«Арсенал» выкупил Инкапиэ у «Байера» за 40 млн фунтов. Контракт – до 2031 года
Пьеро Инкапиэ стал игроком «Арсенала» на постоянной основе.
Лондонский клуб объявил о выкупе 24-летнего защитника у «Байера». Прошлый сезон эквадорец провел в составе «канониров» на правах аренды.
По информации The Athletic, сумма сделки составила около 40 миллионов фунтов. Игрок подписал контракт до 2031 года.
В прошедшем сезоне АПЛ Инкапиэ провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
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