  • Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа»
Две футболистки и одна сотрудница женской сборной Ирана, получившие убежище в Австралии, решили вернуться на родину.

«Они приняли решение присоединиться к остальной команде и отправиться обратно в Иран. Когда они сообщили об этом австралийским властям, им неоднократно предлагали обсудить варианты», – заявил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

Сборная Ирана прибыла в Австралию для участия в женском Кубке Азии в феврале до начала конфликта на Ближнем Востоке. Шесть игроков и один член персонала запросили убежище и получили гуманитарные визы. Остальная команда улетела в Куала-Лумпур (Малайзия) без них. Позднее одна футболистка передумала и присоединилась к команде.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что сейчас Австралию покинули два игрока и сотрудница персонала. Возвращение девушек в команду назвали «позорным провалом американо-австралийского проекта и очередным провалом для Трампа».

У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили

Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность

Еще одна сбежавшая, блокировка автобуса, угрозы бойкота ЧМ. Как иранки улетали из Австралии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
Как работает расчеловечивание на примере пропаганды в СМИ. Есть какие-то базовые ценности, которые объединяют всех людей. Если достаточно долго, настойчиво и убедительно рассказывать что какие-то люди не имеют этих ценностей, то рано или поздно они перестают восприниматься как люди и начинают восприниматься как некий враждебный биологический вид, наподобие пришельцев. Как будто иранцы, например, совершенно не люди. Они не любят своих мам, своих дочерей, своих жен. Они лишены этого чувства и лишь мечтают о том, чтобы своих мам, дочерей и жен забивать камнями и унижать. Это не люди, это пришельцы, которые лишены самых базовых человеческих ценностей и чувств. И если множество людей в это поверят, то уже уничтожение иранцев - не кажется чем-то невообразимым и неправильным. В принципе, уничтожение иранцев как будто даже чем-то правильно. А вот уже политическая верхушка, которая контролирует эти СМИ, спокойно начинает войну за природные ресурсы иранцев не боясь собственного общества и где-то даже набирая очки на этом. Каждому, кто верит в то, что есть люди, которые не совсем люди и которых не жалко уничтожать - нужно очень серьезно задуматься о том, его ли это мнение, не навязано ли оно ему извне и не противоречит ли это объективной действительности....
Ответ NoThanks
«спокойно начинает войну за природные ресурсы иранцев». Какие конкретно природные ресурсы и каким конкретно иранцам принадлежат? Если иранцам принадлежат какие-то природные ресурсы, то почему там средняя зарплата меньше 500 долларов что ниже, чем в Узбекистане?

А иранская полиция убивает иранских протестующих тоже из-за расчеловечивания, или это другое?
Ответ Сиволдай
Комментарий скрыт
У них там израильские и американские самолеты летают как у себя дома, а они про провал трампа))) 🤡🤡🤡
Ответ Император Плутона
Найдите и посмотрите виды Тель Авива.
Просто найдите и посмотрите.
Всем плохо
Ответ Император Плутона
Комментарий удален модератором
Да поняли, что в Австралии плохо жить, а в Иране отлично. Хейтеры скажут шантажировали закапыванием родственников/знакомых, но аятоллы не такие
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Ну реально как им в Австралии жить? Кем работать? Посудомойками? Проститутками? Уборщицами? Что там еще делают мигранты. Ну такое...
В Иране все-таки очень высокое представительство женщин в тех же инженерных областях
Ответ Константин Лобандиевский
Они инженерками пойдут? Это футболистки! Играли бы в австралийской или еще какой лиге и жили бы получше инженеров на родине
наверное,после разговора с родными решили все таки вернутся в свой райский уголок безопасности и стабильности.)
Конечно, их родственникам никто не угрожал и они добровольно вернулись в страну где очень вольно дышит человек , а на грузоподъемных кранах вешают только за несогласие с правящим режимом))
Тема Трампа не совсем раскрыта. Донни очень сильно на варился на всем этом— дорогая нефть выгодна американским нефтяникам,; контроль иранской нефти — козырь в переговорах с Китаем, которому можно только позавидовать/ сам Иран планомерно вдалбливается в каменный век и как игрок на политической арене больше не существует
Ответ mfbwrdw2vj
Вот это копиум.
Ответ mfbwrdw2vj
А есть какие нибудь доказательства что угрожали?
Аргумент который вообще никто никогда в жизни проверить не сможет
Это такой страшный Иран, что они сначала согласившись, решились передумать?☝️😁Чего-то все больше мыслей, что про Иран нам скармливают голливудские сказки. Американцы обязательно видимо должны быть хорошими парнями, что б воевать против законченных злодеев. Что б это приняло и общество. Видимо национальное. Иначе преступление и захват чужого нечем прикрыть🤷‍♂️
Ответ Красная стрела
Так и есть)
На увлекательную брехню и несбыточные обещания педофилов-сатанистов ( ах простите, демократически избранных лидеров свободного западного мира ) ведется все меньше лохов ... Еще смешней было когда Трамп сам, лично звонил каким-то вождям иракских курдов с просьбой поучаствовать в сухопутной операции в Иране на стороне США и Израиля. И был послан на три веселые буквы, с объяснением что курды уже помогали Америке свергать Асада, им обещали помощь в создании курдского государство но кинули. И теперь даже третьесортные племенные вожди ( звонить которым вообще не по статусу президенту США ) просто посылают Трампа как кидалу и брехло, и обнародуют свой ответ в своих соцсетях .... И иранские спортсменки тоже поняли, что их попользуют очень недолго в информационных целях - а потом сольют : живите где хотите и на что хотите, всем на вас плевать ... уж лучше на Родину, к семьям
Еще с недельку и возвращаться некуда будет. Дядя Дональд «несет мир и свободу»
Ответ Тюменец
Ну дядюшка володя тоже так не хило уже четыре года «несет мир и свободу»....
Ответ Dinamo_Tb
Анкориджский синдром
«На смерть! На смерть!»
Ух, сколько экспертов по теме! Благо в школу только завтра.
