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Канада – Катар. 3:0 – Дэвид сделал дубль, Ларин забил, Ахмеда удалили на 33-й. Онлайн-трансляция
Канада и Катар играют в матче ЧМ-2026.

Канада играет против Катара в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходит в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 16-й минуте счет открыл форвард хозяев Кайл Ларин. На 29-й нападающий Джонатан Дэвид удвоил преимущество канадцев.

На 33-й защитник катарцев Хомам Ахмед был удален за лишение явной возможности забить гол – он сбил Таджона Бьюкенена перед самой штрафной. В добавленное к первому тайму время Дэвид сделал дубль.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Кинопоиске.

Чемпионат мира. 2 тур
18 июня 22:00, Би-Си Плэйс
Логотип домашней команды
Канада
Первый тайм
3 - 0
0′
Логотип гостевой команды
Катар
  Дэвид
45’
+3’
40’
Абдуризаг   Аль-Браке
33’
Ахмед
  Дэвид
29’
  Ларин
16’
Корнелиус
9’
Канада
Крепо, Ларейя, Корнелиус, де Фужроль, Джонстон, Ахмед, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Ларин, Дэвид
Запасные: Осорио, Сигур, Олувасейи, Салиба, Миллар, Шаффелбург, Дэвид, Гудмен, Уотермэн, Шуэнье, Нелсон, Сент-Клэр, Бомбито, Дэвис
1тайм
Катар:
Абунада, Ахмед, Хухи, Ро-Ро, Аль-Уи, Лайе, Габер, Мадибо, Афиф, Абдуризаг, Эдмилсон Жуниор
Запасные: Будиаф, Аль-Маннаи, Алаа, Али, Джамшид, Закария, Лукас Мендес, Аль-Хуссейн, Мунтари, Аль-Хайдос, Абдуризаг, Хатем, Баршам, Фатахи, Аль-Джанхи
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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Канады по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
онлайны
logoСборная Катара по футболу
logoКайл Ларин
logoДжонатан Дэвид
logoТаджон Бьюкенен
logoХомам Ахмед

Комментарии

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Ларин канадский Дзюба, на домашнем ЧМ начал на банке, вышел и забивает важнейшие
Андрюха, у нас труп, возможно криминал, а ты тут голы забиваешь. По коням!
Катар решил все игры в своей штрафной проводить? :)
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Катар решил все игры в своей штрафной проводить? :)
Катар сам по себе тут ничего не решает :)
А говорили, что Ларин спился. Два матча подряд кладëт
Вот вы тут любите полоскать Генича и Шнякина. Неужели Трушечкин лучше?
Ждём дубль Дукалиса
Удалён единственный футболист Катара не из местного чемпионата, а аж из испанского.
Бодро начали кленовые
Вот вам и по коням! У нас, по ходу, очередной гол!
Добавьте уточнение в заголовок новости. За Канаду тоже один Ахмед бегает, который чуть не оставил Месси без Кубка МЛС)
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