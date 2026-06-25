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«Арсенал» выкупил Инкапиэ у «Байера» за 40 млн фунтов. Контракт – до 2031 года

Пьеро Инкапиэ стал игроком «Арсенала» на постоянной основе.

Лондонский клуб объявил о выкупе 24-летнего защитника у «Байера». Прошлый сезон эквадорец провел в составе «канониров» на правах аренды.

По информации The Athletic, сумма сделки составила около 40 миллионов фунтов. Игрок подписал контракт до 2031 года.

В прошедшем сезоне АПЛ Инкапиэ провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
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Комментарии

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Очень рад, парень пятую точку рвал за Арсенал
Хорошо сработано однако, по факту нагрузка на бюджет в прошлом сезоне нулевая а игрок отпахал весь сезон и однозначно помог клубу, да и цена адекватная, учитывая что сейчас за чела который может попасть по мячу торги для топов АПЛ начинаются с 50+ лямов
Хорош в подключении в атаку , хорош в защите, есть та жесткость и агрессия, цепкость
Хороший футбольный интеллект, но его бы еще чуть поднять, чтобы меньше совершал ошибочных действий
Более чем хорошее подписание
В защите то все отлично, теперь бы за левый фланг атаки взяться
ОтветАртём Околович_1117028492
В защите то все отлично, теперь бы за левый фланг атаки взяться
Роджерса возьмут
ОтветАртём Околович_1117028492
В защите то все отлично, теперь бы за левый фланг атаки взяться
А толк от атаки, если у Артеты они все в импотентов превращаются?
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