Мексика – Южная Корея. Сон и Хименес в старте. Онлайн-трансляция

Мексика
Ранхель, Гальярдо, Васкес, Альварес, Санчес, Гутьеррес, Лира, Ромо, Киньонес, Хименес, Альварадо
Запасные: Варгас, Хименес, Гонсалес Альба, Чавес, Уэрта, Очоа, Фидальго, Пинеда, Мора, Чавес, Асеведо, Рейес, Вега, Мартинес
1тайм
Южная Корея:
Ким Сын Гю, Ли Ки Хек, Ким Мин Чжэ, Ли Хан Бом, Ли Чжэ Сон, Ли Кан Ин, Соль Ен У, Пайк Сын Хо, Хван Ин Бом, Ким Мун Хван, Сон Хын Мин
Запасные: Ли Дон Ген, Чжо Гю Сон, Ким Тхэ Хен, Чжо Ви Дже, Хван Хи Чхан, Сон Бом Гын, Ли Тэ Сок, Кастроп, Ким Чжин Гю, Чжи Сун, О Хен Гю, Ян Хен Чжун, Чжо Хен У, Пак Джин Сеоб, Пэ Чжун Хо
Т. е. Мексика или Корея сегодня ночью могут досрочно выиграть группу.