Аллегри и «Наполи» согласовали контракт до 2029 года. О назначении тренера объявят, когда он договорится с «Миланом» о компенсации

Аллегри и «Наполи» договорились о назначении тренера в клуб.

«Наполи» достиг соглашения с Массимилиано Аллегри о работе в клубе.

Ранее сообщалось , что назначение 58-летнего итальянца в неаполитанскую команду может сорваться из-за финансовых разногласий тренера с «Миланом». Утверждалось, что за досрочное расторжение контракта с «россонери», действующего до 2027 года, Аллегри требует 2 млн евро для себя и 3 млн для членов своего штаба. Владелец миланского клуба Джерри Кардинале отказывается выплачивать запрашиваемую сумму.

Официальное объявление о назначении тренера в «Наполи » ожидается только после завершения переговорного процесса с «Миланом», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако подписание контракта с Аллегри не вызывает сомнений – соглашение будет действовать до 2029 года. Таким образом, это будет трехлетний, а не двухлетний контракт, как сообщалось ранее.