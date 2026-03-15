Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА

Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева могут дисквалифицировать на долгий срок после удаления в матче 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини . Оба получили красные карточки.

Как сообщает «Советский спорт», согласно регламенту РФС, рецидив оскорбительного поведения официального лица клуба может повлечь дисквалификацию на срок до трех месяцев.

Ранее Талалаева отстраняли на три матча за демонстрацию оскорбительных жестов в игре с «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»