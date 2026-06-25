ФИФА не запретит флаги ЛГБТ* в матче Ирана и Египта: «ЧМ-2026 – это инклюзивное мероприятие»

ФИФА не будет принимать никаких решений в отношении матча ЧМ-2026 между сборными Ирана и Египта, который пройдет в рамках поддержки ЛГБТ*.
Игра пройдет в Сиэтле. Мероприятие организовано городом и не имеет никакого отношения к ФИФА как таковой. Иран просил ФИФА отказаться от проведения данной акции.
Однако представитель организации заявил, что она не будут препятствовать болельщикам проносить на стадион радужные флаги.
«Чемпионат мира-2026 – это инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей всех национальностей.
Заявления о правах человека, включая флаги, разрешены в соответствии с Кодексом поведения стадионов чемпионата мира и могут быть вывешены внутри стадионов при условии, что они используются в соответствии с кодексом», – сообщил представитель ФИФА.
* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
ЛГБТ-это не национальность...