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  4. «Бока» хочет подписать Барко. «Спартак» требует 4-5 млн долларов за 50% прав на игрока (Olé)

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«Бока» хочет подписать Барко. «Спартак» требует 4-5 млн долларов за 50% прав на игрока (Olé)
«Бока» хочет купить хавбека «Спартака» Барко.

«Бока Хуниорс» хочет подписать полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко.

Бывший игрок «Ривер Плейт» попал в шорт-лист «Боки» как вариант для усиления атаки.

Клуб может побороться с «Индепендьенте», который уже несколько недель работает над возвращением аргентинца.

Однако сделка не считается простой, так как «Спартак» требует от 4 до 5 млн долларов за 50% прав на игрока, что является значительной суммой для аргентинской команды.

На данный момент официального предложения нет, но есть конкретный интерес. В «Бока Хуниорс» считают, что Барко идеально воплощает в себе качества, необходимые команде и ее главному тренеру.

«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко – 2,5 млн долларов за 50% прав

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Olé
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Комментарии

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4-5 млн за 50% все равно маловато
Так как не подписал еще договор, видимо уже и не подпишет, значит надо продавать в это трансферное окно, а то следующим летом уйдет бесплатно.
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