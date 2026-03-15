Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»

Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: быдло-тренер спровоцировал массовую драку.

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поведение главного тренера «Балтики » Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

В концовке игры Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка , к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Прежде чем давать экспертную оценку матча, нужно говорить о том, что произошло в конце матча. В очередной раз быдло-тренер Талалаев, который говорит, что во время матчей и после матча он неадекват и ему нужно как минимум два часа, чтобы отойти и осознать, что он делал, мало того, что он получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так он спровоцировал массовую драку практически команда на команду.

Спровоцировал удаление главного тренера ЦСКА. Сам-то он автоматом уже получал, было все ясно, как он только это и делал. Игра была остановлена минут на 10, хотя это уже было компенсированное время. Драка массовая фактически стенка на стенку с поля переместилась в подтрибунное помещение, и там она могла перерасти в такую драку, которую бы не видели зрители.

С учетом того, что Талалаев рецидивист. Его и в Первой лиге, и во Второй лиге постоянно удаляли, дисквалифицировали. Сейчас он только после очередной дисквалификации вышел. Плюс он по-итальянски 100% матом орал на Челестини. Это было видно по телевидению. Его надо до конца сезона дисквалифицировать, а руководству Калининграда, с учетом того, что он сказал, что он неадекват, и видно, что он неадекват, его надо лечить и к команде не подпускать.

Этот орал на Челестини , а он итальянец, он по-итальянски понимает. И этот понимает, неплохо говорит по-итальянски, Талалаев. Значит, он его спровоцировал. Там его по нескольким параметрам, параграфам, правилам нужно наказывать. И это получится на все оставшиеся игры. И еще очень сильно его штрафовать и клуб за поведение его тренера», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Бубнова.

