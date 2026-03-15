Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»

Мостовой: у Талалаева звездная болезнь.

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева проявилась звездная болезнь.

В конце встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.



«Конечно, Талалаев должен быть наказан. Это происходит уже не в первый раз. Есть такое понятие – звездная болезнь, вот у него именно она. Связана с тем, что [Талалаев] ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла.

Беда в том, что после этой провокации могла и драка начаться, я такого Челестини никогда не видел, как и многих других людей, они возмущены были, в шоке. Так он еще оправдываться начал – мол, а что такое?

Можно дать и один [матч дисквалификации], и два, и пять матчей – для команды разницы не будет, недавно же Талалаев сидел на трибуне, а команда хорошо играла. Наказывать надо человека за его поступки», – сказал Мостовой.

Напомним, в конце декабря 2025-го КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за неприличный жест во время матча против «Спартака» (1:0). Игра с ЦСКА стала для него первой после отбытия дисквалификации.

