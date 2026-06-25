Джорджина: «Когда я говорю Кришу, что у него уже все есть, он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – моя страсть». Он может играть до 50 лет»
Джорджина рассказала, как Роналду сохраняет мотивацию в футболе в 41 год.
Джорджина Родригес, спутница Криштиану Роналду, рассказала, как форвард сборной Португалии сохраняет мотивацию в футболе в 41 год.
«Я часто говорю: «Криш, у тебя уже и так все есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью».
На это он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – это моя страсть».
Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи.
Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя. И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», – отметила невеста Криштиану.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура21998 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: contodonetflix
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии