  Талалаев выбил мяч на трибуну и спровоцировал массовую стычку в конце игры «Балтика» – ЦСКА. Тренер «Балтики» поругался с Челестини – они даже после удаления спорили в подтрибунке
Талалаев выбил мяч на трибуну и спровоцировал массовую стычку в конце игры «Балтика» – ЦСКА. Тренер «Балтики» поругался с Челестини – они даже после удаления спорили в подтрибунке

Массовая стычка завязалась в конце матча ЦСКА – «Балтика».

Андрей Талалаев спровоцировал массовую потасовку в концовке матча ЦСКА – «Балтика» (1:0). 

Главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. 

К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини. Тренеры ушли в подтрибунное помещение, где продолжили ругаться. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Талалаев всегда казался неприятным, но здесь просто пробил дно. Самый мерзкий тренер в истории РПЛ 👎
Ответ Великий Алонсо
Талалаев всегда казался неприятным, но здесь просто пробил дно. Самый мерзкий тренер в истории РПЛ 👎
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Талалаев всегда казался неприятным, но здесь просто пробил дно. Самый мерзкий тренер в истории РПЛ 👎
Да я так сходу в мире не вспомню более мерзких. Симеоне надо поучиться ещё у него. При том, что Диего уже выигрывал титулы, а этот чего петушится непонятно
Жаль, что не дали Челестини с Талалаевым помахаться в подтрибунке (я бы на Челестани поставил)
Ответ funnynerd21
Жаль, что не дали Челестини с Талалаевым помахаться в подтрибунке (я бы на Челестани поставил)
Слушай, я думаю Талалаев бы достал что-то из под олимпийки и Челестини бы пострадал.
Он там недвусмысленно хлопал ладошкой по кулаку))
Ответ funnynerd21
Жаль, что не дали Челестини с Талалаевым помахаться в подтрибунке (я бы на Челестани поставил)
Какая чушь, субтильный Челестини и бычара Талалаев
Болельщики 15 клубов РПЛ едины в своём требовании выписать Талалаеву дискву до конца сезона. Давно не видел такого единения
Ответ Groznyi2024
Болельщики 15 клубов РПЛ едины в своём требовании выписать Талалаеву дискву до конца сезона. Давно не видел такого единения
Комментарий скрыт
Ответ Groznyi2024
Болельщики 15 клубов РПЛ едины в своём требовании выписать Талалаеву дискву до конца сезона. Давно не видел такого единения
Комментарий скрыт
Итак. Талалаев — мерзость!
Челестини — жалко!
«Балтика» — молодцы и уже на 4 месте!
ЦСКА — безнадёга!
Ответ andrew.p
Итак. Талалаев — мерзость! Челестини — жалко! «Балтика» — молодцы и уже на 4 месте! ЦСКА — безнадёга!
Комментарий скрыт
Ответ andrew.p
Итак. Талалаев — мерзость! Челестини — жалко! «Балтика» — молодцы и уже на 4 месте! ЦСКА — безнадёга!
Баринов - ассистент)
Это психически больной человек
Его аж трясло когда уходил
И жесты одни и те же каждый раз говорят о зацикленности жесткой
Ответ dakuka
Это психически больной человек Его аж трясло когда уходил И жесты одни и те же каждый раз говорят о зацикленности жесткой
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
А ты не можешь повлиять там на Миллера? Чтобы он взял Талалаева вместо Семака. И Кордобу ещё. Ну, чтобы полностью собрать весь позор, раз уж он начал его собирать?
Блин, устроил шоу Талалаев, провокатор хренов. А комментаторы только напевают, ах Андрей Викторович. Ах игрок ЦСКА его толкнул. Позорище!
Ответ Evgen Vynokurov
Блин, устроил шоу Талалаев, провокатор хренов. А комментаторы только напевают, ах Андрей Викторович. Ах игрок ЦСКА его толкнул. Позорище!
Все хороши и по делу удалили.
Ответ Evgen Vynokurov
Блин, устроил шоу Талалаев, провокатор хренов. А комментаторы только напевают, ах Андрей Викторович. Ах игрок ЦСКА его толкнул. Позорище!
по мне так кидаться на тренера соперника, тоже не красит игрока.Это как в школе ученик на учителя налетает, разве норм ситуация?
Драку Талалаева и Челестини можно посмотреть в МАХ - ловит даже из подтрибунного помещения!
Ответ Ебздрогыч
Драку Талалаева и Челестини можно посмотреть в МАХ - ловит даже из подтрибунного помещения!
лучше бы звук оттуда шёл, чем у Левникова после отмены красной
Ответ Ебздрогыч
Драку Талалаева и Челестини можно посмотреть в МАХ - ловит даже из подтрибунного помещения!
В МАХ трансляцию прервали, я досматривал в Телеге
Талалаев нокаутировал Челестини в третьем раунде
Красная Челестини, конечно, отдельный сюр
Ответ Ashnoet
Красная Челестини, конечно, отдельный сюр
А что не так?
Ответ A1ex47
А что не так?
Ну, даже не знаю. Вы правы. Показалось. Извините. Даешь Челестини дискву до конца сезона
Талалаеву надеюсь надут дискву до конца сезона.так как рецидив.его уровень это как раз середняки типа Балтики.с таким характером в топ клуб дорога закрыта
Ответ Predator87
Талалаеву надеюсь надут дискву до конца сезона.так как рецидив.его уровень это как раз середняки типа Балтики.с таким характером в топ клуб дорога закрыта
Ну да.
Середняк.
На 4м месте.
А ты шаришь.
Ответ Predator87
Талалаеву надеюсь надут дискву до конца сезона.так как рецидив.его уровень это как раз середняки типа Балтики.с таким характером в топ клуб дорога закрыта
Балтика клуб с бюджетом в 3 копейки и сегодня и в первом матче на унитаз арене они были сильнее западного макароника на 2 головы
