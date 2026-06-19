Порноактриса Лили Филлипс хотела сделать селфи с Фоденом – девушка Фила жестом велела ей убираться

Порноактриса хотела селфи с Фоденом – ее отшила девушка Фила.

Порноактрисе Лили Филлипс не удалось сделать селфи с Филом Фоденом .

Создательница контента для взрослых подошла к полузащитнику «Манчестер Сити » на турнире по боксу.

Футболист смотрел поединок вместе со своей девушкой Ребеккой Кук. Филлипс приблизилась к ним и наклонилась, чтобы что-то сказать Фодену.

На появившихся в сети кадрах видно, как Кук жестом сразу велела Филлипс отойти. Сделать совместное фото с 26-летним хавбеком она так и не смогла.

Филлипс позже призналась, что лишь хотела попросить совместную фотографию и не успела закончить фразу, прежде чем получила отказ.

По данным британских СМИ, Ребекка могла опасаться появления в интернете совместных снимков Фодена и Филлипс. Вероятно, именно поэтому она решила немедленно пресечь возможное общение еще до того, как футболист успел отреагировать на просьбу о фото.

Фоден и Кук знакомы со школьных лет и воспитывают троих детей. Пара уже много лет состоит в отношениях и живет вместе в пригороде Манчестера.