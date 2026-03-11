Одна из футболисток сборной Ирана, получивших убежище в Австралии, решила вернуться на родину
Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».
Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии.
«Одна из двух женщин, принявших решение остаться прошлой ночью, поговорила с некоторыми из уехавших партнеров по команде и передумала. В Австралии людям можно менять свое решение. Мы уважаем обстоятельства, в которых она приняла это решение.
Наши чиновники убедились, что это было ее решение, и все вопросы, которые вы хотели бы задать, были заданы», – сказал министр внутренних дел Австралии Тони Берк.
По его словам, партнеры и тренер посоветовали этой футболистке обратиться в посольство Ирана – из-за этого иранские власти узнали местонахождение остальных спортсменок, решивших остаться в Австралии.
«Я сразу же дал инструкции, чтобы их перевезли в другое место, и это было сделано незамедлительно», – заявил Берк.
Генпрокуратура Ирана призвала женскую сборную вернуться в страну: «Готовы принять дорогих детей. Под коварным воздействием врага они вызвали бредовое возбуждение у развязавших войну»
Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: «Иран ждет вас с распростертыми объятиями. Не волнуйтесь»
