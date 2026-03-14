  • Тренер женской сборной Ирана раскритиковала гостелеканал за резкую критику игроков, отказавшихся петь гимн: «Не будь такой атмоферы, ни одна из футболисток не осталась бы в Австралии»
137

Тренер женской сборной Ирана: футболистки не хотели возвращаться из-за атмосферы.

Главный тренер женской сборной Ирана Марзие Джафари считает, что нагнетание обстановки со стороны иранского гостелеканала повлияло на решение некоторых футболисток остаться в Австралии по окончании Кубка Азии.

После того как игроки решили не исполнять гимн страны перед игрой против Южной Кореи, ведущий одного из каналов Мохаммед Реза Шахбази заявил: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

В пятницу Федерация футбола Ирана опубликовала заявление от лица Джафари, впоследствии удаленное: «Наши девочки пострадали в первом матче от тяжелой атмосферы, которая была создана… Но гораздо большую ошибку совершили те, кто дома не смог понять эту атмосферу и призвал ополчиться против дочерей этой земли. Я попросила федерацию разобраться в этом деле, потому что это психологически повлияло на наших игроков, и мы увидели последствия. Я уверена: если бы не была создана такая атмосфера, ни одна из наших футболисток не осталась бы в Австралии».

Также тренер сообщила о давлении со стороны правоохранительных органов Австралии.

«Австралийская полиция несколько раз вызывала игроков и проводила с ними индивидуальные беседы, убеждая остаться, и на это влияла возникшая политическая атмосфера.

К счастью, большинство членов команды ответили отказом. Даже Мохаддесе Зольфи, которая сначала ответила положительно, вскоре передумала и, с Божьей помощью, вернется в Иран вместе с командой. Слухи о Голнуш Хосрави и Афсане Чатренур также совершенно не соответствуют действительности – они сейчас с нами в Малайзии, и мы скоро вылетим в Иран», – добавила Джафари.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reuters
logoСборная Ирана по футболу
Федерация футбола Ирана
женский футбол
Политика
137 комментариев
Свободу женщинам Ирана от режима пещерных исламистов 🙏
Ответ Burel
Свободу женщинам Ирана от режима пещерных исламистов 🙏
Там , кстати,в Саудовской Аравии , женщинам ещё похуже живется.Почему никто не кричит про их свободу? И даже друзья Эпштейна не бомбят и не убивают правителей вместе с семьями..странно даже 🙂‍↕️
Ответ Burel
Свободу женщинам Ирана от режима пещерных исламистов 🙏
Комментарий скрыт
какие-то шавки с госканалов развешивают ярлыки, и призывают к расправам. ну шавки-то ладно, но потом, с большой долей вероятности, пришлось бы иметь дело с псами режима, что грозит очень серьезными последствиями - неудивительно, что у некоторых возникли сомнения в своей безопасности
Ответ Любезный Коссутий
какие-то шавки с госканалов развешивают ярлыки, и призывают к расправам. ну шавки-то ладно, но потом, с большой долей вероятности, пришлось бы иметь дело с псами режима, что грозит очень серьезными последствиями - неудивительно, что у некоторых возникли сомнения в своей безопасности
Комментарий скрыт
Ответ Любезный Коссутий
какие-то шавки с госканалов развешивают ярлыки, и призывают к расправам. ну шавки-то ладно, но потом, с большой долей вероятности, пришлось бы иметь дело с псами режима, что грозит очень серьезными последствиями - неудивительно, что у некоторых возникли сомнения в своей безопасности
если есть такое понятие как "псы режима", то тогда могут быть и "либеральные щенки" 🤔
сделайте хештег 3 мир
Материалы по теме
Экс-тренер мужской сборной Ирана Готби об отказе футболисток петь гимн: «Эти женщины стали символами, героинями. Весь мир будет следить за ними. Надеюсь, политики от них отстанут»
вчера, 16:58
У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили
11 марта, 13:14
Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность
11 марта, 09:48
