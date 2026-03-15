  Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»
Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»

Гендиректор «Балтики» о стычке тренеров в игре с ЦСКА: градус матча запредельный.

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал победу команды над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ.

В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини.

«Сверхэмоциональный матч получился, но важно то, что мы одержали победу. Первую победу в этом году. Мы заслужили ее и в предыдущих матчах, но случилась она только сегодня.

Хочу сказать спасибо всем: команде, болельщикам – поддержка была потрясающей. Градус матча к седьмой компенсированной минуте был запредельным, эмоции выхлестнулись вот таким образом.

Сложный матч против очень качественного соперника. Непростое начало, где-то нам повезло, но потом игру выровняли, были моменты.

Брайан Хиль в очередной раз показал всей стране и не только свой уровень, радует то, что лучший бомбардир лиги сейчас это футболист «Балтики», – сказал Измайлов.

Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
В дурдоме пусть выплескивает эмоции
Я смотрю, ты уже там?
Талалай не прав, факт. Однако не он дико вращая глазами и брызжа слюной ворвался в чужую тех.зону. И руки распускать начал не он. Так что все хороши и все виноваты.
Да не было дикого градуса, ни на скамейке, ни между игроками.
ЦСКА шел к своему поражению, игроки просто устроили навал и выбивали в сторону ворот)
И даже между командами не было, чтобы провоцировали, толкались
Пока этот психованный решил не устроить шоу за 20 секунд до конца матча
Причем, шоу имени себя, любимого. Команда в этом совершенно не нуждалась. И стадион, на котором присутствовал губернатор, и город. Теперь отсвет этого гопнического поступка и на них тоже.
Давайте по игре) Балтика переиграла соперника и заслуженно победила, спасибо команде!
С победой 👍
Хахахахаха
Где переиграли?
Счёт на табло, не спорю
Но по игре Балтика помню только била откровенно по ногам
«Мы заслужили ее и в предыдущих матчах, но случилась она только сегодня.»

А ведь все в Балтике говорили, что в предыдущих матчах она не случилась из-за отсутствия Талалаева на скамейке.
И сейчас, после этого матча и рецидива с жестами (с Локо в адрес скамейки было, со Спартаком в адрес судьи было, сейчас в адрес тренеров ЦСКА было), он снова сядет на трибуну и при потере очков будет говорить о том, что «меня не было на скамейке»
Звучит как отличный план. Берегите себя, боюсь вы раскусили талалаева и он это так не оставит....
Семаку на заметку нужно взять))
А извиниться перед болельщиками за своего психопата клуб не хотит? Поощряете подобное поведение? Ну ок, тогда не уживляйтесь что вас будут презирать скоро буквально все.
Перед какими болельщиками? Фаны Балтики его наверное обожают, а на других ему все равно.
Главное, чтобы лжецска никто не презирал, хотя ...
Выхлестнулись - это какая то смесь "выплеснулись" и " схлестнулись" походе...
Странно, я был уверен кто то из офиц лиц принесет свои извинения за поведение тренера. Видимо считают это норма. Жаль.
А много ли цска наизвинялся?!
Например за костолома Вернблума или неадеквата Акинфеева?????
Но ведь Балтике не обязательно же следовать дурным примерам? Можно подать свой, хороший, уж раз они себя позиционируют, как свежий ветер в чемпе. По факту оказались - бандерлоги и гопники. Команда уж точно не нуждается в таком отрицательном пиаре.
Какие к чертям эмоции, просто Ваш сотрудник - хамло невоспитаное.
