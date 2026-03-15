Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА

Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева могут дисквалифицировать на долгий срок после удаления в матче 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Оба получили красные карточки.

Как сообщает «Советский спорт», согласно регламенту РФС, рецидив оскорбительного поведения официального лица клуба может повлечь дисквалификацию на срок до трех месяцев.

Ранее Талалаева отстраняли на три матча за демонстрацию оскорбительных жестов в игре с «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
И правильно! Окончательно разум потерял, зазвездился псевдоэксперт Матч ТВ
И правильно! Окончательно разум потерял, зазвездился псевдоэксперт Матч ТВ
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Тебе ЦСКА спать не даёт? Причем здесь сейчас вообще ЦСКА?
Да уж, ему даже Челестини удалось вывести из себя.
Да уж, ему даже Челестини удалось вывести из себя.
Да тут особых навыков не надо вывести из себя главного тренера топ команды которая проигрывает 5 официальный матч из 6-ти. Он и так на взводе.
Да уж, ему даже Челестини удалось вывести из себя.
Комментарий скрыт
Почему до, а не от?
Почему до, а не от?
Видимо существуют регламенты где всё чётко прописано.
Почему до, а не от?
Комментарий скрыт
Его так отвратительно отмазывали во время трансляции.
Его так отвратительно отмазывали во время трансляции.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
В трансляции это и было. Но там понятно, там один из комментов точно местный.
Начал все Талалаев, за что красную и получил от судьи. Или в Питере особое ЗПРФ-ТВ показывает для своих? Где Кармо кинулся избивать тренера на скамейке, а Челестини с кулаками ему помог.
Если что, то это 3-й раз за сезон в РПЛ, когда Талалаев показывает какие-либо жесты в матче: сначала в матче с Локомотивом, когда показывал жест «мы вас *******» в адрес скамейки, за что получил штраф; потом в матче со Спартаком в адрес арбитра жест «хер вам», за что получил дисквалификацию на 3 матча; и теперь в ЦСКА такой же жест, как с Локо.
Если что, то это 3-й раз за сезон в РПЛ, когда Талалаев показывает какие-либо жесты в матче: сначала в матче с Локомотивом, когда показывал жест «мы вас *******» в адрес скамейки, за что получил штраф; потом в матче со Спартаком в адрес арбитра жест «хер вам», за что получил дисквалификацию на 3 матча; и теперь в ЦСКА такой же жест, как с Локо.
Со Спартаком там не только жест был, а крик скамейке Спартака, что **й вы выиграете, он его кстати и не отрицал
Со Спартаком там не только жест был, а крик скамейке Спартака, что **й вы выиграете, он его кстати и не отрицал
Тогда его удалили за жест в адрес судьи, а не за выкрики в адрес скамейки Спартака.

И после матча он говорил «Тот жест, о котором говорят. Я в лонгетке, у меня сломана рука. Там было два момента, когда я не сдержался, хотел сделать, но вовремя остановился, поправил лонгетку»
Вообще-то за такое поведение давали 15 суток с экскурсией на мясокомбинат
Вообще-то за такое поведение давали 15 суток с экскурсией на мясокомбинат
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Вот я конь, но всегда уважительно к Зениту относился, наоборот, даже Семака поддерживал (все же не чужой для цска человек), когда его мясные с г*вном мешают который год. Над нытьем про «Зенит все купил» всегда угорал. До сих пор считаю, что позор рос футбола не Зенита а Краснодар. Но вот ты и еще один извращенец , который тут ананирует на фотографии чужих девушек, вызывают брезгливость, конечно
Имхо, Талалаев просто заигрался в плохого парня. Я помню как он себя вел в качестве тренера «Ахмата». Мы сидели на ВЭБ-Арене прямо за их скамейкой, так Андрюша ни одного плохого слова не произнес за всю игру (тот же Осинькин, например, матерился всю игру), к боковому вежливо «Товарищ судья…». Сам по себе он ближе к ботаникам, чем к хулиганам
Имхо, Талалаев просто заигрался в плохого парня. Я помню как он себя вел в качестве тренера «Ахмата». Мы сидели на ВЭБ-Арене прямо за их скамейкой, так Андрюша ни одного плохого слова не произнес за всю игру (тот же Осинькин, например, матерился всю игру), к боковому вежливо «Товарищ судья…». Сам по себе он ближе к ботаникам, чем к хулиганам
Победы. Крышу рвет.
Имхо, Талалаев просто заигрался в плохого парня. Я помню как он себя вел в качестве тренера «Ахмата». Мы сидели на ВЭБ-Арене прямо за их скамейкой, так Андрюша ни одного плохого слова не произнес за всю игру (тот же Осинькин, например, матерился всю игру), к боковому вежливо «Товарищ судья…». Сам по себе он ближе к ботаникам, чем к хулиганам
Комментарий скрыт
Абсолютно правильно, абсолютно по делу, поддерживаю это потенциальное решение.
Зачем дисквалифицировать, лучше его в клетку посадить рядом со скамейкой пусть от туда руководит))))
Зачем дисквалифицировать, лучше его в клетку посадить рядом со скамейкой пусть от туда руководит))))
😂
Зачем дисквалифицировать, лучше его в клетку посадить рядом со скамейкой пусть от туда руководит))))
Только с мелкой ячейкой, а то он мяч внутрь клетки утащит при первой возможности))
И это будет справедливо. У человека реальные проблемы с контролем эмоций и воспитанием. Еще и рецидивист, только-только ведь закончилась предыдущая дисквалификация за похожее. А выводов не сделано.
