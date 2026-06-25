«Арсенал» выкупил Инкапиэ у «Байера» за 40 млн фунтов. Контракт – до 2031 года

Пьеро Инкапиэ стал игроком «Арсенала » на постоянной основе.

Лондонский клуб объявил о выкупе 24-летнего защитника у «Байера ». Прошлый сезон эквадорец провел в составе «канониров» на правах аренды.

По информации The Athletic, сумма сделки составила около 40 миллионов фунтов. Игрок подписал контракт до 2031 года.

В прошедшем сезоне АПЛ Инкапиэ провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь .