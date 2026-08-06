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  4. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова уступил «Андерлехту», «Бенфика» забила 6 голов «Хартс», «Бешикташ» победил «Градец Кралове»

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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова уступил «Андерлехту», «Бенфика» забила 6 голов «Хартс», «Бешикташ» победил «Градец Кралове»
В Лиге Европы стартовал 3-й квалификационный раунд.

На этой неделе проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Во вторник «Ларн» сыграл вничью с «Иберией 1999» (0:0), «Эгнатия» уступила «Шэмрок Роверс» (1:3).

В среду «Ференцварош» победил «Гурник Забже» (1:0).

В четверг «Бешикташ» на выезде справился с «Градец Кралове» (1:0), ПАОК Федора Чалова на своем поле уступил «Андерлехту» (0:1), «Бенфика» разгромила «Хартс» (6:1).

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 15:00, Кескускенття
Логотип домашней команды
КуПС
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Университатя Крайова
Матч окончен
90’
+5’
Меквабишвили   Бэлуцэ
Хейсканен
88’
Антви   Хейсканен
83’
Луйейе-Лутумба   Хейнонен
73’
73’
Этим   Эриберту Тавареш
  Морено
72’
68’
Рус
59’
Чикылдэу   Телеш
59’
Баярам   David Matei
59’
Нсимба   Аль-Хамлави
Пуукко   Пажишек
59’
Гаск   Саволайнен
59’
Арма   Hope Calvin Ddamulira Kabuye
59’
2тайм
Перерыв
38’
  Баярам
Антви
36’
КуПС
Риихимяки, Антви, Адамс, Magassa, Пуукко, Турей, Гаск, Арма, Юрю, Луйейе-Лутумба, Морено
Запасные: Гаск, Куясало, Арма, Луйейе-Лутумба, Антви, Пуукко, Хямяляйнен, Лотьенен, Kasperi Silen
1тайм
Университатя Крайова:
Попеску, Стеванович, Рус, Скречу, Банку, Чикылдэу, Меквабишвили, Мора, Баярам, Нсимба, Этим
Запасные: Сава, Элизор, Меквабишвили, Нсимба, Романчук, Крецу, Alexandru Gabriel Maxim, Бэсчану, Mihnea Gabriel Rădulescu, Чикылдэу, Этим, Баярам
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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Европа Пойнт
Логотип домашней команды
Линкольн
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Омония
Матч окончен
90’
+3’
  Андреу
90’
+3’
Балковец
Хэнкинс
90’
+3’
Leon Lewis Mason
89’
Yussef Flalhi Idrissi   Leon Lewis Mason
85’
эль-Гобаши   Бритто
85’
Хоэ
81’
80’
Монтнор   Хацийованис
Cardozo Tomas   Джолли
77’
Nicolas Sellassie Clara Pinto   Мула
72’
  Рутхенс
71’
эль-Гобаши
67’
Manuel Toledano Ortiz
66’
63’
Маямбела   Танкович
63’
Дьони   Неофиту
2тайм
Перерыв
40’
Марич
Линкольн
Хэнкинс, Альварес, Рутхенс, Бернарду Лопеш, Cardozo Tomas, Хоэ, Nicolas Sellassie Clara Pinto, эль-Гобаши, Эрстелинг, Yussef Flalhi Idrissi, Manuel Toledano Ortiz
Запасные: Nicolas Sellassie Clara Pinto, Гонсалес, Кике Гомес, Yussef Flalhi Idrissi, Сантана, Hamm, Cardozo Tomas, эль-Гобаши, Торилла
1тайм
Омония:
Фрейтас, Балковец, Панайоту, Симич, Христу, Марич, Эвандро, Андреу, Монтнор, Дьони, Маямбела
Запасные: Konstantinos Panagi, Theos Ignatios Kazakeos, Дьони, Pantelis Michael, Кусулос, Маямбела, Узохо, Монтнор, Konstantinidis, Panagiotis Christoforou, Chrysis Evangelou
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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 16:00, Батуми Арена
Логотип домашней команды
Маккаби Тель-Авив
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
ЦСКА София
Матч окончен
90’
+4’
Сенси
90’
+1’
Пастор   Лео
90’
  Звартс
85’
Звартс
Шломо
85’
78’
Годой   Брахими
Варела   Мэдмон
77’
66’
Бруну Жордау   Eto'o Eyenga
Абу-Фархи   Соклер
66’
Шахар   Давида
66’
66’
Питтас   Звартс
54’
Питтас
Бен Амо   Асанте
46’
Rosen   Бен Харуш
46’
2тайм
Перерыв
Камара
43’
Абу-Фархи
31’
29’
  Годой
18’
Бруну Жордау
9’
  Эбонг
Маккаби Тель-Авив
Мелика, Rosen, Шломо, Камара, Бен Амо, Ной, Сиссоко, Шахар, Перец, Варела, Абу-Фархи
Запасные: Шахар, Noam Schwartz, Андраде, Бен Симон, Мишпати, Rosen, Асрас, Глейзер, Ori Natan Azo, Бен Амо, Варела, Абу-Фархи
1тайм
ЦСКА София:
Лапоухов, Мартино, Пастор, Родригес, Гбамен, Иванов, Питтас, Бруну Жордау, Сенси, Эбонг, Годой
Запасные: Piedrahita Díaz, Yordanov Yordanov, Vasil Stanislavov Kaymakanov, Чорбаджийски, Пастор, Питтас, Бруну Жордау, Aleks Aleksandrov Tunchev, Petko Hristov Panayotov, Годой, Евтимов, Соле
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 16:00, Мейски
Логотип домашней команды
Ягеллония
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Рейнджерс
Матч окончен
90’
+2’
Раскин
Кобаяси
88’
85’
Маккрори   Шенкленд
Имас   Драхаль
80’
Прелец   Силла
80’
76’
Осгор   Драгоевич
Родригу Консейсау   Агбонифо
65’
Лосано   Клюнге
65’
46’
Чуквуани   Девлин
46’
Йокота   Кертис
46’
Нил   Раскин
2тайм
Перерыв
34’
Чуквуани
  Шмыт
21’
  Фернандес
13’
5’
Ромменс
4’
  Монтойя
Ягеллония
Абрамович, Монтойя, Кобаяси, Константопулос, Войтушек, Шмыт, Лосано, Романчук, Родригу Консейсау, Имас, Прелец
Запасные: Имас, Adrian Damasiewicz, Zachary Zalewski, Bartłomiej Krasiewicz, Поляк, Раллис, Лосано, Прелец, Maciej Kuczyński, Родригу Консейсау, Michał Perchel, Козловски
1тайм
Рейнджерс:
Пандур, Ромменс, Стерлинг, Фернандес, Маккрори, Диоманде, Нил, Осгор, Чуквуани, Йокота, Шермити
Запасные: Маккрори, Чуквуани, Йокота, Келли, Naderi, Нил, Хаттон, Маккосланд, Гассама, Миовски, Осгор, Маканья
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Ред Булл Арена
Логотип домашней команды
Ред Булл
Завершен
1 - 0
1.38xG0.32
Логотип гостевой команды
Пафос
Матч окончен
90’
+3’
Сема
88’
Драгомир   Пепе Родригеш
  Табакович
88’
81’
Шуньич
80’
Бриту   Murad Məmmədov
Барри
75’
Байду   Табакович
70’
Диаките   Агилар
70’
Вертессен   Конате
65’
Реджич   Китано
64’
Диабате   Мазурек
58’
46’
Сема
2тайм
Перерыв
43’
Кина   Сема
36’
Давид Луиз
Ред Булл
Завишицки, Шмид, Цабрански, Бома, Ферачниг, Барри, Диабате, Реджич, Диаките, Байду, Вертессен
Запасные: Реджич, Вертессен, Дрекслер, Моргалла, Камара, Šarčević, Мельберг, Диабате, Кьергор, Диаките, Байду, Крэтциг
1тайм
Пафос:
Маецки, Иоанну, Давид Луиз, Гольдар, Бриту, Гуга Родригеш, Шуньич, Драгомир, Биэл, Leanderson da Silva Genésio, Кина
Запасные: Бриту, Драгомир, Кина, Папастилиану, Бруно Соуза, Нгамале, Melinos Kais, Михаил, Christos Efzona, Петру, Kosmas Ioannou
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Городской стадион Познань
Логотип домашней команды
Лех
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
КИ Клаксвик
Матч окончен
85’
Клеттскар   Hustad
85’
Sinyan   Martín Rodrigo González
  Аньеро
81’
77’
Ali   Юнсен
77’
Браттбакк   Йоханнесен
65’
Клеттскар
Сайядманеш   Аньеро
62’
58’
Тельечеа
50’
Соренсен
Муравски   Пальма
46’
2тайм
Перерыв
Муравски
41’
34’
Sinyan
Лех
Лис, Гургуль, Йегбе, Монька, Перейра, Козубаль, Муравски, Сайядманеш, Пабло Родригес, Волемарк, Исхак
Запасные: Муравски, Сайядманеш, Mateusz Pruchniewski, Гумны, Karol Delikat, Скшипчак, Хоканс, Мрозек
1тайм
КИ Клаксвик:
Фабрисиус Йенсен, Тельечеа, Павлович, Соренсен, Жан, Sinyan, Даниэльсен, Ali, Браттбакк, Клеттскар, Фредериксберг
Запасные: John Ziska Joensen, Dávid Reynheim, Клеттскар, Sinyan, Ali, Rani Løkságarð Josephsen, Браттбакк, Christensen, Йохансен
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, FINEP Arena
Логотип домашней команды
Градец Кралове
Завершен
0 - 1
0.97xG2.31
Логотип гостевой команды
Бешикташ
Матч окончен
88’
Озджан   Агбаду
88’
О Хен Гю   Хекимоглу
83’
О Хен Гю
Слончик   Трубач
81’
80’
  Кылычсой
76’
Кекчю   Ндиди
76’
Факили   Йылмаз
76’
Черны   Кылычсой
71’
Уаттара
65’
Уаттара
Данцак   Валента
59’
ван Бюрен   Abdullahi Umar
59’
2тайм
Перерыв
Кучера   David Ludvíček
42’
37’
Черны
Uhrinčať
29’
ван Бюрен
2’
Градец Кралове
Zadražil, Чех, Чигак, Uhrinčať, Горак, Данцак, Дарида, Кучера, Слончик, Мигалик, ван Бюрен
Запасные: Данцак, Elione Fernandes Neto, Вагнер, Stepan Ponikelsky, Кубр, Кучера, Слончик, Vízek, ван Бюрен, Jakub Hodek, Регжа
1тайм
Бешикташ:
Нюбель, Уаттара, Топчу, Тиагу Джало, Мурильо, Озджан, Факили, Кекчю, Олайтан, Черны, О Хен Гю
Запасные: Кекчю, Алемдар, Булут, Озджан, Озджан, О Хен Гю, Удуохай, Факили, Черны, Хаджиахметович, Рашица, Йылмаз
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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:45, Тумба
Логотип домашней команды
ПАОК
Завершен
0 - 1
1.77xG0.79
Логотип гостевой команды
Андерлехт
Матч окончен
90’
+1’
Сикан
Элустондо
86’
Миту   Пелкас
83’
Тайсон   Еремеефф
71’
71’
Цветкович   Дегриф
71’
Амброс   Салиба
Сантамария   Тэйлор
63’
Гомес   Баба
63’
58’
Льянсана
57’
Jayden Onia-Seke   Антман
56’
Ндиай
Хацидьякос   Элустондо
46’
2тайм
Перерыв
Хацидьякос
38’
Михайлидис
36’
1’
  Цветкович
ПАОК
Павленка, Гомес, Михайлидис, Хацидьякос, Кенни, Зафеирис, Сантамария, Тайсон, Константелиас, Живкович, Миту
Запасные: Тайсон, Гомес, Сантамария, Миту, Батаулас, Хацидьякос, Луше, Шортайр, Хацидис, Цифцис, Тимьянис, Камара
1тайм
Андерлехт:
Косеманс, Ндиай, Петро, Бьянкон, Маамар, Кана, Льянсана, Амброс, Jayden Onia-Seke, Сикан, Цветкович
Запасные: Jayden Onia-Seke, Zoumana Keita, Kaïs Houdoussi Barry, Joshua-Williame Nga Kana, Basile Vroninks, Амброс, Цветкович, Noa Ojea Cobiella, Noah Kalonji, Хекерен, Аугустинссон, Бертаччини
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:00, Арена Тун
Логотип домашней команды
Тун
Завершен
3 - 0
2.04xG0.74
Логотип гостевой команды
Викингур Рейкьявик
Матч окончен
  Сайс
90’
+4’
Лабо   Стюарт
88’
83’
Траундарсон   Хансен
83’
Торкельссон   Торкельссон
72’
Гуннарссон   Атласон
72’
Хафстейнссон   Андрасон
Гутбуб   Ленген
72’
Nassim-Othmane Zoukit   Сайс
71’
Nassim-Othmane Zoukit
66’
Майер   Райхмут
62’
61’
Траундарсон
46’
Хаукссон   Ингимюндарсон
