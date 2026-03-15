Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа»

Еще трое из женской сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии.

Две футболистки и одна сотрудница женской сборной Ирана, получившие убежище в Австралии, решили вернуться на родину.

«Они приняли решение присоединиться к остальной команде и отправиться обратно в Иран. Когда они сообщили об этом австралийским властям, им неоднократно предлагали обсудить варианты», – заявил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

Сборная Ирана прибыла в Австралию для участия в женском Кубке Азии в феврале до начала конфликта на Ближнем Востоке. Шесть игроков и один член персонала запросили убежище и получили гуманитарные визы. Остальная команда улетела в Куала-Лумпур (Малайзия) без них. Позднее одна футболистка передумала и присоединилась к команде.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что сейчас Австралию покинули два игрока и сотрудница персонала. Возвращение девушек в команду назвали «позорным провалом американо-австралийского проекта и очередным провалом для Трампа».

