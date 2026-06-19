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  4. Аллегри и «Наполи» согласовали контракт до 2029 года. О назначении тренера объявят, когда он договорится с «Миланом» о компенсации

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Аллегри и «Наполи» согласовали контракт до 2029 года. О назначении тренера объявят, когда он договорится с «Миланом» о компенсации
Аллегри и «Наполи» договорились о назначении тренера в клуб.

«Наполи» достиг соглашения с Массимилиано Аллегри о работе в клубе.

Ранее сообщалось, что назначение 58-летнего итальянца в неаполитанскую команду может сорваться из-за финансовых разногласий тренера с «Миланом». Утверждалось, что за досрочное расторжение контракта с «россонери», действующего до 2027 года, Аллегри требует 2 млн евро для себя и 3 млн для членов своего штаба. Владелец миланского клуба Джерри Кардинале отказывается выплачивать запрашиваемую сумму.

Официальное объявление о назначении тренера в «Наполи» ожидается только после завершения переговорного процесса с «Миланом», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако подписание контракта с Аллегри не вызывает сомнений – соглашение будет действовать до 2029 года. Таким образом, это будет трехлетний, а не двухлетний контракт, как сообщалось ранее.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМассимилиано Аллегри
logoсерия А Италия
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Комментарии

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Можно только посочувствовать фанатам Наполи
Аллегри - непотопляемый линкор итальянского футбола. Пойдет на дно только со всей Италией.
Круговорот итальянских физруков
За 20 лет, что болею за Наполи, были разные тренеры, стили, были победители вроде Конте и Анчелотти, были спорные фигуры, вроде Донадони и Гаттузо, но такого ощущения полной безнадеги и поворота не туда, как от назначения Аллегри, еще не было ((
Ну неужели в руководствах клубов работают исключительно слепые ?
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