2тайм
Перерыв
Michael Heule
45’
+4’
45’
+4’
Хафстейнссон
  Лабо
25’
  Бамерт
19’
Тун
Штеффен, Michael Heule, Бамерт, Бюрги, Фер, Valmir Matoshi, Nassim-Othmane Zoukit, Рот, Майер, Лабо, Гутбуб
Запасные: Dorian Derbaci, Nassim-Othmane Zoukit, Leo Stucki, Баларубан, Dursun, Майер, Лабо, Шпихер, Louis Immanuel Passavant, Lucien Dähler, Гутбуб
1тайм
Викингур Рейкьявик:
Фридрикссон, Торкельссон, Экрот, Ватнхамар, Гудьонссон, Сигурдссон, Хафстейнссон, Гуннарссон, Хаукссон, Тордарсон, Траундарсон
Запасные: Ármann Ingi Finnbogason, Торкельссон, Аудунссон, Хафстейнссон, Хаукссон, Траундарсон, Агнарссон, Йоунссон, Гуннарссон
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 19:00, Эштадиу да Луш
Логотип домашней команды
Бенфика
Завершен
6 - 1
3.62xG1.18
Логотип гостевой команды
Хартс
Матч окончен
  Скьеллеруп
90’
+4’
89’
Soares Braga
  Дуран
87’
86’
Кизиридис   Sabah Kerjota
Престианни   Каминьски
85’
84’
McEntee
Ба
79’
73’
Миллер   Макпейк
Лангле   Силва
73’
72’
  Рено
70’
Спиттал
Павлидис   Дуран
65’
Судаков   Скьеллеруп
65’
Барренечеа   Риос
65’
64’
Каборе   Гендуз
  Престианни
59’
46’
Milne   Маккарт
46’
Mendy   Рено
2тайм
Перерыв
  Павлидис
42’
41’
Mendy
Престианни
33’
  Томаш Араужу
23’
  Рафа Силва
3’
Бенфика
Самуэл Соареш, Даль, Лангле, Томаш Араужу, Ба, Барренечеа, Баррейро, Престианни, Судаков, Рафа Силва, Павлидис
Запасные: Барренечеа, Анизиу, Лангле, Престианни, Трубин, Дедич, Павлидис, Нету, Фигейреду, Судаков, Индио, Лукебакио
1тайм
Хартс:
Ройс, Milne, Финдли, McEntee, Алтена, Кизиридис, Mendy, Спиттал, Миллер, Soares Braga, Каборе
Запасные: Michael-John Kamson-Kamara, Магнуссон, Кизиридис, Каборе, Matthew Gillies, Уилсон, Mendy, Ба-Си, Milne, Миллер, Кларк, Фултон
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
4 августа 19:00, Инвер Парк
Логотип домашней команды
Ларн
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Иберия 1999
Матч окончен
78’
Куция   Альхассан
Ласти   О’Хара
75’
Доэрти   James Simpson
75’
66’
Джинджолава
Слоун   Макэнефф
65’
Гибсон   О’Нилл
65’
59’
Andria Bartishvili   Дзагания
2тайм
Перерыв
Галлахер
45’
Косгроув
11’
Ларн
Фергюсон, Грэм, Косгроув, Доннелли, Matthew Paul Ridley, Бент, Доэрти, Галлахер, Слоун, Ласти, Гибсон
Запасные: Слоун, Ласти, Укек, Доэрти, Кэрни, Гибсон, Logan Wallace, Маги, Маккендри
1тайм
Иберия 1999:
Макаридзе, Джинджолава, Селимович, Aleksandre Amisulashvili, Кобуладзе, Куция, Nikoloz Dadiani, Кардава, Natchkebia, Nika Sikharulashvili, Andria Bartishvili
Запасные: Giorgi Tchanturia, Stephen Jighjigh Ende, Andria Bartishvili, Кулиев, Chikhradze, Куция, Мегрелишвили, Nikoloz Botchorishvili
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
4 августа 19:00, Талла
Логотип домашней команды
Шэмрок Роверс
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Эгнатия
Матч окончен
81’
Яго   Ндреца
Бирн   О''Салливан
77’
Берк   Мандрою
69’
Уоттс   Рази
69’
69’
Алиев   Numan Ajetovikj
Уоттс
60’
Грин   Афолаби
58’
  Яго
57’
  Лопеш
55’
47’
Альбанезе
Adam Brennan   Малрейни
46’
46’
Diabate   Альбанезе
46’
Груда   Лукили
46’
Daniel Claude Junior Adjessa   Монтенегро
2тайм
Перерыв
41’
Жайме
41’
  Жайме
38’
Груда
  Берк
29’
Шэмрок Роверс
