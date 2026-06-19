Канада и Катар играют в матче ЧМ-2026.

Канада играет против Катара в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходит в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 16-й минуте счет открыл форвард хозяев Кайл Ларин . На 29-й нападающий Джонатан Дэвид удвоил преимущество канадцев.

На 33-й защитник катарцев Хомам Ахмед был удален за лишение явной возможности забить гол – он сбил Таджона Бьюкенена перед самой штрафной. В добавленное к первому тайму время Дэвид сделал дубль.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Кинопоиске.

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