Одна из футболисток сборной Ирана, получивших убежище в Австралии, решила вернуться на родину.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно , что еще две футболистки запросили убежище в Австралии.

«Одна из двух женщин, принявших решение остаться прошлой ночью, поговорила с некоторыми из уехавших партнеров по команде и передумала. В Австралии людям можно менять свое решение. Мы уважаем обстоятельства, в которых она приняла это решение.

Наши чиновники убедились, что это было ее решение, и все вопросы, которые вы хотели бы задать, были заданы», – сказал министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

По его словам, партнеры и тренер посоветовали этой футболистке обратиться в посольство Ирана – из-за этого иранские власти узнали местонахождение остальных спортсменок, решивших остаться в Австралии.

«Я сразу же дал инструкции, чтобы их перевезли в другое место, и это было сделано незамедлительно», – заявил Берк.

Генпрокуратура Ирана призвала женскую сборную вернуться в страну: «Готовы принять дорогих детей. Под коварным воздействием врага они вызвали бредовое возбуждение у развязавших войну»

Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: «Иран ждет вас с распростертыми объятиями. Не волнуйтесь»