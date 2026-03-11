  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
51

Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность

Во вторник вечером часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, покинула Австралию и направились на родину. 

Ранее сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Одна из футболисток, получивших убежище в Австралии, решила вернуться на родину. 

Ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази ранее раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

Как сообщает ESPN, вылет команды сопровождался протестами у гостиницы, где жила команда, и в аэропорту. Иранские жители Австралии пытались не допустить отправки команды в Иран, опасаясь за их безопасность после возвращения на родину. 

По данным источника, когда футболистки проходили контроль на границе Австралии, местные чиновники и переводчики поочередно отводили каждую из них в сторону без присутствия сопровождающих и предлагали им политическое убежище.

Некоторые из них позвонили своим семьям в Иран, чтобы обсудить это предложение, однако ни один другой член делегации не решил остаться в Австралии.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
Сборная Ирана по футболу
Политика
женский футбол
высшая лига Иран
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Оставшимся теперь сделают "лица Родченкова" и станут водить по ТВ-каналам
Ребятки со "Спортса", такой вопрос (риторическай)))... Просто навскидку...
Выборы в Молдавии... 24-й год, 25-й год...
На 200К имеющих право голоса граждан Молдовы, живущих в ЕС, Санду открывает 170!!! участков...
На 350К имеющих право голоса граждан Молдовы в РФ, Санду открывает ДВА!!! участка и те в Москве и присылает ВСЕГО 10К бюллетеней)
Молдавия - приоритетный КАНДИДАТ на вступление в ЕС...
Тут точно нет противоречий?))
Ответ Туча Фзнамзнон
Местным либералам бесполезно приводить неопровержимые факты. У них запад хороший всегда.
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
Ну это уже до маразма доходит. Какую бы вы политическую позицию ни занимали, понимать надо, что у людей может быть другой взгляд на вещи. Они бы ещё насильно всех футболисток в Австралии закрыли с лозунгами "Вам тут будет лучше, потому что мы так сказали, а ваше мнение нас не волнует"
А почему протестующие не оставливаюь украинских спортсменов или граждан мужского пола с ними там 💯 что не здоровое может произойти
Ох уж эти заботливые иранские протестанты, протестующие против Ирана на территории Австрии
Ответ Pasha Giggz
Страна научись различать сначала прежде чем свое "ценное" мнение в люди выносить))
Ответ Bansly
Ты свобода слова выучи понятий и как страна падеж склонять, а потом разговаривай со мной, да?))
На спортсе же писали, что их дома расстреляют. Как же так получается?
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Вы точно уверены, что точно нет такой вероятности?
По данным Верховного комиссара ООН по правам человека только за 8 месяцев 2025 года там казнили 841 человека. Иран эту информацию не подвергал сомнению.
Про много тысяч убитых во время протестов в начале этого года тоже не видел опровержений
Ответ Добрый Андрей
А американцы с израильтянами убили 1200 иранцев за одну неделю. Так кто кровавее?
Молодцы девченки что полетели на родину! И беречься им надо не от "рЫжЫма", а от демократических американских и израильских бомб. Ну а те что сбежали - в обществе всегда найдутся паршивые овцы типа наших иноагентов, и Иран не исключение.
Ну блин, спортсмены часто меняют спортивное гражданство и переезжают, а тут еще надавили, это ведь молодые умы, поддаются провокациям, очень не красиво с их стороны
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
1 минуту назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
13 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
18 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
29 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
47 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
51 минуту назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем