Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»

Гендиректор «Балтики» о стычке тренеров в игре с ЦСКА: градус матча запредельный.

Генеральный директор «Балтики » Равиль Измайлов прокомментировал победу команды над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ.

В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини .

«Сверхэмоциональный матч получился, но важно то, что мы одержали победу. Первую победу в этом году. Мы заслужили ее и в предыдущих матчах, но случилась она только сегодня.

Хочу сказать спасибо всем: команде, болельщикам – поддержка была потрясающей. Градус матча к седьмой компенсированной минуте был запредельным, эмоции выхлестнулись вот таким образом.

Сложный матч против очень качественного соперника. Непростое начало, где-то нам повезло, но потом игру выровняли, были моменты.

Брайан Хиль в очередной раз показал всей стране и не только свой уровень, радует то, что лучший бомбардир лиги сейчас это футболист «Балтики», – сказал Измайлов .

