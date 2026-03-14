Министр спорта Ирана: «ФИФА должна отнять ЧМ у США. Они нам угрожают. Мы могли бы провести матчи в Мексике, но пока обстоятельства еще не сложились»

Министр спорта Ирана: можно провести матчи сборной на ЧМ не в США, а в Мексике.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали считает, что матчи национальной сборной на ЧМ-2026 можно было бы перенести в Мексику из США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил : «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности».

«ФИФА должна была отнять право проведения чемпионата мира у Соединенных Штатов.

Если бы игры проходили в Мексике, возможно, мы смогли бы принять некоторые меры. До чемпионата мира осталось всего два-три месяца, а мы все еще находимся в состоянии войны, авиаперелеты и все остальное организовано в особых условиях. С другой стороны, они сами угрожают тем, что наша команда находится в опасности.

Учитывая поведение, психоз и противоречивые заявления президента США, мы, естественно, очень обеспокоены безопасностью наших игроков в Соединенных Штатах.

Если Мексика вместе с ФИФА смогут создать условия для проведения наших игр в Мексике, мы, естественно, сможем принять меры по этому вопросу. Но в настоящее время, учитывая условия войны, это не так.

Я надеюсь, что условия будут такими, чтобы наши футболисты смогли принять участие в чемпионате мира, но на данный момент эти обстоятельства еще не сложились», – заявил Доньямали в интервью SNNTV.