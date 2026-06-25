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ФИФА не запретит флаги ЛГБТ* в матче Ирана и Египта: «ЧМ-2026 – это инклюзивное мероприятие»
ФИФА не запретит флаги ЛГБТ* в матче Ирана и Египта.

ФИФА не будет принимать никаких решений в отношении матча ЧМ-2026 между сборными Ирана и Египта, который пройдет в рамках поддержки ЛГБТ*. 

Игра пройдет в Сиэтле. Мероприятие организовано городом и не имеет никакого отношения к ФИФА как таковой. Иран просил ФИФА отказаться от проведения данной акции.

Однако представитель организации заявил, что она не будут препятствовать болельщикам проносить на стадион радужные флаги. 

«Чемпионат мира-2026 – это инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей всех национальностей.

Заявления о правах человека, включая флаги, разрешены в соответствии с Кодексом поведения стадионов чемпионата мира и могут быть вывешены внутри стадионов при условии, что они используются в соответствии с кодексом», – сообщил представитель ФИФА. 

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура22654 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: The Telegraph
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoФИФА
logoСборная Ирана по футболу

Комментарии

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Чемпионат мира - это инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей всех национальностей, кроме этих гребаных русских.
«Чемпионат мира-2026 – это инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей всех национальностей...
ЛГБТ-это не национальность...
Вот же педерасты.
А Россия не допущена до турнира из-за инклюзивности? Или равные права, принятие, совместное участие, разнообразие и устранение барьеров не распространяются на граждан России?
Было бы справедливо, если каждый матч посвящать каждой национальности. Почему нет матча приветствующего рептилоидов или грузин, к примеру?
ОтветAnders_b
Было бы справедливо, если каждый матч посвящать каждой национальности. Почему нет матча приветствующего рептилоидов или грузин, к примеру?
Должен быть матч, приветствующий Аркадия Укупника, а лучше весь чемпионат в его честь
Самое страшное что Фифа понимает что она творит,там же не дурачки сидят или прикидываются, на матче в двух Мусульманских странах такое творить осознано. Не знаю как это назвать.
Следующие кто,педофилы!?
Ох чувствую жаркий будет матч, во всех его смыслах 🍿
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