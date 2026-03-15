Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал победу команды над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини.
«Сверхэмоциональный матч получился, но важно то, что мы одержали победу. Первую победу в этом году. Мы заслужили ее и в предыдущих матчах, но случилась она только сегодня.
Хочу сказать спасибо всем: команде, болельщикам – поддержка была потрясающей. Градус матча к седьмой компенсированной минуте был запредельным, эмоции выхлестнулись вот таким образом.
Сложный матч против очень качественного соперника. Непростое начало, где-то нам повезло, но потом игру выровняли, были моменты.
Брайан Хиль в очередной раз показал всей стране и не только свой уровень, радует то, что лучший бомбардир лиги сейчас это футболист «Балтики», – сказал Измайлов.
ЦСКА шел к своему поражению, игроки просто устроили навал и выбивали в сторону ворот)
И даже между командами не было, чтобы провоцировали, толкались
Пока этот психованный решил не устроить шоу за 20 секунд до конца матча
Где переиграли?
Счёт на табло, не спорю
Но по игре Балтика помню только била откровенно по ногам
А ведь все в Балтике говорили, что в предыдущих матчах она не случилась из-за отсутствия Талалаева на скамейке.
И сейчас, после этого матча и рецидива с жестами (с Локо в адрес скамейки было, со Спартаком в адрес судьи было, сейчас в адрес тренеров ЦСКА было), он снова сядет на трибуну и при потере очков будет говорить о том, что «меня не было на скамейке»
Главное, чтобы лжецска никто не презирал, хотя ...
Например за костолома Вернблума или неадеквата Акинфеева?????