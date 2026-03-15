  Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

В концовке игры Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Прежде чем давать экспертную оценку матча, нужно говорить о том, что произошло в конце матча. В очередной раз быдло-тренер Талалаев, который говорит, что во время матчей и после матча он неадекват и ему нужно как минимум два часа, чтобы отойти и осознать, что он делал, мало того, что он получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так он спровоцировал массовую драку практически команда на команду.

Спровоцировал удаление главного тренера ЦСКА. Сам-то он автоматом уже получал, было все ясно, как он только это и делал. Игра была остановлена минут на 10, хотя это уже было компенсированное время. Драка массовая фактически стенка на стенку с поля переместилась в подтрибунное помещение, и там она могла перерасти в такую драку, которую бы не видели зрители.

С учетом того, что Талалаев рецидивист. Его и в Первой лиге, и во Второй лиге постоянно удаляли, дисквалифицировали. Сейчас он только после очередной дисквалификации вышел. Плюс он по-итальянски 100% матом орал на Челестини. Это было видно по телевидению. Его надо до конца сезона дисквалифицировать, а руководству Калининграда, с учетом того, что он сказал, что он неадекват, и видно, что он неадекват, его надо лечить и к команде не подпускать.

Этот орал на Челестини, а он итальянец, он по-итальянски понимает. И этот понимает, неплохо говорит по-итальянски, Талалаев. Значит, он его спровоцировал. Там его по нескольким параметрам, параграфам, правилам нужно наказывать. И это получится на все оставшиеся игры. И еще очень сильно его штрафовать и клуб за поведение его тренера», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Бубнова.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА

Талалаев: Пицца с ананасами! Пицца с ананасами и на гарнир поломанные спагетти с кетчупом!
Челестини: Ах ты ж... иди сюда на....!
Ответ Balt
Ну это уже слишком!
Ответ Balt
А вместо вина — пиво «Балтика 9»!
Согласен! Мерзость настоящая
Бубнов наносит ответный удар!Зря,быдло-тренер,оскорблял его...
Ответ Владимир Демин_1116610386
Дуойка ему
Ответ Владимир Демин_1116610386
Талалаев спровоцировал вот это всё, могло перерасти в массовую драку.
Если бы Талалаев не выбил мяч на трибуну, в него бы не влетел Кармо, если бы Кармо не влетел в Талалаева, то скамейка Балтики не начала толкать и бычить на Кармо, если бы скамейка Балтики не начала толкать и бычить на Кармо, то скамейка ЦСКА не пришла бы в техническую зону Балтики. Каждое последующее событие имеет за собой предысторию. И всё это началось с выбивания мяча Талалаевым
19 лет назад о Талалаеве все сказал Бышовец
"Человеческой мерзости нет предела"...
Ответ Сергей Круг
Бышовец. Помню его. Принял сборную перед отбором к евро 2000 со словами "никакого евро, готовимся к отбору на ЧМ 2002" По-пацански слил первые три матча и ушёл в небытие. Пришёл Романцев и показал, что у нас норм команда, просто Бышовец нытик.
Ответ Irbis1880
Бышовец, на секундочку, Олимпиаду выиграл. Что выиграл Романцев?
Согласен с Бубновым на 100%, и сынка туда же, такой же неадекват.
За жест ладонью по кулаку его ещё и оштрафовать дополнительно надо, тысяч на 500
Или отправить в Европу на парад
это были бурные аплодисменты)))) просто в суматохе кулак разжать забыл)))))))
Бубнов абсолютно прав
Так вот для чего Талый ездил в Италию!!!😄🤣
Язык подтянуть
База от Александра Викторовича
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»
вчера, 09:24
Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»
вчера, 08:48
Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»
вчера, 08:43
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Комо»
вчера, 21:41
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
12 минут назад
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
37 минут назад
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
55 минут назад
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
вчера, 22:16
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
вчера, 22:00Тесты и игры
Рекомендуем