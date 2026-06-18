ЧМ-2026. Чехия сыграет с ЮАР, Швейцария против Боснии и Герцеговины, Канада встретится с Катаром, Мексика – с Южной Кореей
На ЧМ-2026 начинаются матчи второго тура.
Чехия встретится с ЮАР в матче второго тура ЧМ-2026, Швейцария сыграет против Боснии и Герцеговины, Канада будет противостоять Катару, Мексика проведет игру с Южной Кореей.
ЧМ-2026
2-й тур
Группа A
Группа B
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?16468 голосов
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10+ мячей и лучший бомбардир
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Ничего из этого
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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