Дэвид
45’
+3’
Канада играет против Катара в матче второго тура ЧМ-2026.
Игра проходит в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 16-й минуте счет открыл форвард хозяев Кайл Ларин. На 29-й нападающий Джонатан Дэвид удвоил преимущество канадцев.
На 33-й защитник катарцев Хомам Ахмед был удален за лишение явной возможности забить гол – он сбил Таджона Бьюкенена перед самой штрафной. В добавленное к первому тайму время Дэвид сделал дубль.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на Кинопоиске.
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