«Бока» хочет подписать Барко. «Спартак» требует 4-5 млн долларов за 50% прав на игрока (Olé)

«Бока» хочет купить хавбека «Спартака» Барко.

«Бока Хуниорс» хочет подписать полузащитника «Спартака » Эсекиэля Барко .

Бывший игрок «Ривер Плейт» попал в шорт-лист «Боки» как вариант для усиления атаки.

Клуб может побороться с «Индепендьенте », который уже несколько недель работает над возвращением аргентинца.

Однако сделка не считается простой, так как «Спартак» требует от 4 до 5 млн долларов за 50% прав на игрока, что является значительной суммой для аргентинской команды.

На данный момент официального предложения нет, но есть конкретный интерес. В «Бока Хуниорс » считают, что Барко идеально воплощает в себе качества, необходимые команде и ее главному тренеру.

«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко – 2,5 млн долларов за 50% прав