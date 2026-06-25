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  4. Иран вновь попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе»

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Иран вновь попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе»

Иран вновь попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе»

Федерация футбола Ирана требует от ФИФА запретить любые мероприятия в поддержку ЛГБТ* в матче третьего тура ЧМ-2026 против Египта.

Игра пройдет в Сиэтле и будет посвящена ЛГБТ* под названием «Матч гордости». Напомним, что до жеребьевки турнира не было известно, какие команды сыграют в этом матче. 

«Федерация футбола Ирана серьезно относится к этому вопросу и четко изложила свою позицию ФИФА.

Иран и Египет – две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями, и взгляды, выраженные обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые народами обеих стран.

Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе или в рамках игрового процесса. Эта позиция была доведена до сведения ФИФА по соответствующим каналам.

Мы считаем, что ФИФА должна учитывать мнения и опасения участвующих команд при рассмотрении вопросов, касающихся игрового процесса и презентации стадиона.

ФИФА была проинформирована об этой общей позиции обеих стран и, как ожидается, предпримет необходимые шаги для обеспечения того, чтобы никакие связанные с этим церемонии или рекламные мероприятия не проводились на стадионе или в рамках официального игрового процесса», – говорится в заявлении представителя сборной Ирана. 

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: The Athletic
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