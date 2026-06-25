Джорджина: «Когда я говорю Кришу, что у него уже все есть, он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – моя страсть». Он может играть до 50 лет»

Джорджина рассказала, как Роналду сохраняет мотивацию в футболе в 41 год.

Джорджина Родригес , спутница Криштиану Роналду, рассказала, как форвард сборной Португалии сохраняет мотивацию в футболе в 41 год.

«Я часто говорю: «Криш, у тебя уже и так все есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью».

На это он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – это моя страсть».

Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи.

Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя. И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», – отметила невеста Криштиану .