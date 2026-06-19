«Бока» хочет подписать Барко. «Спартак» требует 4-5 млн долларов за 50% прав на игрока (Olé)
«Бока» хочет купить хавбека «Спартака» Барко.
«Бока Хуниорс» хочет подписать полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко.
Бывший игрок «Ривер Плейт» попал в шорт-лист «Боки» как вариант для усиления атаки.
Клуб может побороться с «Индепендьенте», который уже несколько недель работает над возвращением аргентинца.
Однако сделка не считается простой, так как «Спартак» требует от 4 до 5 млн долларов за 50% прав на игрока, что является значительной суммой для аргентинской команды.
На данный момент официального предложения нет, но есть конкретный интерес. В «Бока Хуниорс» считают, что Барко идеально воплощает в себе качества, необходимые команде и ее главному тренеру.
«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко – 2,5 млн долларов за 50% прав
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Olé
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