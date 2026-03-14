Талалаев выбил мяч на трибуну и спровоцировал массовую стычку в конце игры «Балтика» – ЦСКА. Тренер «Балтики» поругался с Челестини – они даже после удаления спорили в подтрибунке

Массовая стычка завязалась в конце матча ЦСКА – «Балтика».

Андрей Талалаев спровоцировал массовую потасовку в концовке матча ЦСКА – «Балтика » (1:0).

Главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника.

К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини. Тренеры ушли в подтрибунное помещение, где продолжили ругаться. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

