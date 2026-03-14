Талалаев выбил мяч на трибуну и спровоцировал массовую стычку в конце игры «Балтика» – ЦСКА. Тренер «Балтики» поругался с Челестини – они даже после удаления спорили в подтрибунке
Массовая стычка завязалась в конце матча ЦСКА – «Балтика».
Андрей Талалаев спровоцировал массовую потасовку в концовке матча ЦСКА – «Балтика» (1:0).
Главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника.
К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини. Тренеры ушли в подтрибунное помещение, где продолжили ругаться. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Он там недвусмысленно хлопал ладошкой по кулаку))
Челестини — жалко!
«Балтика» — молодцы и уже на 4 месте!
ЦСКА — безнадёга!
Его аж трясло когда уходил
И жесты одни и те же каждый раз говорят о зацикленности жесткой
Талалаев нокаутировал Челестини в третьем раунде
Середняк.
На 4м месте.
А ты шаришь.