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  4. Джорджина: «Когда я говорю Кришу, что у него уже все есть, он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – моя страсть». Он может играть до 50 лет»

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Джорджина: «Когда я говорю Кришу, что у него уже все есть, он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – моя страсть». Он может играть до 50 лет»
Джорджина рассказала, как Роналду сохраняет мотивацию в футболе в 41 год.

Джорджина Родригес, спутница Криштиану Роналду, рассказала, как форвард сборной Португалии сохраняет мотивацию в футболе в 41 год.

«Я часто говорю: «Криш, у тебя уже и так все есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью».

На это он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – это моя страсть».

Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи.

Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя. И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», – отметила невеста Криштиану.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: contodonetflix
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoДжорджина Родригес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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logoАль-Наср Эр-Рияд

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