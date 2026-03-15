Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»

Бабаев о поведении Талалаева: имеет смысл обратиться к психотерапевту.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался насчет стычки игроков и тренеров в матче РПЛ с «Балтикой» (0:1).

В конце встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

– Как прокомментируете поведение главного тренера «Балтики» в концовке матча?

– Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать.

Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу. Его работа впечатляет, но нехорошо, когда она так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту, – сказал Бабаев.

