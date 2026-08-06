Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова уступил «Андерлехту», «Бенфика» забила 6 голов «Хартс», «Бешикташ» победил «Градец Кралове»

В Лиге Европы стартовал 3-й квалификационный раунд.
На этой неделе проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Во вторник «Ларн» сыграл вничью с «Иберией 1999» (0:0), «Эгнатия» уступила «Шэмрок Роверс» (1:3).
В среду «Ференцварош» победил «Гурник Забже» (1:0).
В четверг «Бешикташ» на выезде справился с «Градец Кралове» (1:0), ПАОК Федора Чалова на своем поле уступил «Андерлехту» (0:1), «Бенфика» разгромила «Хартс» (6:1).
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
Арма Hope Calvin Ddamulira Kabuye
КуПС
Риихимяки, Антви, Адамс, Magassa, Пуукко, Турей, Гаск, Арма, Юрю, Луйейе-Лутумба, Морено
Запасные: Гаск, Куясало, Арма, Луйейе-Лутумба, Антви, Пуукко, Хямяляйнен, Лотьенен, Kasperi Silen
Университатя Крайова:
Попеску, Стеванович, Рус, Скречу, Банку, Чикылдэу, Меквабишвили, Мора, Баярам, Нсимба, Этим
Запасные: Сава, Элизор, Меквабишвили, Нсимба, Романчук, Крецу, Alexandru Gabriel Maxim, Бэсчану, Mihnea Gabriel Rădulescu, Чикылдэу, Этим, Баярам
Yussef Flalhi Idrissi Leon Lewis Mason
Nicolas Sellassie Clara Pinto Мула
Линкольн
Хэнкинс, Альварес, Рутхенс, Бернарду Лопеш, Cardozo Tomas, Хоэ, Nicolas Sellassie Clara Pinto, эль-Гобаши, Эрстелинг, Yussef Flalhi Idrissi, Manuel Toledano Ortiz
Запасные: Nicolas Sellassie Clara Pinto, Гонсалес, Кике Гомес, Yussef Flalhi Idrissi, Сантана, Hamm, Cardozo Tomas, эль-Гобаши, Торилла
Омония:
Фрейтас, Балковец, Панайоту, Симич, Христу, Марич, Эвандро, Андреу, Монтнор, Дьони, Маямбела
Запасные: Konstantinos Panagi, Theos Ignatios Kazakeos, Дьони, Pantelis Michael, Кусулос, Маямбела, Узохо, Монтнор, Konstantinidis, Panagiotis Christoforou, Chrysis Evangelou
Бруну Жордау Eto'o Eyenga
Маккаби Тель-Авив
Мелика, Rosen, Шломо, Камара, Бен Амо, Ной, Сиссоко, Шахар, Перец, Варела, Абу-Фархи
Запасные: Шахар, Noam Schwartz, Андраде, Бен Симон, Мишпати, Rosen, Асрас, Глейзер, Ori Natan Azo, Бен Амо, Варела, Абу-Фархи
ЦСКА София:
Лапоухов, Мартино, Пастор, Родригес, Гбамен, Иванов, Питтас, Бруну Жордау, Сенси, Эбонг, Годой
Запасные: Piedrahita Díaz, Yordanov Yordanov, Vasil Stanislavov Kaymakanov, Чорбаджийски, Пастор, Питтас, Бруну Жордау, Aleks Aleksandrov Tunchev, Petko Hristov Panayotov, Годой, Евтимов, Соле
Родригу Консейсау Агбонифо
Ягеллония
Абрамович, Монтойя, Кобаяси, Константопулос, Войтушек, Шмыт, Лосано, Романчук, Родригу Консейсау, Имас, Прелец
Запасные: Имас, Adrian Damasiewicz, Zachary Zalewski, Bartłomiej Krasiewicz, Поляк, Раллис, Лосано, Прелец, Maciej Kuczyński, Родригу Консейсау, Michał Perchel, Козловски
Рейнджерс:
Пандур, Ромменс, Стерлинг, Фернандес, Маккрори, Диоманде, Нил, Осгор, Чуквуани, Йокота, Шермити
Запасные: Маккрори, Чуквуани, Йокота, Келли, Naderi, Нил, Хаттон, Маккосланд, Гассама, Миовски, Осгор, Маканья
Ред Булл
Завишицки, Шмид, Цабрански, Бома, Ферачниг, Барри, Диабате, Реджич, Диаките, Байду, Вертессен
Запасные: Реджич, Вертессен, Дрекслер, Моргалла, Камара, Šarčević, Мельберг, Диабате, Кьергор, Диаките, Байду, Крэтциг
Пафос:
Маецки, Иоанну, Давид Луиз, Гольдар, Бриту, Гуга Родригеш, Шуньич, Драгомир, Биэл, Leanderson da Silva Genésio, Кина
Запасные: Бриту, Драгомир, Кина, Папастилиану, Бруно Соуза, Нгамале, Melinos Kais, Михаил, Christos Efzona, Петру, Kosmas Ioannou
Sinyan Martín Rodrigo González
Лех
Лис, Гургуль, Йегбе, Монька, Перейра, Козубаль, Муравски, Сайядманеш, Пабло Родригес, Волемарк, Исхак
Запасные: Муравски, Сайядманеш, Mateusz Pruchniewski, Гумны, Karol Delikat, Скшипчак, Хоканс, Мрозек
КИ Клаксвик:
Фабрисиус Йенсен, Тельечеа, Павлович, Соренсен, Жан, Sinyan, Даниэльсен, Ali, Браттбакк, Клеттскар, Фредериксберг
