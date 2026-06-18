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  4. ЧМ-2026. Чехия сыграет с ЮАР, Швейцария против Боснии и Герцеговины, Канада встретится с Катаром, Мексика – с Южной Кореей

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ЧМ-2026. Чехия сыграет с ЮАР, Швейцария против Боснии и Герцеговины, Канада встретится с Катаром, Мексика – с Южной Кореей
На ЧМ-2026 начинаются матчи второго тура.

Чехия встретится с ЮАР в матче второго тура ЧМ-2026, Швейцария сыграет против Боснии и Герцеговины, Канада будет противостоять Катару, Мексика проведет игру с Южной Кореей.

ЧМ-2026

2-й тур

Группа A

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика ЧМ-2026

На что способен лично Месси на ЧМ-2026?16468 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервыеЛионель Месси
10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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