  • Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»
Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева проявилась звездная болезнь.

В конце встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Конечно, Талалаев должен быть наказан. Это происходит уже не в первый раз. Есть такое понятие – звездная болезнь, вот у него именно она. Связана с тем, что [Талалаев] ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла.

Беда в том, что после этой провокации могла и драка начаться, я такого Челестини никогда не видел, как и многих других людей, они возмущены были, в шоке. Так он еще оправдываться начал – мол, а что такое?

Можно дать и один [матч дисквалификации], и два, и пять матчей – для команды разницы не будет, недавно же Талалаев сидел на трибуне, а команда хорошо играла. Наказывать надо человека за его поступки», – сказал Мостовой.

Напомним, в конце декабря 2025-го КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за неприличный жест во время матча против «Спартака» (1:0). Игра с ЦСКА стала для него первой после отбытия дисквалификации.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
Редкий случай, когда с Мостовым можно согласиться :)))
Полностью прав царь. И дисква должна быть продолжительной.
Конечно. Это ж рецидивист. После отсидки :))
Психическая он не контролирует себя и закрывает себе путь в топ клубы… Поведение гопника уже не в первый раз и конечно всех обошел по неадекватности.
Комментарий скрыт
Царь прав
Закомлексованному и гнилому Талалашке не так много надо было, чтоб окончательно поехать)) по сути ничего ещё не добился, на промежуточном этапе чемпа в пятёрке, но самомнение, будто в полуфинале ЛЧ Балтика как минимум
В чемпионате столь низкого уровня любой может выстрелить. С чего он зазвизделся - непонятно.
Не согласен с Мостовым: это не звездная болезнь. Это изначальное отсутствие нормального воспитания плюс расшатанная к 50 годам нервная система. Такой типаж агрессивных и неадекватных мужичков предпенсионного возраста часто встречается: могут и чужую машину поцарапать, если кто-то поставил ее на его место во дворе, могут, поругавшись с соседом по СНТ, поджечь его хозяйственную постройку.
Так он давно тренирует. А так вести себя стал только в этом году. Конечно, иногда и раньше вылезало у него что-то, но кто помнит Талалая в Ахмате? В Химках? Сидел тихо. Сейчас из одной дисквы в другую.
По сути тоже самое было и внутри, только там масштаб успеха был на порядок меньше и эта дичь случалась внутри самих команд. Он добивался небольших успехов, включал "режим царя", настраивал против себя команду и руководство своими выходками и истериками и выставлялся на мороз.
Один только Мост всего добился, и звездной болезни избежал.
Ну волосы то как минимум красивее, ну а в футболе уже всё давно придумано
И чеканить вроде умеет, да и человек же самое главное футбольный
Человек на первом же матче после дисквы творит такое. Если это не бан матчей на 10 и штраф, то что?
Мостовой полностью прав. Провокация началась с Талалаева, когда он выбил мяч. Толчок Кармо и заход тренерского штаба ЦСКА в техническую зону Балтики - это уже реакция на эту провокацию
Вы там в Москве окончательно все тронулись кукухой? Что вообще такое по правилам футбола «реакция на провокацию»?
В данном случае Мостовой знает о чём говорит не по наслышке
Какая звезда , Талалаев это тренер , который прошел и огонь и воду , работал тренером от любителей до ПЛ и со сборными России и даже с Хиддинком и это в течении 20 лет , пусть чеканщик хоть одну команду подготовит !
Александр, играйте в падел....Ваше мнение ничего не решает.
