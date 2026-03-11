Одна из футболисток сборной Ирана, получивших убежище в Австралии, решила вернуться на родину

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии.

«Одна из двух женщин, принявших решение остаться прошлой ночью, поговорила с некоторыми из уехавших партнеров по команде и передумала. В Австралии людям можно менять свое решение. Мы уважаем обстоятельства, в которых она приняла это решение.

Наши чиновники убедились, что это было ее решение, и все вопросы, которые вы хотели бы задать, были заданы», – сказал министр внутренних дел Австралии Тони Берк. 

По его словам, партнеры и тренер посоветовали этой футболистке обратиться в посольство Ирана – из-за этого иранские власти узнали местонахождение остальных спортсменок, решивших остаться в Австралии. 

«Я сразу же дал инструкции, чтобы их перевезли в другое место, и это было сделано незамедлительно», – заявил Берк. 

Генпрокуратура Ирана призвала женскую сборную вернуться в страну: «Готовы принять дорогих детей. Под коварным воздействием врага они вызвали бредовое возбуждение у развязавших войну»

Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: «Иран ждет вас с распростертыми объятиями. Не волнуйтесь»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Запугали и надавили через родственников 100%
Ответ dvkr
А, может, спортсменкам ничего просто не было? Если она поговорила с уехавшими спортсменами. Не, бред какой-то
Ответ dvkr
Какой надавили? Уже всех расстрелял кровавый режим…из томагавков🤓
Просто так вряд ли бы она передумала. Вполне возможно из-за угроз родственникам пришлось пойти на это. Надеюсь всё с ней хорошо будет
Ответ Тарас Гладушин
Какой хороший режим, и зачем его бомбят
Ответ SergButt
Особенно эти бомбы помогли 148 школьницам. Уверен, их близкие очень благодарны освободителям.
наелась демократии уже
Те кто радуются бомбардировкам Ирана, ответьте на вопрос: вы бы согласились рисковать своей жизнью и жизнью своей семьи, ради свержения властей?
Навряд ли родители погибших школьниц, будут благодарны США.
Ответ ТриединаяСвятаяРусь
Вот у нас тоже власть не переносят на дух, но думаю никто не захотел бы демократических бомбардировок Москвы
Ответ Konstantin_ZV
Комментарий скрыт
Им наверняка дали убежище, ещё до того как они его попросили, а потом стали запугивать. А так это защита от самих себя все равно - бомбят же наряду со школами и больницами и стадионы, по лучшим заветам Сектора Газа. Самый верх саксонского гуманизма - дать корку хлеба ребенку у трупов ими же убитых его родителей.
Вы чего, там нет рабства, любая может сесть на самолёт и лететь куда угодно (ну может с разрешения отца, но это мелочи). Только кому она нужна.
Ответ Венера Виллендорфская
Прокурору, который их обратно заманивал.
Может родители под автоматом ? А может девочки реально оценили ситуацию ? АяТоола мертв , есть надежда на лучшую жизнь , что им делать без языка, документов, навыков и родственников и тем более в Австралии (был в Мельбурне по работе 5 месяцев - ну я так понял что иммигрировать туда без денег и какой нибудь уникальной специализации смысла вообще нет. Жизнь бешено дорогая, жилье еще дороже, конкуренция огромная, а черный рынок за копейки уже занят латиносами. Да еще и в Австралии вообще нет пособий и тд от государства, как в Европе).
Ответ Сан Икер
Нету там никакой надежды. Американские бомбы направо и налево с одной стороны, сын аятоллы, возможно куда более злой, с другой. А из Австралии можно улететь в любую другую страну и для этого не нужно спрашивать ни у кого разрешения, иранские спортсмены выбирают себе абсолютно разные - от стран ЕС до Монголии.
Ответ Сан Икер
Ты как-то быстро забыл, что они футболистки. Наверняка футболистки сборной потянут уровень австралийских клубов, может не самых сильных, но какие-то деньги будут. А с документами проблем не будет, раз политическое убежище дали
Походу кот в заложниках у радикалов
