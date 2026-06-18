ЧМ-2026. Чехия сыграет с ЮАР, Швейцария против Боснии и Герцеговины, Канада встретится с Катаром, Мексика – с Южной Кореей

На ЧМ-2026 начинаются матчи второго тура.

Чехия встретится с ЮАР в матче второго тура ЧМ-2026, Швейцария сыграет против Боснии и Герцеговины , Канада будет противостоять Катару, Мексика проведет игру с Южной Кореей.

ЧМ-2026

2-й тур

Группа A

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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