Макгинти, Стивенс, Лопеш, Собовале, Adam Brennan, Бирн, Хили, Уоттс, Фитцджеральд, Грин, Берк
Запасные: Нунан, Грейс, Нунан, Бирн, Грин, Берк, О'Салливан, Adam Brennan, Luke O'Regan, Maleace Kobby Afriyie Asamoah, Уоттс, Ben Mahon
1тайм
Эгнатия:
Дайсинани, Алиев, Битри, Сота, Яго, Жайме, Diabate, Крюэзю, Медейрос, Груда, Daniel Claude Junior Adjessa
Запасные: Яго, Kacbufi, Алиев, Diabate, Груда, Смайли, Пуя, Алекси, Daniel Claude Junior Adjessa, Tandilashvili
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
5 августа 18:15, Групама Арена
Логотип домашней команды
Ференцварош
Завершен
1 - 0
1.56xG0.82
Логотип гостевой команды
Гурник Забже
Матч окончен
Каду   Чиркович
90’
+1’
Жозеф   Кодро
90’
+1’
85’
Диц   Bastien Donio
Каниховский   Надь
83’
80’
Ишмаил   Петер Федерико
Леви   Арзани
71’
Юсуф   О`Дода
70’
  Корбу
65’
62’
Прекоп   Лисет
62’
Yvan Ikia Dimi   Хлань
2тайм
Перерыв
10’
Хосема
Ференцварош
Дибус, Мариано Гомес, Рамакерс, Каду, Ошват, Каниховский, Корбу, Юсуф, Сакариассен, Леви, Жозеф
Запасные: Каниховский, Юсуф, Леви, Жозеф, Варга, Zohoré, Севикян, Каду, Надь, Баги, Варга, Грубер
1тайм
Гурник Забже:
Шульце, Янжа, Хосема, Яницки, Сачек, Урбаньски, Диц, Садилек, Ишмаил, Yvan Ikia Dimi, Прекоп
Запасные: Диц, Ишмаил, Yvan Ikia Dimi, Прекоп, Wiktor Kania, Змрзлы, Ракочи, Patryk Warczak, Бохневич
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?47677 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛига Европы УЕФА
результаты
logoГрадец Кралове
logoКИ Клаксвик
logoУниверситатя Крайова
logoПафос
logoЭгнатия
logoМаккаби Тель-Авив
logoФеренцварош
logoОмония
logoРейнджерс
logoЛинкольн Гибралтар
logoТун
logoЛех
logoПАОК
logoБенфика
logoГурник Забже
logoШэмрок Роверс
logoРед Булл Зальцбург
logoИберия 1999
logoВикингур Рейкьявик
logoАндерлехт
logoХартс
logoЯгеллония
logoЛарн
logoКуПС
logoЦСКА София

Комментарии

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Хартс ещё не очухался после выноса 0-4 от Штурма в ЛЧ попал на Бенфику в ЛЕ
ОтветОлег Попов
Хартс ещё не очухался после выноса 0-4 от Штурма в ЛЧ попал на Бенфику в ЛЕ
рановато им в еврокубки
Бритты грузинской Иберии визы частями выдавали. Из-за этого грузины до Северной Ирландии двумя группами добирались. Вторая группа вообще только в день игры прилетела. Иберия просила УЕФА перенести матч на 1 день, но тщетно.
Очень хочется, чтобы Иберия дома вынесла ногами вперёд этот Ларн, отомстив за все свои мытарства.
ОтветСкорый поезд
Бритты грузинской Иберии визы частями выдавали. Из-за этого грузины до Северной Ирландии двумя группами добирались. Вторая группа вообще только в день игры прилетела. Иберия просила УЕФА перенести матч на 1 день, но тщетно. Очень хочется, чтобы Иберия дома вынесла ногами вперёд этот Ларн, отомстив за все свои мытарства.
Такого позора в футболе еще не видел.Могли еще опозорится хуже и вообще нн пустить чксть команды и тренеру не датььвизу,чтобы он руководил по телефону командой.
А где можно лицезреть эти матчи ? Кто скажет ?
Ответгеннадий Богачев
А где можно лицезреть эти матчи ? Кто скажет ?
liveball точка sx. С впн
Бедный Хартс в отборе ЛЧ поймал четыре от Штурма, теперь шесть от Бенфики.
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