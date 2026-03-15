  Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»
Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался насчет стычки игроков и тренеровв матче РПЛ с «Балтикой» (0:1).

В конце встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

– Как прокомментируете поведение главного тренера «Балтики» в концовке матча?

– Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать.

Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу. Его работа впечатляет, но нехорошо, когда она так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту, – сказал Бабаев.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Источник: Bobsoccer
Источник: Bobsoccer
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Бабаев
logoБалтика
logoЦСКА
logoЗдоровье
Талалаеву корона сдавливает голову, вот его и несёт
Ответ Рубин2003
Не корона, до нее ему еще далеко, а отсутствие воспитания.
Ответ Iz-41
У него такое самомнение, что Гвардиола с Зиданом и рядом не стояли
У мужика пруха всей жизни, поплыл от ожиданий. С другой стороны, такими выходками закрывает себе дорогу в клубы верха. Что Балтика всегда будет на пике, мы все понимаем, маловероятно. Тот же ЦСКА уже мимо целей трудоустройства.
Ответ Владимир Абрамов
Ответ Владимир Абрамов
С таким ЧСВ как у Талалаева сложно будет заметить проблему в себе. Но по-хорошему да, нужен психотерапевт, в этом нет ничего постыдного.
Ответ Александр Исаев
Так он знает об этой проблеме и открыто говорил. Больше 25 лет ходит, курсы управление гневом, психологи и прочее.
Ответ sebastian1410
И где результат? Надо же и самому работать над собой, а не просто ходить и слушать специалистов
А я нет. Стыдоба.
Я бы так резюмировал: систематичность провокационного поведения Талалаева является для него отягчающим обстоятельством, но не является смягчающим для тех, кто на его провокации ведётся.

Это что касается формальной части вопроса. Есть у меня ещё и наверное непопулярный эмоциональный взгляд. "Злодеи" футбол не портят. Даже наоборот. Это же зрелище, его сложно испортить эмоциями. И наличие таких "мерзавцев" как Кордоба или Талалаев добавляет представлению красок(особенно если они хорошо справляются со своей основной спортивной функцией). Я не призываю их оправдывать, наоборот - гореть праведным гневом. Но футбол из одних "хороших мальчиков" был бы пресноват. Возможно.
Ответ Owen_the_Simple
Как пресноват был вчера футбол хороших мальчиков из ЦСКА
Ответ Owen_the_Simple
Да все правильно, кроме одной азбучной «мелочи», - любые мало-мальские объединения и корпорации для своей же пользы и интересов, вынуждены жить по своим же разработанным Уставам, Положениям и Регламентам. Ну и..? Не кажутся ли нелепыми рассуждения со стороны , насчет «перчинки», «зрелищной веселухи», «огня» и «пресности»? Всё же просто на самом деле! Прописано «не ложьте»! , а они «ложут» (или лажают). И как же без суровых «по рукам», если ты в профессиональном сообществе? Кордобишь,- кордобь, талалаешь, - талалай, но и отвечай, не как болтун, а мужчина, не забывая «где я нахожуся».
Пока не увижу фото Бабаева с психотерапевтом для Талалаева не поверю.
Короче Талалаев виноват в том, что ЦСКА за весь матч ничего не создал. Этот вынос мяча на трибуны за 20 секунд до свистка напрочь убил весь рисунок игры ЦСКА.
Ответ Prokuror Prokurorov
ЦСКА в первом тайме мог 2-3 штуки класть
Ответ Prokuror Prokurorov
Причем тут рисунок игры, это что финал кубка России или Суперкубка был?
Это обычный матч чемпионата, это не дерби даже
А один клоун решил показать что он самый умный и выбил специально мяч на трибуну
ЦСКА очевидно поплыли, игры нет, результатов нет, ну получил бы карточку Талалаев, че заводиться то и толпой бежать
Ответ Хейтер всех Доннарум
Эм, а причем тут игроки, если стычку начинает психопат и его игроки ?
И вообще, на каком основании он берет мяч, он не игрок и брать его не имеет права
Ответ naan
Талалаев выбил мяч, ок, это плохо, это наказывается карточкой. Дальше его толкает Кармо, не наоборот, потом и началась заварушка
Ххахаха,но Челлистини тоже не спокойный тип оказывается))).Ну вообще игрок ЦСКА был не прав и после его толчка тренера все началось.НУ а то что Талалай псих все и так знали,но его не поругают как ругали Станковича за меньшее.
Ответ Spartakus1984
Не прав игрок ?
Получается прав психопат, ясно
Тебе бы тоже к окулисту обратится не мешало бы
Ответ Spartakus1984
Игрок ЦСКА был вне категорий "прав - не прав", при 0:1, на таком пульсе и эмоциях 90-95% действующих игроков на его месте оттолкнули бы Талалая.
В таком случае и Челестини не мешало бы обратиться к психиатру. Надо уметь не только выигрывать но и проигрывать.
Ответ Kvakin
Согласен
Ответ Kvakin
Челестини молча стоял пока Талалаев не стал к нему подскакивать и показывать оскорб. жесты. Зачем ему к врачу. А Талалаеву не стоит откладывать.
Материалы по теме
Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»
вчера, 08:20
Защитник «Балтики» Бевеев о стычке Талалаева с Челестини: «На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо»
вчера, 04:31
ЦСКА ужасен: 4 подряд поражения в РПЛ впервые в истории. Акинфеев готов к оскорблениям
14 марта, 21:50
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
14 марта, 21:29
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Комо»
вчера, 21:41
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
7 минут назад
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
32 минуты назад
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
50 минут назад
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
вчера, 22:16
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
вчера, 22:00Тесты и игры
Рекомендуем