedettini, Пранделли, Filippo Mancini
Запасные: Federico Benedettini, Filippo Mancini, Франчони, Syku, Pesaresi, Berardi, Дольчини
Дрита:
Малоку, Овука, Пелумби, Бютючи, Красники, Лимай, Дабикяй, Igball Jashari, Красники, Абазай, Манай
Запасные: Дабикяй, Нгвена, Igball Jashari, Eron Isufi, Артур, Абазай, Манай, Бехлюли, Agan Mjaki, Грезда, Salihu
Хиберниан
Заллингер, Обита, Керр, О`Хора, Пасслак, Чаива, Маллиган, Мейор, Бойл, Лоу, Элдинг
Запасные: Бойл, Лоу, Смит, Kanayochukwu Megwa, Чаива, Маллиган, Мейор, Хэнли, Rudi Allan Molotnikov, Jacob MacIntyre, Freddie Owens, Ньюэлл
Шкендия-79:
Рамани, Меличи, Манев, Трумчи, Зейнулаи, de Freitas Silva, Ислями, Красники, Крюэзю, Тамба, Ндзенге
Запасные: Спахиу, Ибраими, Крюэзю, Ндзенге, Амзай, Nazif Ceka, Зейнулаи, Красники, Armir Isa
Зубайру Nemanja Trifunović
Партизан
Крунич, Vukašin Đurđević, Митрович, Симич, Роганович, Вукотич, Зубайру, Костич, Алексич, Сек, Койзек
Запасные: Роганович, Алексич, Samson Nwulu, Zoran Alilović, Зубайру, Сек, Койзек, Петрович, Matija Ninić, Милошевич, Милованович
Тобол:
Устименко, Боршич, Ндиайе, Сенхаджи, Жагоров, Сиссе, Тагыберген, Зуев, Талаль, Чесноков, Милованович
Запасные: Мелихов, Sultan Bakhytkiriev, Жумат, Милованович, Асранкулов, Цавнич, Тагыберген, Бусурманов, Бакитжанов, Марочкин, Emin Musaev, Зуев
Malomo Taofeek Ayodeji Фадайро
Бериша Ruben Elvin Cornelious Silva-Richards
Ауда
Пуриньш, Ralfs Kragliks, Moussa Ouedraogo, Хрвой, Рубенис, Wally Fofana, Траоре, Бонгемба, Дьедиу, Коне, Дашкевичс
Запасные: Hénoc Georges Lusweki, Минин, Mohamoud Fofana, Дьедиу, Raivo Stūriņš, Александров, Sebastián Alexandre Aranda Vallumbrosio, Ariel Abdiel Arroyo Tugwell, Ибрагим, Jayen Victor Ramiro Gerold
Динамо Сити:
Текья, Перндреца, Алийи, Исмаили, Дита, Кярдаку, Манелари, Кефалия, Malomo Taofeek Ayodeji, Бериша, Виля
Запасные: Ferruku, Bright Aniekan James, Malomo Taofeek Ayodeji, Noel Bleta, Сали, Кири, Ходжалари, Кярдаку, Манелари, Бериша, Виля
Бранн
Дюнгеланн, Солтведт, Педерсен, Кнудсен, де Руве, Гудмундссон, Соренсен, Ингасон, Эриксен, Кастро, Хольм
Запасные: Нильсен, Ингасон, Холанд, Матондо, Гудмундссон, Хольм, Håkon Melås Hellesøy, Cheikh Mbacke Diop, Драгснес
Аполлон:
Кюн, Малеккидис, Квида, Бруну Гашпар, Кономис, Любич, Браун, Брандон, Вайссбек, Дани Эскриче, Ожболт
Запасные: Дани Эскриче, Андреу, Вайссбек, Зиккис, Andreas Athanasiou, Ожболт, Левенбург, Шполярич, Robertos Rotis, Кономис, Брандон
Панатинаикос
Пенья, Кирьякопулос, ван Дронгелен, де Врей, Цапрас, Камара, Чиривелья, Андино, Ягушич, Пельистри, Растодер
Запасные: Камара, Ягушич, Пельистри, Коцарис, Туба, Кириопулос, Цапрас, Андино, Чавес, Panagiotis Biniaris
ЦСКА-1948 София:
Petar Totev Marinov, Гашевич, Двали, Хоффманн, Медина, Русев, Мейе, Земземи, Куэльяр, Фредерик Масиэл, Илиев
Запасные: Пархоменко, Собреро, Илиев, Божев, Fourat Soltani, Гривич, Шейтанов, Marto Nikolov Boychev, Витанов, Kaloyan Radostinov Strinski, Кребс, Куэльяр
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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