Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался насчет стычки игроков и тренеровв матче РПЛ с «Балтикой» (0:1).
В конце встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.
– Как прокомментируете поведение главного тренера «Балтики» в концовке матча?
– Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать.
Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу. Его работа впечатляет, но нехорошо, когда она так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту, – сказал Бабаев.
А я нет. Стыдоба.
Это что касается формальной части вопроса. Есть у меня ещё и наверное непопулярный эмоциональный взгляд. "Злодеи" футбол не портят. Даже наоборот. Это же зрелище, его сложно испортить эмоциями. И наличие таких "мерзавцев" как Кордоба или Талалаев добавляет представлению красок(особенно если они хорошо справляются со своей основной спортивной функцией). Я не призываю их оправдывать, наоборот - гореть праведным гневом. Но футбол из одних "хороших мальчиков" был бы пресноват. Возможно.
Это обычный матч чемпионата, это не дерби даже
А один клоун решил показать что он самый умный и выбил специально мяч на трибуну
И вообще, на каком основании он берет мяч, он не игрок и брать его не имеет права
Получается прав психопат, ясно
Тебе бы тоже к окулисту обратится не мешало бы