Министр спорта Ирана: «ФИФА должна отнять ЧМ у США. Они нам угрожают. Мы могли бы провести матчи в Мексике, но пока обстоятельства еще не сложились»

83

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали считает, что матчи национальной сборной на ЧМ-2026 можно было бы перенести в Мексику из США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности».

«ФИФА должна была отнять право проведения чемпионата мира у Соединенных Штатов.

Если бы игры проходили в Мексике, возможно, мы смогли бы принять некоторые меры. До чемпионата мира осталось всего два-три месяца, а мы все еще находимся в состоянии войны, авиаперелеты и все остальное организовано в особых условиях. С другой стороны, они сами угрожают тем, что наша команда находится в опасности.

Учитывая поведение, психоз и противоречивые заявления президента США, мы, естественно, очень обеспокоены безопасностью наших игроков в Соединенных Штатах.

Если Мексика вместе с ФИФА смогут создать условия для проведения наших игр в Мексике, мы, естественно, сможем принять меры по этому вопросу. Но в настоящее время, учитывая условия войны, это не так.

Я надеюсь, что условия будут такими, чтобы наши футболисты смогли принять участие в чемпионате мира, но на данный момент эти обстоятельства еще не сложились», – заявил Доньямали в интервью SNNTV.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: SNN
83 комментария
Максимум что может сделать ФИФА так это дать ему еще одну премию Мира.
Ответ 13ыйРычагЛапорты
И продать ещё томагавки Ирану👀
Если США не могут и не способны обеспечить безопасность, то как такая страна может проводить турнир?
Ответ Вова Пупкин
Вовка, ты чего? Как будто только открыл для себя современны мир)
Ответ Спартаковец навсегда
Монголия
отстраняем всех троих, турнир проводим в Канаде и Мексике, и все довольны
Ответ Любезный Коссутий
А кто третий то?
Ответ Opioman
А кто третьим будет тот и третий.
Ахаха!!! Смешная шутка. ФИФА скорее отстранит 47 сборных и вручит Кубок Мира лично Трампу, чем поступит по своим же правилам.
Ответ drow elf
Переносить реально некуда
Ответ Belenenses
Тут не переносить надо, а отменять. И разгонять ФИФА, как полностью дискредитировавшую себя организацию. Это уже не смешно, как они ложатся даже не под США, а конкретно под Трампа. Участвовать в этом "пире во время чумы" просто позорно.
Фифа жопу Америке лижет
Фифа до блеска наполировала яйца трампа!!
блин за такие заявления его теперь могут выкрасть прям из рабочего кабинета или запустить демократическую ракету в его окно
Лучи поддержки конечно, но даже если допустить что из матчи перенесут в Мексику/Канаду (чего не будет), в случае если проползут в плов, все равно же в штатах играть, что тогда?
Ответ кuraakula belov
Иран в плей-офф? Очень оптимистично:)
Ответ densdens17
В группе с Новой Зеландией, Египтом и Бельгией, когда ещё куча третьих мест выходит - скорее да, чем нет
Комментарий удален модератором
Ответ Выпученные глаза Габулова
Зачем им это надо? Иран простотхочет, чтобы от него отвалили и на его нефть не претендовали. Провокации возможны, чтобы подводку к сухопутной операции создать и оправдать жертвы с обеих сторон, но Иран в них совершенно не заинтересован. И опять-таки, это 95 миллионная страна, вообще не самая простая цель
Ответ Tydeus
Так хоть 195 млн, какая разница, их будут только с воздуха утюжить , вообще не проблема для США и Израиля
Мексика сама без пяти минут в положении Ирана...
Ответ densdens17
После провала США в Иране вряд ли. Да и чтобы бомбить соседей надо больше яиц иметь, чем бомбить Иран за тысячи км от своих границ.
Ответ Pigmalion
Давай серьёзно, яиц у США хватит на всех.
Материалы по теме
Эксперт по противодействию терроризму Голденберг о ЧМ: «Когда страна вроде Ирана не боится убить 30–35 тысяч своих детей, граждан, то уж точно не испугается ударить по ахиллесовой пяте США»
13 марта, 21:40
Сборная Ирана о словах Трампа: «Никто не может исключить нас из ЧМ. Исключить можно только страну, которая носит титул «принимающей», но не может обеспечить безопасность команд»
12 марта, 21:50
Монсон о словах Трампа про сборную Ирана: «ЧМ – крупнейшее спортивное событие после Олимпиады, и США не должны его принимать, раз не гарантируют безопасность. Надо отобрать»
12 марта, 17:23
Дональд Трамп: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности»
12 марта, 15:49
