Коне, вероятно, получил перелом ноги после фола Мадибо – судья удалил катарца, игрока Канады увезли на носилках. Салиба вышел на замену, забил со штрафного и посвятил гол партнеру

Игрок сборной Канады Коне получил жуткую травму в матче ЧМ против Катара.

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил тяжелую травму во время матча 2-го тура ЧМ-2026 против Катара (4:0, второй тайм).

На 51-й минуте хавбек «Аль-Вакры» Ассим Мадибо совершил грубый фол против Коне, играющего за «Сассуоло ».

Судья Кристиан Гарай моментально остановил игру и показал катарцу желтую карточку. Канадские футболисты – полевые и запасные – тут же окружили лежавшего на газоне партнера, чтобы закрыть его от камер. Рефери после подсказки от ВАР удалил Мадибо.

Коне на носилках покинул поле и был заменен. Ему дали кислородный баллон. Исмаэль, покидая поле, махал зрителям, которые аплодировали ему и подбадривали.

Вместо Коне на поле вышел Натан Салиба . Футболист «Андерлехта » забил гол на 64-й минуте – прямым ударом со штрафного. После этого канадец показал футболку получившего травму партнера и посвятил ему гол.

Отметим, что Коне, вероятно, получил перелом левой ноги.

Изображения: кадры из трансляции CazéTV, «Матч ТВ»