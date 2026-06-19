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  4. Мексика – Южная Корея. Сон и Хименес в старте. Онлайн-трансляция

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Мексика – Южная Корея. Сон и Хименес в старте. Онлайн-трансляция
Мексика и Южная Кореи встречаются в матче ЧМ-2026.

Мексика играет против Южной Кореи в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходит в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира. 2 тур
19 июня 01:00, Эстадио Акрон
Логотип домашней команды
Мексика
Первый тайм
0 - 0
-xG-
0′
Логотип гостевой команды
Южная Корея
Мексика
Ранхель, Гальярдо, Васкес, Альварес, Санчес, Гутьеррес, Лира, Ромо, Киньонес, Хименес, Альварадо
Запасные: Варгас, Хименес, Гонсалес Альба, Чавес, Уэрта, Очоа, Фидальго, Пинеда, Мора, Чавес, Асеведо, Рейес, Вега, Мартинес
1тайм
Южная Корея:
Ким Сын Гю, Ли Ки Хек, Ким Мин Чжэ, Ли Хан Бом, Ли Чжэ Сон, Ли Кан Ин, Соль Ен У, Пайк Сын Хо, Хван Ин Бом, Ким Мун Хван, Сон Хын Мин
Запасные: Ли Дон Ген, Чжо Гю Сон, Ким Тхэ Хен, Чжо Ви Дже, Хван Хи Чхан, Сон Бом Гын, Ли Тэ Сок, Кастроп, Ким Чжин Гю, Чжи Сун, О Хен Гю, Ян Хен Чжун, Чжо Хен У, Пак Джин Сеоб, Пэ Чжун Хо
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Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура16268 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Здесь вроде ни одной новости не было про изменении регламента определения кто выше при одинаковом количестве очков. Оказывается, теперь впервые на чемпионатах мира результат очной встречи важнее общей разницы (как в турнирах УЕФА).
Т. е. Мексика или Корея сегодня ночью могут досрочно выиграть группу.
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Здесь вроде ни одной новости не было про изменении регламента определения кто выше при одинаковом количестве очков. Оказывается, теперь впервые на чемпионатах мира результат очной встречи важнее общей разницы (как в турнирах УЕФА). Т. е. Мексика или Корея сегодня ночью могут досрочно выиграть группу.
https://www.sports.ru/football/blogs/3411572.html
За Мексику !
Первый конкурентный матч сегодня. Это надо смотреть :)
Ли Кан Ин когда успел так резко постареть 🤔
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