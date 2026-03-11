Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность
Во вторник вечером часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, покинула Австралию и направились на родину.
Ранее сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Одна из футболисток, получивших убежище в Австралии, решила вернуться на родину.
Ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази ранее раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».
Как сообщает ESPN, вылет команды сопровождался протестами у гостиницы, где жила команда, и в аэропорту. Иранские жители Австралии пытались не допустить отправки команды в Иран, опасаясь за их безопасность после возвращения на родину.
По данным источника, когда футболистки проходили контроль на границе Австралии, местные чиновники и переводчики поочередно отводили каждую из них в сторону без присутствия сопровождающих и предлагали им политическое убежище.
Некоторые из них позвонили своим семьям в Иран, чтобы обсудить это предложение, однако ни один другой член делегации не решил остаться в Австралии.
Ребятки со "Спортса", такой вопрос (риторическай)))... Просто навскидку...
Выборы в Молдавии... 24-й год, 25-й год...
На 200К имеющих право голоса граждан Молдовы, живущих в ЕС, Санду открывает 170!!! участков...
На 350К имеющих право голоса граждан Молдовы в РФ, Санду открывает ДВА!!! участка и те в Москве и присылает ВСЕГО 10К бюллетеней)
Молдавия - приоритетный КАНДИДАТ на вступление в ЕС...
Тут точно нет противоречий?))
По данным Верховного комиссара ООН по правам человека только за 8 месяцев 2025 года там казнили 841 человека. Иран эту информацию не подвергал сомнению.
Про много тысяч убитых во время протестов в начале этого года тоже не видел опровержений