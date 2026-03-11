Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность

Женская сборная Ирана вылетела из Австралии на родину .

Во вторник вечером часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, покинула Австралию и направились на родину.

Ранее сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно , что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Одна из футболисток, получивших убежище в Австралии, решила вернуться на родину.

Ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази ранее раскритиковал футболисток сборной Ирана , не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

Как сообщает ESPN, вылет команды сопровождался протестами у гостиницы, где жила команда, и в аэропорту. Иранские жители Австралии пытались не допустить отправки команды в Иран, опасаясь за их безопасность после возвращения на родину.

По данным источника, когда футболистки проходили контроль на границе Австралии, местные чиновники и переводчики поочередно отводили каждую из них в сторону без присутствия сопровождающих и предлагали им политическое убежище.

Некоторые из них позвонили своим семьям в Иран, чтобы обсудить это предложение, однако ни один другой член делегации не решил остаться в Австралии.