Запасные: John Ziska Joensen, Dávid Reynheim, Клеттскар, Sinyan, Ali, Rani Løkságarð Josephsen, Браттбакк, Christensen, Йохансен
Градец Кралове
Zadražil, Чех, Чигак, Uhrinčať, Горак, Данцак, Дарида, Кучера, Слончик, Мигалик, ван Бюрен
Запасные: Данцак, Elione Fernandes Neto, Вагнер, Stepan Ponikelsky, Кубр, Кучера, Слончик, Vízek, ван Бюрен, Jakub Hodek, Регжа
Бешикташ:
Нюбель, Уаттара, Топчу, Тиагу Джало, Мурильо, Озджан, Факили, Кекчю, Олайтан, Черны, О Хен Гю
Запасные: Кекчю, Алемдар, Булут, Озджан, Озджан, О Хен Гю, Удуохай, Факили, Черны, Хаджиахметович, Рашица, Йылмаз
ПАОК
Павленка, Гомес, Михайлидис, Хацидьякос, Кенни, Зафеирис, Сантамария, Тайсон, Константелиас, Живкович, Миту
Запасные: Тайсон, Гомес, Сантамария, Миту, Батаулас, Хацидьякос, Луше, Шортайр, Хацидис, Цифцис, Тимьянис, Камара
Андерлехт:
Косеманс, Ндиай, Петро, Бьянкон, Маамар, Кана, Льянсана, Амброс, Jayden Onia-Seke, Сикан, Цветкович
Запасные: Jayden Onia-Seke, Zoumana Keita, Kaïs Houdoussi Barry, Joshua-Williame Nga Kana, Basile Vroninks, Амброс, Цветкович, Noa Ojea Cobiella, Noah Kalonji, Хекерен, Аугустинссон, Бертаччини
Nassim-Othmane Zoukit Сайс
Тун
Штеффен, Michael Heule, Бамерт, Бюрги, Фер, Valmir Matoshi, Nassim-Othmane Zoukit, Рот, Майер, Лабо, Гутбуб
Запасные: Dorian Derbaci, Nassim-Othmane Zoukit, Leo Stucki, Баларубан, Dursun, Майер, Лабо, Шпихер, Louis Immanuel Passavant, Lucien Dähler, Гутбуб
Викингур Рейкьявик:
Фридрикссон, Торкельссон, Экрот, Ватнхамар, Гудьонссон, Сигурдссон, Хафстейнссон, Гуннарссон, Хаукссон, Тордарсон, Траундарсон
Запасные: Ármann Ingi Finnbogason, Торкельссон, Аудунссон, Хафстейнссон, Хаукссон, Траундарсон, Агнарссон, Йоунссон, Гуннарссон
Бенфика
Самуэл Соареш, Даль, Лангле, Томаш Араужу, Ба, Барренечеа, Баррейро, Престианни, Судаков, Рафа Силва, Павлидис
Запасные: Барренечеа, Анизиу, Лангле, Престианни, Трубин, Дедич, Павлидис, Нету, Фигейреду, Судаков, Индио, Лукебакио
Хартс:
Ройс, Milne, Финдли, McEntee, Алтена, Кизиридис, Mendy, Спиттал, Миллер, Soares Braga, Каборе
Запасные: Michael-John Kamson-Kamara, Магнуссон, Кизиридис, Каборе, Matthew Gillies, Уилсон, Mendy, Ба-Си, Milne, Миллер, Кларк, Фултон
Andria Bartishvili Дзагания
Ларн
Фергюсон, Грэм, Косгроув, Доннелли, Matthew Paul Ridley, Бент, Доэрти, Галлахер, Слоун, Ласти, Гибсон
Запасные: Слоун, Ласти, Укек, Доэрти, Кэрни, Гибсон, Logan Wallace, Маги, Маккендри
Иберия 1999:
Макаридзе, Джинджолава, Селимович, Aleksandre Amisulashvili, Кобуладзе, Куция, Nikoloz Dadiani, Кардава, Natchkebia, Nika Sikharulashvili, Andria Bartishvili
Запасные: Giorgi Tchanturia, Stephen Jighjigh Ende, Andria Bartishvili, Кулиев, Chikhradze, Куция, Мегрелишвили, Nikoloz Botchorishvili
Daniel Claude Junior Adjessa Монтенегро
Шэмрок Роверс
Макгинти, Стивенс, Лопеш, Собовале, Adam Brennan, Бирн, Хили, Уоттс, Фитцджеральд, Грин, Берк
Запасные: Нунан, Грейс, Нунан, Бирн, Грин, Берк, О'Салливан, Adam Brennan, Luke O'Regan, Maleace Kobby Afriyie Asamoah, Уоттс, Ben Mahon
Эгнатия:
Дайсинани, Алиев, Битри, Сота, Яго, Жайме, Diabate, Крюэзю, Медейрос, Груда, Daniel Claude Junior Adjessa
Запасные: Яго, Kacbufi, Алиев, Diabate, Груда, Смайли, Пуя, Алекси, Daniel Claude Junior Adjessa, Tandilashvili
Ференцварош
Дибус, Мариано Гомес, Рамакерс, Каду, Ошват, Каниховский, Корбу, Юсуф, Сакариассен, Леви, Жозеф
Запасные: Каниховский, Юсуф, Леви, Жозеф, Варга, Zohoré, Севикян, Каду, Надь, Баги, Варга, Грубер
Гурник Забже:
Шульце, Янжа, Хосема, Яницки, Сачек, Урбаньски, Диц, Садилек, Ишмаил, Yvan Ikia Dimi, Прекоп
Запасные: Диц, Ишмаил, Yvan Ikia Dimi, Прекоп, Wiktor Kania, Змрзлы, Ракочи, Patryk Warczak, Бохневич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Очень хочется, чтобы Иберия дома вынесла ногами вперёд этот Ларн, отомстив за все свои мытарства.